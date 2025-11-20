"경계선지능 청년 자립·취업 지원 사업, 성과와 의미 커"

큰사진보기 ▲대전시사회서비스원은 19일 '경계선지능 청년 자립 및 취업 지원 시범사업' 성과 공유회를 개최했다. ⓒ 대전시사회서비스원 관련사진보기

대전시사회서비스원(원장 김인식)은 19일 '경계선지능 청년 자립 및 취업 지원 시범사업-조금 느린 별, 반짝이는 내일'의 성과를 공유하고 향후 사업 확대 방향을 논의하는 평가회를 개최했다.이번 평가회는 사업 전 과정에 참여한 민·관·학 관계자들이 참석한 가운데, 올해 추진된 교육·가족 지원·일 경험 프로그램의 성과를 점검하고, 내년도 추진 전략을 모색하기 위해 마련됐다.대전시사회서비스원이 올해 처음으로 추진한 이번 시범사업은 경계선지능 청년의 자립 역량을 높이기 위한 지역 기반 통합지원 모델로, ▲진단–교육–가족 지원–일 경험–취업으로 이어지는 단계별 지원 체계 구축 ▲참여 청년의 사회성·대인관계 능력 향상 ▲산업현장 중심의 직무적응력 강화 등 실질적 성과를 거둔 것으로 평가됐다.특히 디지털 기초, 사회·정서 역량 강화, 산림 기반 진로 탐색 등 맞춤형 교육과정 운영을 통해 높은 만족도를 보였으며, 참여 가족들이 자조모임을 통해 양육 경험과 정서적 지지를 나누며 안정적인 가족 네트워크를 형성한 점도 주목됐다.일 경험 프로그램에서는 청년들이 실제 산업현장에서 직무 루틴, 공정, 협업 등을 배우며 자신감을 키웠다.이번 사업은 대전광역시와 중앙사회서비스원, 대전보건대학교, 한국산림복지진흥원, 한국장애인고용공단 고용개발원, 한국동그라미파트너스㈜ 등 민·관·학 기관이 협력해 진단부터 교육, 체험, 취업까지 연계한 통합지원체계를 구축한 점에서 의미가 크다.김인식 대전시사회서비스원장은 "경계선지능 청년들이 교육과 체험, 취업까지 이어지는 실질적 성장 경험을 얻을 수 있었다"며 "청년들이 지역사회에서 소외되지 않고 안정적으로 자립할 수 있도록 협력체계를 더욱 강화하겠다"고 말했다.중앙사회서비스원 최신광 부원장도 "이번 시범사업은 지역 단위에서 경계선지능 청년의 진단–교육–일 경험–취업을 체계적으로 구현한 의미 있는 사례"라며 "직무역량 강화와 취업 성과가 가시적으로 나타난 만큼, 이러한 모델이 전국으로 확산될 수 있도록 중앙 차원에서도 표준화와 제도적 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.한편, 대전시사회서비스원은 올해 시범사업을 통해 참여 청년들이 총 12회 교육과정과 가족 자조모임, 일 경험 프로그램을 이수하며 자립 역량을 체계적으로 강화했다고 설명했다. 내년에는 참가자 특성을 반영한 맞춤형 진로 컨설팅, 직무 훈련 고도화, 인턴십 및 취업 연계 확대 등으로 사업을 발전시킬 계획이다.