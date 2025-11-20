'휴대폰 만지다 여객선 좌초' 항해사·조타수 긴급체포

267명을 태운 여객선이 전남 신안군 장산면 죽도(무인도)에 좌초한 사고를 수사 중인 경찰이 일등항해사와 조타수를 긴급체포했다.
사고 당시 조타실을 비운 선장도 같은 혐의로 붙잡아 조사하고 있다.
목포해양경찰서는 20일 중과실치상 혐의로 사고 여객선 '퀸제누비아2호'의 일등항해사 40대 A씨와 조타수인 인도네시아 국적의 40대 B씨를 긴급체포했다고 밝혔다.
이들은 항로변경(방향 전환) 시점을 놓쳐 여객선을 좌초시키고, 승객들을 다치게 한 혐의다.
조사 결과 A씨는 자동항법장치를 수동으로 전환해야 하는 좁은 수로(협수로)를 지나면서, 수동 전환을 하지 않아 사고를 낸 것으로 드러났다.
해경은 "A씨가 휴대전화로 뉴스를 검색하는 등 딴짓하다 죽도와 1600ｍ 떨어진 지점에서 이뤄져야 하는 항로변경을 제때 하지 못해 사고가 난 것"이라고 설명했다.
A씨와 조타실에 함께 있었던 B씨도 사고 예방을 위한 조치를 제대로 하지 않은 것으로 조사됐다.
해경은 이들의 휴대전화를 압수, 디지털포렌식을 통해 사고 당시 무슨 일을 하고 있었는지 확인할 계획이다.
수사 과정에서 도주할 우려가 있다고 보고 두 사람에 대한 구속영장 신청 여부도 검토하고 있다.
또 60대 선장 C씨도 같은 혐의로 불구속 입건해 조사 중이다.
C씨는 협수로에서 직접 지휘해야 할 의무가 있지만, 사고 당시 당직 근무 시간대가 아니라는 이유로 조타실을 비운 것으로 확인됐다.
해경은 이들에 대한 추가 조사, 현장 감식을 통한 사고 선체 조사 등을 진행하고 있다.
한편, 전날(19일) 오후 8시 16분께 제주에서 목포로 운항 중이던 2만6546t급 여객선 '퀸제누비아2호'가 전남 신안군 장산면 장산도 인근 해상에서 좌초됐다.
해경은 경비함정 등을 사고 현장으로 급파해 승객 246명, 승무원 21명 등 267명을 3시간여만에 모두 구조했다.
이 사고로 임신부 등 승객 30명이 두통과 어지러움, 허리통증 등을 호소해 병원 치료를 받고 귀가했다.
