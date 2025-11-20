메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

광주전라

25.11.20 15:40최종 업데이트 25.11.20 15:40

발달장애인 성장 나눈 '이룸 공감 어울림' 성료

광주 이룸주간보호센터, 이용자·부모·후원자 60여 명 초청 행사 호응

원고료로 응원하기
광주광역시 장애인 주간이용시설인 이룸주간보호센터가 지난 14일 광주 남구 임암동 한 식당에서 연말 성과 공유를 위한 '이룸 공감 어울림'을 개최했다. 행사 참여자들이 기념촬영을 하고 있는 모습.
광주광역시 장애인 주간이용시설인 이룸주간보호센터가 지난 14일 광주 남구 임암동 한 식당에서 연말 성과 공유를 위한 '이룸 공감 어울림'을 개최했다. 행사 참여자들이 기념촬영을 하고 있는 모습. ⓒ 광주 이룸주간보호센터

광주광역시 장애인 주간이용시설인 이룸주간보호센터는 지난 14일 광주 남구 임암동 한 식당에서 연말 성과 공유를 위한 '이룸 공감 어울림'을 개최했다고 20일 밝혔다.

이번 행사는 광주 서구청, 한국문화예술교육진흥원, 재단법인 바보의나눔 등 지역 기관과 후원자들의 협력을 통해 마련됐다.

올해 1년간 센터 발달장애인 이용자들의 성장과 변화를 지역사회와 함께 나누기 위한 자리에는 보호자와 후원자 등 60여 명이 함께했다.

AD
이들은 발달장애인 이용자들이 직접 촬영·편집한 여행 영상과 한 해 동안 완성한 미술 작품을 감상하며 공감·소통하는 시간을 가졌다.

인권 감수성을 높이기 위해 마련한 컵 만들기 체험도 참여자들의 호응을 얻었다.

이날 행사에 참석한 한 보호자는 "아이의 변화를 일상에서 계속 느끼고 있다"며 "이런 자리가 있어 아이의 성장을 직접 확인할 수 있다는 점이 큰 힘이 된다"고 소감을 전했다.

센터는 발달장애인 이용자들을 대상으로 여행 유튜브 영상 제작, 팝아트 작품 활동, 미술·무용 예술교육 등 다양한 프로그램을 운영하며 이용자들의 표현력과 사회적 경험을 넓히는 데 주력하고 있다.

앞으로도 이용자들의 자존감과 사회참여를 높일 수 있는 프로그램을 지속적으로 확대할 계획이다.

최정인 이룸주간보호센터 대표는 "작은 변화가 쌓여 자립의 힘이 되고, 그 과정에서 지역사회와 함께 성장하는 것이 우리 센터가 추구하는 방향"이라며 "장애·비장애의 구분 없이 서로를 이해하고 존중하는 지역 공동체를 만들기 위해 노력하겠다"고 강조했다.

#이룸주간보호센터#이룸#발달장애인#광주#공감

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기