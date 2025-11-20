순천시, 쓰레기 소각장 행정소송 승소…사업 탄력 전망

큰사진보기 ▲전남 순천시 연향들 도시개발사업 조감도. ⓒ 순천시 관련사진보기

AD

전남 순천시가 차세대 공공자원화시설 입지결정·고시처분 무효확인 소송에서 승소하면서 사업이 탄력을 받을 것으로 보인다.순천시는 광주지방법원 행정 1부(김정중 부장판사)에서 '쓰레기 소각장 반대 범시민연대'가 제기한 무효확인 소송에서 원고의 청구를 기각했다고 20일 밝혔다.법원은 판결문에서 "원고 측이 여러 가지 절차적 하자를 지적하였으나 절차적 하자는 없는 것으로 판단해 기각 결정한다"고 판결했다.앞서 지난 6월 대법원에서도 순천시 공공 자원화시설 입지 선정에 반발해 주민들이 제기한 입지결정고시 집행정지 신청이 최종 기각된 바 있다.이에 시 관계자는 "이번 판결을 계기로 도시계획시설 변경, 주민지원협의체 구성, 환경영향평가 등 후속 절차를 더욱 투명하고 공정하게 추진하겠다"며 "새 정부 정책 방향도 2030년 생활폐기물 직매립 금지 원칙을 유지하고 있어 사업을 더 이상 늦출 수 없는 상황"이라고 밝혔다.이어 "시민 분열로 이어지는 정치적 왜곡과 선동을 멈춰주시고, 차세대 공공자원화시설이 정상적으로 추진되어 쓰레기 대란과 같은 상황이 발생하지 않도록 시민 여러분의 힘을 모아주시기 바란다"고 강조했다.