그날 이후, 최저임금 노동자가 된 서비스센터 사장

"그날로 바로 끝났어요. 2023년 7월 30일. 준비할 시간이 없었죠."
20년 넘게 한 가전회사의 서비스센터를 운영해 온 이명수(가명·67)씨는 그날을 또렷이 기억한다. 자신을 비롯한 몇몇 서비스센터에 대한 본사의 계약 갱신 거절에 대한 가처분 소송 결과를 기다리던 중, 회사로부터 날아온 계약 종료 통보. 유예기간도 없었다. 서비스센터는 그렇게 하루아침에 문을 닫았다.
이 인터뷰는 그의 폐업 후 근황과 폐업의 실제 과정, 경제적 손실, 심리적 충격, 그리고 67세의 몸으로 감당해야 하는 노동 현실에 대한 '그날 이후'의 기록이다.
직장 20년 명퇴자는 위로금을, 종속 사업자는 손실금을
폐업은 단순한 종료가 아니다. 정리 비용이 들이닥치는 절차였다.
"금전적 손실이 꽤 있었죠. 재고도 다 처리되는 게 아니고, 설비도 버리다시피 했으니까요."
이씨는 남은 재고를 주변에 판매하려 했지만, 모두 소진할 수 없었다. 팔리지 않는 물품은 지인들 등 주변에 나누어 줬다고 한다. 평생 고정자산이던 설비는 업자에게 넘기려 했지만 "사는 사람은 없었고" 폐기물로 처분할 수밖에 없었다. 폐업 순간, 모든 사업 자산은 '철거' 수준의 가치로 떨어졌다.
갑작스러운 계약 해지 앞에서 직원들도 당황하긴 마찬가지였다. 오랜 인연을 생각해 넉넉한 위로금을 주고 싶었지만, 한 달 치를 더해 준 월급이 그가 줄 수 있는 한계였고 마지막 도의였다.
사장에서 운송 노동자로
계약 해지 이후 현재 그가 선택한 일은 지인의 공장에서 물류 운송을 맡는 일이다. 아침 9시 출근, 5~6시 퇴근. 20kg에서 30kg에 달하는 물건을 나르는 일이 반복된다.
"지금 수입은 그때의 절반도 안 되는 최저임금이죠."
서비스센터 운영 시절, 그는 직원 월급을 주고도 남는 수익으로 가계와 빚을 감당할 수 있었다. 하지만 현재는 생계유지 수준이다.
수입보다 더 큰 변화는 노동 조건이다. 업무시간 외에도 호출이 있으면 출근해야 하고, 물량이 늘어나면 야간에도 일을 도와야 한다. 쉬는 날에도 업무 요청이 오면 나가야 한다고 전했다.
"서비스센터 사장에서 피고용자가 된 지금, 시간의 자율성이 없어진 것이 가장 힘듭니다."
더 큰 문제는 나이다. 현재 함께 일하는 이들은 대부분 외국인과 30~40대 젊은 노동자들이다. 같은 현장에서 60대 중반의 몸은 확실히 한계를 느낀다.
"몸에 배어서 괜찮다고 하지만, 나이가 나이인 만큼 무거운 물건은 정말 버겁습니다."
그는 지난 8월 심근경색으로 스텐트 시술을 받아야 했다.
"한창 본사와 분쟁이 있었을 때 갑자기 뻐근한 적이 몇 번 있었는데, 아마 전조 현상이었던 것 같더군요."
그렇다고 당장 일을 그만둘 수도 없는 현실이 그를 계속 현장으로 내몰고 있었다.
남겨진 이들과 사라진 이들
당시 그와 함께하던 약 9명의 서비스센터 사장이 동시에 계약 해지를 당했다. 현재 남아 있는 일부 센터들은 "그날(분쟁) 이후 회사 간섭이 적어져 정신적으로는 편해졌다"라며 근황을 전했다고 한다.
하지만 문제는 그들의 수입이 예전 같지 않다는 점이다.
"전처럼 저축도 하며 미래를 그리던 사업은 끝났죠. 지금은 직원 월급 주고 본인 월급 건지는 정도라고 하더군요."
"1~2년 만이라도 준비 기간을 주면 괜찮았을 텐데, 1년 단위 계약이니 아무리 사전 통보(3개월)한다고 해봐야 우리에겐 날벼락이죠. 사실상 준비할 수가 없습니다."
그는 지난번 필자 기사를 읽어 봤다며, 기사 속 유럽의 유사 사례를 거론하며 한국 제도의 문제점을 지적했다(관련 기사 : 40년 거래를 지킨 프랑스, 20년 거래를 버린 한국 https://omn.kr/2fyc8).
사업을 함께했던 이들의 노고와 기여에 대한 인정은 물론, 새로운 삶의 준비 기간을 충분히 보장할 수 있도록 제도적으로 관련 내용을 의무화해야 한다는 얘기였다.
분쟁? 가능하면 피하라
가장 인상 깊었던 대목은 그의 마지막 조언이었다.
"분쟁이요? 우리처럼 힘없는 소상공인은 기업을 이길 수 없어요."
3년 동안 회사와 법적 다툼을 해본 뒤 그가 내린 결론이었다. 경제적 손실, 정신적 소모, 시간적 희생, 그리고 승산 없는 사회 분위기. 이 네 가지가 종속적 사업자들이 반복적으로 체감하는 현실이다.
"힘없는 사람들의 힘만 더 빠진다"라는 그의 말은, 제도가 약자의 편이 돼주지 못하는 문제의 핵심을 짚었다.
이명수씨는 최근 정부가 발표한 3~4시간짜리 시니어 일자리 확대에 관심을 보였다.
"그런 저강도 노동은 할 수 있죠. 지금 같은 일은 오래 못합니다."
공공기관 안내, 보건소 보조, 행정 도우미 같은 일자리라면 건강을 해치지 않고 일정 정도 경제활동이 가능하다는 판단이다.
"배신감은 없다"… 하지만 드러나는 구조적 불공정
그는 개인적으로는 "본사에 배신감은 없다"라고 말했다.
"그냥 관성적으로 일하다 보니 서로 소통이 덜 된 것뿐이라고 좋게 생각하려 합니다."
하지만 업계 전체를 보며 그는 분명한 구조적 불공정을 짚었다. 현재 본사는 역대급 실적을 내고, 제품은 날개 돋친 듯 팔리는데, 정작 그 제품을 판매하고 수리하는 최전선의 사업자들은 점점 더 어려워지고 있기 때문이다. 미래는커녕 당장 생존조차 빠듯한 구조. 그것이 지금 한국 종속적 사업자들이 마주한 현실이다.
오늘 전한 이명수씨의 이야기는 개인적 불운의 서사가 아니다. 한국의 수많은 서비스센터·대리점·수탁사업자들이 언제든 겪을 수 있는 구조적 위험에 대한 경고이다.
1년 단위 계약이라는 살얼음판, 준비 기간 없는 퇴출, 폐업 순간 발생하는 과도한 사적 비용, 고령자에게 적합하지 않은 노동시장, 약자에겐 언제나 기울어진 운동장인 분쟁 환경.
그의 경험은 '개별 사건'이 아니라, 제도가 만들어낸 반복 가능한 비극이다. 따라서 이 기록은 이명수씨 한 명의 사연을 넘어, 한국의 종속적 사업자 보호 제도가 반드시 다뤄야 할 근본적 질문을 던지고 있다.