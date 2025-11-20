전국 교육감 총회 ''학부모 교육참여 법제화' 등 논의

큰사진보기 ▲20일 통영 스탠포드호텔앤리조트에서 열린 제105회 전국시도교육감협의회 총회 ⓒ 경남교육청 관련사진보기

전국 17개 시‧도교육감들이 통영에서 모여 '학부모 교육참여 법제화'를 비롯한 여러 교육정책에 대해 논의한다.교육감들은 20일 통영 스탠포드호텔앤리조트에서 제105회 전국시도교육감협의회 총회를 열었다. 총회는 전국시도교육감협의회가 주최하고, 경상남도교육청이 주관해 21일까지 열린다.총회에 앞서 최교진 교육부 장관이 참석해 교육감들과 '교육활동보호 강화 방안'을 주제로 간담회를 진행하기도 했다. 경남교육청은 "이 자리에서 교원의 교육활동 보호와 학생·학부모 간 신뢰 회복, 상생적 학교문화 조성을 위한 정책적 지원 방향이 폭넓게 논의되었다"라고 전했다.총회에서는 ▲학부모 교육참여 법제화, ▲교육활동 중 안전사고 발생 시 교원 면책 보장, ▲사립학교 사무직원 보수․복무에 관한 사립학교법개정 등 전국 공통의 교육 현안에 대한 안건이 다루어진다.또 '교육정책 사례발표'에서는 각 시도교육청의 우수사례를 공유하며, 미래교육의 비전을 함께 모색하게 된다.경남교육청은 이번 총회를 통하여 경남교육의 우수사례를 다른 시도교육청과 적극적으로 공유할 계획이다.경남교육청은 거창연극고, 고성음악고, 밀양영화고 등 다양성 교육을 소개하는 학생의 무대로 구성하였으며, 폐교 활용 사례에다 올해 설립하여 식재료를 활용한 학교급식 연구, 조리 인력 전문성 신장, 학생 식생활 교육을 담당하는 '학교급식연구소 맛봄'을 소개했다.행사장 입구에는 이동형 체험학습 차량 행복마을학교의 '카멜레온', 과학교육원의 '알아보카'를 운영해 다른 시도교육청 관계자들이 체험할 수 있도록 했다.박종훈 교육감은 환영사에서 "예술과 역사가 스며든 푸른 파도의 도시 통영에서 교육의 방향을 함께 모색하며, 시도교육청의 지혜와 경험을 나누는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"라며 "앞으로도 함께 협력하고, 교육을 통해 세상을 바꾸는 사명을 끝까지 다해 나가길 희망한다"라고 말했다.