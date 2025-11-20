김동연 "발달장애인 돌봄, 사회 공동 책임... 관련 예산 최대한 반영"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 20일 오전 파주시에 있는 '경기도 최중증 발달장애인 통합돌봄센터' 1호점을 방문해 최중증 발달장애인들과 낮 활동을 함께하며 소통하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

AD

"(발달장애인 돌봄에) 규정을 얘기할 게 아니라 관점을 바꿔야 한다. 불이 났는데 규정을 따져서 불을 끄나. 발달장애인 돌봄 등도 사회 공동의 책임이다. (경기도가) 대한민국 어디보다 가장 앞장서 하겠다."

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 20일 오전 파주에 있는 '경기도 최중증 발달장애인 통합돌봄센터' 1호점을 방문해 돌봄종사자 및 보호자들과 간담회를 하고있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 20일 오전 파주시에 있는 '경기도 최중증 발달장애인 통합돌봄센터' 1호점을 방문해 최중증 발달장애인들과 낮 활동 및 소통을 마치고 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도(도지사 김동연)는 최중증 발달장애인을 위해 24시간 1:1 돌봄을 제공하는 ‘경기도 최중증 발달장애인 통합돌봄센터’ 1호를 지난 2024년 12월 17일 파주시에 개소했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사가 20일 최중증 발달장애인을 위해 24시간 1:1 돌봄을 제공하는 '경기도 최중증 발달장애인 통합돌봄센터' 1호점(파주시)을 방문해 돌봄종사자, 발달장애인과 그 보호자들을 격려했다.특히 이날 파주 센터에서 열린 간담회에서는 보건복지부 지침에 따라 통합돌봄센터의 이용 기간, 종사자 처우 개선 등에 제한이 있다는 민원이 제기됐다. 이에 대해 김동연 지사는 "처우 개선 등은 이번 예산 심의 때 최대한 반영하는 등 방법을 찾아보겠다. 우리가 (해야 할) 확신이 있는 건 우리가 했으면 좋겠다"며 "경기도도 중앙정부 못지않게 의지가 있고, 힘이 있다"고 밝혔다. 이날 방문은 '민생경제 현장투어' 17번째 방문지인 파주시 일정의 하나로 진행됐다.최중증 발달장애인 통합돌봄서비스는 도전적 행동이 심하고 일상생활 수행 능력과 의사소통 능력에 제약이 있어 기존 사회서비스 이용이 어려운 18세 이상 65세 미만 지적·자폐성 장애인이 대상이다. 최중증 발달장애인 당사자와 돌봄 가족의 삶의 질 향상을 위해 24시간 개별 1:1 돌봄 서비스를 제공한다.김동연 지사는 이날 간담회에서 "불 끄는 소방대원, 범죄자를 잡는 경찰 등이 다 공공재다. 시혜라고 생각하면 안 되고, 국가가 당연히 해야 할 일"이라고 강조했다. 최중증 발달장애인의 돌봄을 개인 가정의 책임이 아닌 사회적 책임으로 강화하고, 지역사회에서 안정적으로 자립할 수 있도록 통합돌봄센터 등을 통해 경기도가 마중물의 역할을 하겠다는 것이다.김동연 지사는 간담회를 통해 돌봄종사자 등을 격려한 뒤 그림그리기, 음악 활동 등 센터에서 제공하는 낮 활동 서비스를 발달장애인과 함께했다.경기도는 최중증 발달장애인 통합돌봄센터가 사회적 돌봄의 책임을 분담하고 지역 내 자립생활 기반을 마련하는 데 크게 기여할 것으로 기대한다. 특히 발달장애인의 시설 의존도를 낮추고, 지역사회 내 지속 가능한 삶을 실현하는 데 중점을 두고 있다.이에 따라 최중증 발달장애인 통합돌봄서비스는 낮 활동 서비스와 주거 서비스를 24시간 개별 1:1 맞춤형으로 제공한다. 특히 월요일부터 금요일까지 서비스를 제공받고 주말에는 가정으로 복귀하는 형태로 최중증 발달장애인 보호자에게는 평범한 일상을, 장애인 당사자에게는 안정된 일상을 제공한다.경기도는 지난해 12월 파주를 시작으로 올해 4월 수원에 두 번째, 9월 안산에 세 번째 센터를 각각 개소한 바 있다. 센터별로 최대 이용 정원이 10명인 가운데 3개 센터 총이용자는 현재 10명이다.지난 9월 안산 센터 개소 당시 김훈 경기도 복지국장은 "그간 최중증 발달장애인 당사자분들과 가족들과 관련한 가슴 아픈 사연을 많이 봐 왔고, 현재도 돌봄에 어려움을 겪는 것으로 알고 있다"면서 "경기도는 통합돌봄센터 개소가 어디서나 필요한 돌봄을 받는 '360도 돌봄'의 사회적 역할의 초석이 될 것으로 기대하며 앞으로도 지원 체계를 강화하겠다"라고 말했다.경기도의 '최중증 발달장애인 지원 사업'은 복지서비스가 절실히 필요하지만, 시설 및 서비스 이용 거부 등으로 가족들의 돌봄 부담이 큰 최중증 발달장애인의 일상생활 지원과 가족 부담 경감을 목표로 한다. 도에서 자체 추진하는 최중증 발달장애인 맞춤돌봄, 가족돌봄, 긍정적행동지원, 집중지원 등 4개 사업으로 구성돼 있다.