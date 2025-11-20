신정훈, 주철현에 발끈... "도지사 선거에 '지역 갈라치기' 동원 말라"

큰사진보기 ▲신정훈 국회 행정안전위원회 위원장. ⓒ 경기도 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲더불어민주당 주철현(여수갑) 의원 ⓒ 유성호 관련사진보기

더불어민주당 신정훈(나주·화순) 의원이 같은 당 소속 주철현(여수갑) 의원을 겨냥해 "있지도 않은 전남 동부권 소외론을 이용해 지역 갈라치기 선동을 중단하라"고 경고했다.동부권 출신의 주 의원이 여수·순천·광양 등 인구와 산업이 집중된 동부권 표심을 자극해 내년 도지사 선거를 자신에게 유리하게 끌고가려는 듯한 모습을 보이자 발끈하고 나선 것이다.신 의원은 20일 페이스북에 글을 올려 지난 19일 목포대학교에서 개최된 전남 재생에너지 대전환 관련 토론회에서 주 의원이 한 발언을 전하며 "우려했던 지역 갈라치기 조짐이 나타나고 있다"고 지적했다.신 의원과 주 의원은 모두 내년 전남지사 선거에서 유력한 예비 주자다.신 의원은 주 의원의 발언 가운데 "(목포 등) 서부권 중심의 전남도정", "전남의 3분의 2가 배제됐다", "기울어진 균형추를 바로 세우는 것이 이번 도지사 출마의 이유"라는 대목을 문제 삼았다.주 의원의 논쟁적 발언은 김영록 전남지사가 이끈 지난 7년의 도정을 비판하면서 나왔다.신 의원은 "주 의원 진단의 일부에 동의하지 않는다는 뜻이지, 지난 도정에 대한 모든 비판이 틀렸다는 말은 아니다"면서도 "그러나 근거 없는 동부권 소외론을 앞세우는 방식은 민주당답지 않다"고 했다.신 의원은 특히 주 의원의 토론회 발언 가운데 "전남 경제의 기반은 동부권의 석유화학·제철산업에 있었다"는 대목을 지목하며 "이는 '동부권이 배제됐다'는 주 의원 주장과 모순되는 발언으로, 도지사가 되겠다는 사람이 할 발언은 아니다"고 했다.이에 대해 주 의원은 "전남 동부권 소외는 정치 구호가 아니라 현실"이라고 주장했다.주 의원은 페이스북에 올린 글에서 "전남도당이 최근 내놓은 보고서에서도 '동부권 주민들이 강한 소외감과 박탈감을 느끼고 있다'는 사실이 적시돼 있다"며 "(제 주장은) 정치적 프레임이나 갈라치기가 아니라 실제 현실"이라고 했다.