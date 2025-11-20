선관위, 이정선 광주교육감에 "선거법 준수 촉구"

큰사진보기 ▲이정선 광주광역시 교육감.(자료사진) ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이정선 광주광역시 교육감이 교육감 선거 여론조사 결과를 페이스북에 올렸다가 선거관리위원회로부터 관련 법령을 준수하라는 촉구를 받았다.20일 <오마이뉴스> 취재 결과, 광주시선거관리위원회는 지난 14일 이 교육감에게 공직선거법과 이를 준용한 지방교육자치에 관한 법률을 지켜 달라고 촉구했다.선관위는 이 교육감이 지난 10월 자신의 페이스북에 교육감 선거 여론조사 결과를 올린 행위에 대해 공직선거법 제85조 제1항 제3호를 위반했다고 판단했다.공직선거법은 공무원에게 선거에 영향을 미치는 행위를 금지하고 있는데, 이 교육감이 페이스북에 자신이 선거 여론조사에서 1위를 했다고 게시한 내용도 해당 선거법 조항에 위반된다는 것이다. 지방교육자치에 관한 법률은 해당 선거법 조항을 준용하고 있다.선관위가 이 교육감 행위에 적용한 공직선거법 제85조 제1항 제3호는 위반 시 3년 이하의 징역 또는 600만 원 이하의 벌금형에 처하도록 규정하고 있지만, 선관위는 이번 사안의 위반 정도가 수사기관 고발에 이를 정도는 아니라고 판단했다.선관위의 이번 조사는 광주 시민단체 '학벌없는사회를 위한 시민모임'의 신고로 시작됐다.문제가 된 이 교육감 페이스북 게시물에는 본청 국장, 교육지원청 교육장, 산하기관장 등 4급 이상 간부 13명이 '좋아요'를 누르며 동조한 것으로 나타났다.교육청 공무원들의 동조 행위 역시 공무원법 또는 선거법 저촉 가능성이 제기됐으나, 선관위는 별도 판단은 내리지 않은 것으로 파악됐다.시민모임 관계자는 "반복적으로 나타나는 선거법 위반 논란은 공무원의 정치적 중립 의무를 훼손함은 물론, 광주교육 전체의 신뢰도를 떨어트리는 행위"라며 "이정선 교육감은 이번 사안에 대해 시민들에게 공식 사과해야 한다"고 말했다.한편 광주시교육청은 올해 설 명절을 앞두고 학교와 산하기관 142곳에 사업 실적을 홍보하는 이정선 교육감 명의 현수막을 게시했다가 선관위로부터 선거법 준수를 촉구 받기도 했다.이 교육감은 지난 추석 명절에도 "단 한 명의 아이도 포기하지 않겠습니다"라는 홍보 문구가 담긴 교육감 명의 현수막을 광주 시내 197곳에 설치해 논란을 빚기도 했다.