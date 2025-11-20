메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

대전충청

25.11.20 15:46최종 업데이트 25.11.20 15:46

희망퇴직자나 명예퇴직자도 실업급여를 받을 수 있나요?

원고료로 응원하기
ⓒ 충북인뉴스

Q. 희망퇴직을 고민 중입니다. 그동안 희망퇴직이나 명예퇴직으로 회사를 떠난 장기근속자들을 보면, 실업급여를 받기도 하고 못 받기도 하던데, 왜 그런가요?

A. 실업급여(구직급여)를 받을 수 있는 '수급자격'은 ① 퇴직일(이직일) 이전 18개월 동안 고용보험 가입 기간이 통산 180일 이상인 상태에서 ② 비자발적인 사유로 퇴직한 사람에게 주어집니다. 수급자격이 충족된 사람이 재취업할 의사와 능력을 갖추고 구직활동을 하면, 퇴직한 다음 날부터 12개월 이내에 고용보험 가입 기간에 따라 정해진 소정급여일수(120~270일) 한도 내에서 실업급여가 지급됩니다(퇴직 전 평균임금의 60%, 2025년 11월 기준 1일 상한액은 6만6000원, 하한액은 6만4192원).

질의의 경우, 그동안 희망퇴직이나 명예퇴직을 한 장기근속자들이 퇴직일(이직일) 이전 18개월 동안 고용보험 가입 기간이 통산 180일 이상이었다면, 이들의 실업급여 수급자격은 '비자발적 사유로 퇴직했는지 여부'에 따라 다를 수 있고, 비자발적인 사유로 퇴직했는지 여부는 '희망퇴직(명예퇴직)의 성격'이 무엇이었는지에 따라서 다를 수 있습니다.

AD
가령, ① 인원 감축 등 구조조정이나 정리해고 회피노력의 일환으로 실시된 희망퇴직(명예퇴직) 공고에 응해 퇴직한 사람은 경영상 이유에 의한 '비자발적 사유'로 퇴직한 경우에 해당하지만, ② 이러한 경영상 이유 없이 단체협약이나 취업규칙 등에 따라 관례적으로 실시된 희망퇴직(명예퇴직) 공고에 응해 퇴직한 사람은 '자발적 사유'로 퇴직한 경우로 볼 수 있습니다.

현재 고민 중인 희망퇴직이 어떤 성격인지는 '희망퇴직 공고'나 '희망퇴직 신청서'의 내용을 살펴보면 알 수 있습니다. 만일, 성격이 불분명하다면, 희망퇴직 신청서에 퇴직 사유를 "경영상 이유에 의한 퇴직" 등으로 적어서 제출하는 것이 좋습니다.

[상담]
전화 : 043 - 557-7235(노무법인 참터 충청지사)
메일 : mhcham@hanmail.net

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

→ 산같은 정의, 강같은 진실 <충북인뉴스>입니다. 후원문의 043-254-0040

#충북인뉴스

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

충북인뉴스 김민호 (043cbinews) 내방

충북인뉴스는 정통시사 주간지 충청리뷰에서 2004년5월 법인 독립한 Only Internetnewspaper 입니다. 충북인뉴스는 '충북인(人)뉴스' '충북 in 뉴스'의 의미를 가집니다. 충북 언론 최초의 독립법인 인터넷 신문으로서 충북인과 충북지역의 변화와 발전을 위한 정론을 펼 것입니다.

이 기자의 최신기사충북도, 고액·상습 체납자 명단 공개... 방서도시개발조합, 8억 원 가까이

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기