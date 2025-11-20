산업부, 광양시 '산업위기선제대응지역' 지정…전국 네 번째

큰사진보기 ▲포스코 광양제철소 전경. ⓒ 포스코 관련사진보기

정부가 철강산업 침체로 어려움을 겪고 있는 전남 광양시를 '산업위기선제대응지역'으로 지정하고 지원에 나서기로 했다.산업통상부는 산업위기대응 심의위원회를 통해 2027년 11월 19일까지 2년간 광양시를 '산업위기선제대응지역'으로 지정한다고 20일 발표했다.이번은 전남 여수(석유화학), 충남 서산(석유화학), 경북 포항(철강)에 이어 '지역산업위기대응법'의 절차에 따른 산업위기선제대응지역의 네 번째 사례다.광양시는 생산의 88.5%, 수출의 97.5%, 고용의 9.7%를 철강산업에 의존하고 있으며, 최근 저가 철강수입재 확대 및 단가 하락, 내수 부진 등으로 인해 철강산업에 집중된 지역경제의 산업 전반이 크게 위축된 상황이다.이에 전라남도는 지난달 1일 광양시의 철강산업 위기를 이유로 산업위기선제대응지역 지정을 신청했다.산업부는 '지역산업위기대응법'의 절차에 근거해 신청서를 검토하고, 현지실사, 관계부처 및 지방정부 실무 협의, 산업위기대응 심의위원회 심의 등을 거쳐 광양시를 산업위기선제대응지역으로 지정했다.산업위기선제대응지역으로 지정됨에 따라 정부는 우선 긴급경영안정자금, 지방투자촉진보조금 우대 등과 함께 중소기업에 대한 정책금융지원도 강화할 예정이다. 또 정책금융기관에서는 중소기업에 만기연장·상환유예를, 신용보증기금·기술보증기금에서는 협력업체·소상공인에 우대보증 지원프로그램을 지원한다.이와 함께 지역산업위기대응 사업을 통해, 산업위기지역에 소재한 주된 산업 관련 기업대출 부담을 낮춰주기 위한 이차보전, 기업 경쟁력 강화 등을 위한 맞춤형 지원(기업지원, 인력양성)도 할 예정이다.이 밖에 지역이 위기 극복을 위해 필요로 하는 연구개발, 경영자문, 고용안정 등 각종 지원사업에 대해서도 내년 이후 예산에 적극 반영해 나갈 방침이다.