'휴대폰 만지다 여객선 좌초' 항해사·조타수 긴급체포

▲19일 오후 8시 17분께 267명이 탑승해 제주에서 목포로 운항 중이던 2만6000t급 여객선 '퀸제누비아2호'가 전남 신안군 장산면 장산도 인근 해상에서 좌초됐다. 이중 일부 승객이 좌초 과정에서 발생한 충격으로 부상을 당해 목포로 옮겨지고 있는 모습. ⓒ 독자제공 관련사진보기