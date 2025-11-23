병자호란기 삼학사의 시문

우리 역사에서 가장 치욕의 날들을 찾는다면?
가까이는 1905년 을사늑약과 1910년 일제병탄, 멀리는 660년 나당연합군에 백제 멸망과 의자왕 당나라에 호송, 668년 고구려가 사당연합군에 멸망하고 보장왕을 당나라로 압송, 그리고 1636년 청국의 침략으로 조선왕 인조가 삼전도에서 청태종에게 세 번 절하면서 그때마다 세 번씩 머리를 땅에 조아리는 '삼배구고두레'의 치욕 등이 꼽힌다.
인조의 '삼전도 치욕'이후 조야에서는 청국을 치자는 북벌론이 오랫동안 제기되고, 조정에서는 주전론과 주화론이 전개되었다. 그런가 하면 많은 여성들이 심양으로 끌려가고 조정 중신들도 포로가 되었다. 대표적 인물이 삼학사이다. 홍익한·윤집·오달제다. 이분들의 충혼이 넘치는 시가를 찾는다.
홍익한
척화를 주장하다가 밀려나서 쓴 시이다.
오랑캐의 말탄 군사 하룻밤에 서경에 육박하는데
그 누가 이 나라를 청구(靑邱) 만리성이라 했던가.
조정의 계책은 오직 도체부에 의지하니.
국경 방비를 일개 서생에게 부쳤구나.
사람의 인적은 끊어지고 오직 병화뿐
백성의 기운은 소조하고 다 죽은 소리
외로운 그림자 아득히 가는 길에 떨어지고
이번에 온 것은 늙은 산하의 정으로 조금은 견딜만하네.
적병이 남한산성 가까이 오고 있을 때 지은 시다.
수비병의 나팔소리 구슬피 새벽달 지는데
하늘에 떠 있는 혼 꿈에 반은 강화도에 있네.
흩어져 이별한 육친은 어디서 헤매고 있을까
떠도는 처자식은 거처할 집 없을 듯,
나라를 다스림에 어찌 성술(聖術)을 참고하지 않을까.
용병의 부끄러움 무성한 삼처럼 내리네.
높고 큰 한 기운이 가슴을 움켜쥐고
돌아 놓았던 등불 꺼져 가면서 칼꽃을 어루만지네.
윤집
주전론자 윤집이 남한산성에서 지은 시다.
어찌하여 교만한 오랑캐는 날뛰고
아첨배와 간신들이 물정을 덮어 버리는가
새들은 종사의 수치를 아지 못해도
오히려 바람에 날며 옛소리로 우네.
남한산성에서 화친근자들의 득의의 실태를 묘사한다.
천자의 깃발은 멀어만 지고
장막 안 누가 오랑캐 동정을 헤아릴 수 있으랴.
묘당엔 오로지 화친의 계획뿐
서쪽 변경엔 끝내 전투소리 없구나.
오달제
오달제가 청군에 붙잡혀 북녘으로 호송될 때 지은 시다.
외로운 신하의 의리 바르니 마음에 부끄러울 것 없고
임금의 은혜 깊으니 죽음은 가벼운 것이네.
가장 바른 인생은 힘없는 아픔이려니
복당 문에 기대어 헛된 정일랑 저버리려네.
청국의 수도 심양에 도착하여 죽음을 앞두고 부인에게 쓴 유언 시다.
금슬의 은혜와 정이 두텁더니
서로 만난 지 채 2년이 못 되었는데
이제 만리나 멀리 이별하다니
백년을 함께 살자던 기약 헛되이, 저버렸구려.
땅이 멀어 글도 부치기 어렵고
산이 길어 꿈 역시 더디구려.
내 삶은 점칠 수 없으니
부디 뱃속의 아이나 보호하시오.
덧붙이는 글 | [붓의 향연]은 매일 여러분을 찾아갑니다.