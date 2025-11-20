신정훈, 주철현에 발끈... "도지사 선거에 '지역 갈라치기' 동원 말라"

더불어민주당 신정훈(나주·화순) 의원이 같은 당 소속 주철현(여수갑) 의원을 겨냥해 "있지도 않은 전남 동부권 소외론을 이용해 지역 갈라치기 선동을 중단하라"고 경고했다.
동부권 출신의 주 의원이 여수·순천·광양 등 인구와 산업이 집중된 동부권 표심을 자극해 내년 도지사 선거를 자신에게 유리하게 끌고가려는 듯한 모습을 보이자 발끈하고 나선 것이다.
신 의원은 20일 페이스북에 글을 올려 지난 19일 목포대학교에서 개최된 전남 재생에너지 대전환 관련 토론회에서 주 의원이 한 발언을 전하며 "우려했던 지역 갈라치기 조짐이 나타나고 있다"고 지적했다.
신 의원과 주 의원은 모두 내년 전남지사 선거에서 유력한 예비 주자다.
신 의원은 주 의원의 발언 가운데 "(목포 등) 서부권 중심의 전남도정", "전남의 3분의 2가 배제됐다", "기울어진 균형추를 바로 세우는 것이 이번 도지사 출마의 이유"라는 대목을 문제 삼았다.
주 의원의 논쟁적 발언은 김영록 전남지사가 이끈 지난 7년의 도정을 비판하면서 나왔다.
신 의원은 "주 의원 진단의 일부에 동의하지 않는다는 뜻이지, 지난 도정에 대한 모든 비판이 틀렸다는 말은 아니다"면서도 "그러나 근거 없는 동부권 소외론을 앞세우는 방식은 민주당답지 않다"고 했다.
신 의원은 특히 주 의원의 토론회 발언 가운데 "전남 경제의 기반은 동부권의 석유화학·제철산업에 있었다"는 대목을 지목하며 "이는 '동부권이 배제됐다'는 주 의원 주장과 모순되는 발언으로, 도지사가 되겠다는 사람이 할 발언은 아니다"고 했다.
이에 대해 주 의원은 "전남 동부권 소외는 정치 구호가 아니라 현실"이라고 주장했다.
주 의원은 페이스북에 올린 글에서 "전남도당이 최근 내놓은 보고서에서도 '동부권 주민들이 강한 소외감과 박탈감을 느끼고 있다'는 사실이 적시돼 있다"며 "(제 주장은) 정치적 프레임이나 갈라치기가 아니라 실제 현실"이라고 했다.
