[단독] '교사 비하' 책임 임태희·교협회장 방송 시청하라? 가정통신문 논란

▲대한교사협회 송 아무개 회장(왼쪽 첫번째)은 최근 자신의 인스타그램에 해당 프로그램 촬영 관련 사진을 여러 장 올려놓았다. 이 가운데엔 임태희 교육감(가운데)과 같이 찍은 사진도 들어 있다. ⓒ 송 회장 인스타그램 관련사진보기