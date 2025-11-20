메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

25.11.20 14:08최종 업데이트 25.11.20 14:08

'섬 주민 드론 물품 배송' 등 창의-효과 돋보인 체감형 민원 우수사례 많아

경남도 '도민 체감형 민원제도 개선 우수사례' 선정 ... 최우수상 '드론 배송 서비스 운영'한 통영시 차지

원고료로 응원하기
경상남도청.
경상남도청. ⓒ 경남도청

경남에서 섬 주민한테 무인항공(드론)으로 물품을 배송하고, 농어업인수당 신청‧접수 편의를 개선하며, 찾아가는 재활용품 교환을 해온 사업들이 돋보였다. 경상남도(도지사 박완수)는 이들 사업을 포함해 도민 체감형 민원제도 개선 우수사례 5건을 선정했다고 20일 밝혔다.

경남도는 9월 12일부터 10월 14일까지 최근 1년 이내 최초 시행한 생활밀착형 민원제도·서비스 개선 사례를 대상으로 공모를 실시해 총 27건을 접수해, 이날 우수사례를 선정했다. 창의성·효과성 등을 기준으로 전문가 심사와 도민 투표를 거쳐 최우수 1건, 우수 2건, 장려 2건을 뽑은 것이다.

최우수상은 '드론 배송 서비스 운영'을 제출한 통영시에 돌아갔다. 통영시는 도서지역 드론 배송서비스를 운영해 섬 주민의 물류 불편을 해소하고 생활 편의를 높였으며, 해안가 순찰 비행과 응급 상황 대응 등 지역 의료서비스 향상에도 기여한 점이 높은 평가를 받았다.

AD
우수상은 함양군과 통영시 사례가 선정됐다. 함양군은 고령 농업인을 위해 농어업인 수당 신청 절차를 '자동채움신청서' 방식으로 개선해 접근성을 높였고, 통영시는 정보무늬(QR코드) 기반의 방역·소독 관련 간편 민원접수 시스템을 도입해 민원 처리 속도를 크게 향상시켰다.

장려상에는 고성군과 의령군이 차지했다. 고성군은 마을 경로당 등 주민 생활공간을 직접 찾아가 재활용품 교육과 교환 프로그램을 운영해 환경 실천 참여도를 높였고, 의령군은 주민 불편을 신속히 해결하기 위해 전국 최초로 전담팀인 '민생현장기동대'를 신설해 현장 중심의 문제 해결 시스템을 구축했다.

경남도는 선정된 우수사례 담당자에게 도지사표창과 함께 최우수 100만 원, 우수 각 60만 원, 장려 각 40만 원의 포상금을 수여할 예정이다.

김희용 경상남도 행정국장은 "도민들이 체감할 수 있는 민원제도와 서비스를 지속적으로 발굴해 수준 높은 민원서비스를 제공하겠다"고 말했다.

#물품

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사"학교 텃밭 작물로 주민들과 먹을거리 나눔 잔치 벌여요"

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기