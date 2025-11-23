병자호란기 삼학사의 시문

큰사진보기 ▲복원한 삼학사비1932년에 세워졌던 삼학사비는 지금은 유치원 교사를 양성하는 직업학교 전시실에 보관되어 있으며, 사진은 그 비석을 2005년에 충남에 있는 계룡건설 장학재단이 후원하여 복원한 것임. 현재 복원 비석은 관리가 잘 되지 않아 풀숲에 있으며 비석에도 금이 가 있었다. ⓒ 이정희 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼학사비 1935년 후손들에 의해 제작되었으나, 문화혁명 당시 파손되어 방치되던 것을 찾아내어 지금은 심양시의 한 학교 전시관에 보관하고 있다. ⓒ 이정희 관련사진보기

우리 역사에서 가장 치욕의 날들을 찾는다면?가까이는 1905년 을사늑약과 1910년 일제병탄, 멀리는 660년 나당연합군에 백제 멸망과 의자왕 당나라에 호송, 668년 고구려가 사당연합군에 멸망하고 보장왕을 당나라로 압송, 그리고 1636년 청국의 침략으로 조선왕 인조가 삼전도에서 청태종에게 세 번 절하면서 그때마다 세 번씩 머리를 땅에 조아리는 '삼배구고두레'의 치욕 등이 꼽힌다.인조의 '삼전도 치욕'이후 조야에서는 청국을 치자는 북벌론이 오랫동안 제기되고, 조정에서는 주전론과 주화론이 전개되었다. 그런가 하면 많은 여성들이 심양으로 끌려가고 조정 중신들도 포로가 되었다. 대표적 인물이 삼학사이다. 홍익한·윤집·오달제다. 이분들의 충혼이 넘치는 시가를 찾는다.척화를 주장하다가 밀려나서 쓴 시이다.오랑캐의 말탄 군사 하룻밤에 서경에 육박하는데그 누가 이 나라를 청구(靑邱) 만리성이라 했던가.조정의 계책은 오직 도체부에 의지하니.국경 방비를 일개 서생에게 부쳤구나.사람의 인적은 끊어지고 오직 병화뿐백성의 기운은 소조하고 다 죽은 소리외로운 그림자 아득히 가는 길에 떨어지고이번에 온 것은 늙은 산하의 정으로 조금은 견딜만하네.적병이 남한산성 가까이 오고 있을 때 지은 시다.수비병의 나팔소리 구슬피 새벽달 지는데하늘에 떠 있는 혼 꿈에 반은 강화도에 있네.흩어져 이별한 육친은 어디서 헤매고 있을까떠도는 처자식은 거처할 집 없을 듯,나라를 다스림에 어찌 성술(聖術)을 참고하지 않을까.용병의 부끄러움 무성한 삼처럼 내리네.높고 큰 한 기운이 가슴을 움켜쥐고돌아 놓았던 등불 꺼져 가면서 칼꽃을 어루만지네.주전론자 윤집이 남한산성에서 지은 시다.어찌하여 교만한 오랑캐는 날뛰고아첨배와 간신들이 물정을 덮어 버리는가새들은 종사의 수치를 아지 못해도오히려 바람에 날며 옛소리로 우네.남한산성에서 화친근자들의 득의의 실태를 묘사한다.천자의 깃발은 멀어만 지고장막 안 누가 오랑캐 동정을 헤아릴 수 있으랴.묘당엔 오로지 화친의 계획뿐서쪽 변경엔 끝내 전투소리 없구나.오달제가 청군에 붙잡혀 북녘으로 호송될 때 지은 시다.외로운 신하의 의리 바르니 마음에 부끄러울 것 없고임금의 은혜 깊으니 죽음은 가벼운 것이네.가장 바른 인생은 힘없는 아픔이려니복당 문에 기대어 헛된 정일랑 저버리려네.청국의 수도 심양에 도착하여 죽음을 앞두고 부인에게 쓴 유언 시다.금슬의 은혜와 정이 두텁더니서로 만난 지 채 2년이 못 되었는데이제 만리나 멀리 이별하다니백년을 함께 살자던 기약 헛되이, 저버렸구려.땅이 멀어 글도 부치기 어렵고산이 길어 꿈 역시 더디구려.내 삶은 점칠 수 없으니부디 뱃속의 아이나 보호하시오.