포항제철소서 또 가스 누출… 청소노동자 3명 심정지로 이송

큰사진보기 ▲포스코 포항제철소. ⓒ 포스코

경북 포항시 포스코 포항재철소에서 청소 작업을 하던 노동자들이 가스 누출로 3명이 심정지 상태로 병원에 이송돼 치료를 받고 있다.경북소방본부와 포스코 등에 따르면 20일 오후 1시 30분께 STS제강 제4강공장에서 실외 버큠카(진공청소차)를 이용해 청소작업 중이던 외주업체 노동자 3명이 일산화탄소(CO)를 흡인한 것으로 추정되는 사고가 발생했다.또 신고를 받고 출동한 사내 119팀 직원 3명도 현장에서 심폐소생술을 하던 중 가스를 흡입한 것으로 알려졌다.소방당국은 오후 1시 47분께 신고를 받고 출동해 심정지 환자 3명을 병원에 이송하고 경상 증세를 보인 3명도 병원으로 이송해 치료를 받고 있다.심정지 환자 중 1명은 의식 불명상태이고 1명은 심정지, 1명은 회복하고 있는 것으로 소방당국은 전했다.경찰은 유해가스(COG CO)의 누출 또는 잔류 상태에서 환기가 미흡했던 것으로 추정하고 사고 경위를 조사하고 있다.또 현장에서 작업환경 내 유해가스 농도 측정 및 안전조치 미흡 가능성에 대해서도 조사 중이다.포항제철소에서 가스 사고로 사망사고가 발생한 것은 한 달 사이 두 번째이다. 앞서 포항제철소는 지난 5일에도 스테인레스 압연부 소둔산세공장에서 포스코DX 소속 하도급업체 근로자들이 불산 등으로 추정되는 가스를 흡입해 1명이 사망하고 2명이 부상했다.당시 하도급업체 근로자 4명은 전기 케이블 설치 작업을 위해 화학물질 배관을 밟고 이동하던 중 배관이 파손되며 사고가 발생했다.