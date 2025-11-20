기아 PV5, 한국차로는 처음 '세계 올해의 밴' 뽑혀

큰사진보기 ▲기아의 첫 전동화 전용 PBV 모델 '더 기아 PV5(The Kia PV5)’가 세계 상용차 업계 최고 권위의 상을 거머쥐었다. ⓒ 기아 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲기아는 19일(현지시각) 프랑스 리옹에서 열린 국제 상용차 박람회 ‘솔루트랜스(Solutrans)’에서 PV5가 ‘2026 세계 올해의 밴(International Van of the Year·IVOTY)*에 선정됐다고 밝혔다. ⓒ 기아 관련사진보기

기아의 첫 다목적모델 상용차 '더 기아PV5'가 세계 최고 권위의 상을 거머쥐었다.기아는 19일 (현지시각) 프랑스 리옹에서 열린 국제 상용차 박람회 '솔루트랜스(Solutrans)'에서 PV5가 '2026 세계 올해의 밴(International Van of the Year·IVOTY)'에 선정됐다고 밝혔다. 1992년 제정 이후 34년간 유럽 브랜드 중심으로 이어져 온 해당 상에서 한국 브랜드가 수상한 것은 이번이 처음이다.특히 올해는 심사위원단 26명 전원의 일치 속에 최종 선정돼 PV5의 완성도와 전동화 기술력에 대한 글로벌 시장의 신뢰를 입증했다. 한국 및 아시아 전기 경상용차가 '세계 올해의 밴'을 수상한 것도 전례도 없다.IVOTY는 유럽 각국의 경상용차 전문 기자단으로 구성된 비영리 기관이 주관하는 최고 권위 상으로, 한 해 출시된 밴 중 기술 혁신성, 효율성, 안전성, 환경성 등 전 항목을 종합 평가해 수상작을 결정한다. 올해는 12개국 이상에서 판매된 차량 가운데 포드 E-트랜짓과 폭스바겐 크래프터, 트랜스포터/E-트랜스포터 등 7개 글로벌 경쟁 모델이 최종 후보에 올랐다.IVOTY 위원장 자를라스 스위니(Jarlath Sweeney)는 "기아 PV5는 우수한 성능과 효율적인 전기 플랫폼, 사용자 중심 설계를 모두 갖춘 모델"이라며 "26명 전원 만장일치로 선정됐다는 사실은 PV5가 전기 상용차 시장에서 '실용적 혁신'의 새로운 기준을 제시했다는 증거"라고 평가했다.기아는 이번 수상으로 2023년 EV6 GT(세계 올해의 고성능차), 2024년 EV9(세계 올해의 자동차·전기차), 2025년 EV3(세계 올해의 자동차)에 이어 4년 연속 글로벌 전동화 수상 계보를 잇게 됐다.송호성 기아 사장은 "PV5는 EV 혁신을 상용차 영역까지 확장하려는 기아의 의지가 반영된 모델"이라며 "다품종 유연 생산을 가능케 한 '컨베이어·셀 결합 생산 시스템'까지 구현해 제조 혁신의 의미도 크다"고 강조했다. 이어 "차량 데뷔와 동시에 세계 올해의 밴으로 선정된 것은 기아가 글로벌 경상용차 시장의 기준을 재정의했음을 보여준다"고 말했다.PV5는 기아 최초의 전동화 PBV(Platform Beyond Vehicle) 모델로, PBV 전용 전동화 플랫폼 'E-GMPS(Electric-Global Modular Platform for Service)'를 기반으로 한다. 넓은 실내와 화물 공간, 다양한 형태의 변화 가능한 모듈형 설계를 통해 확장성과 고객 맞춤 설계에 최적화됐다는 평가를 받는다.또한 ▲전방 다중 골격 구조 ▲배터리 보호 설계 ▲초고장력강 확대 적용 ▲첨단 운전자 보조사양 ▲페달 오조작 방지 기능 등을 통해 안전성을 높였으며, 추가 사양을 변경하는 과정에서 불필요한 자원 낭비를 최소화하는 지속가능 설계도 도입했다.기아는 현재 국내 시장에 PV5 카고 롱, 패신저 모델을 출시한 상태이며 2026년부터 오픈베드, 카고 컴팩트, 카고 하이루프 등 파생 모델을 추가한다. 오는 2027년부터는 화성 'EVO Plant(이보 플랜트)' 공장에서 PV7 등 상위 차급 PBV도 순차 생산해 PBV 생태계를 확장할 계획이다.한편 PV5 수상이 발표된 솔루트랜스는 세계 주요 완성차, 부품사, 물류기업이 참가하는 상용차 산업 핵심 전시회다. 기아는 PV5 샤시캡, 카고, 크루 등 다양한 파생 모델을 선보이며 유럽 경상용차 시장 공략을 본격화하고 있다.기아는 이번 수상을 기념해 PV5 구매 고객 대상 이벤트도 실시한다. 2025년 12월 19일까지 출고한 고객이 대상이며, 추첨을 통해 PV5 전용 루프랙 패키지·카고 스마트 패키지·차박용 선셰이드 및 에어매트 등 액세서리 경품이 제공된다. 이벤트 신청은 11월 20일부터 기아 공식 홈페이지에서 가능하다.