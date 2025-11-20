한준호 "다음주 최고위원 사퇴, 경기도지사 출마 고민 중"

큰사진보기 ▲한준호 더불어민주당 최고위원은 20일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 다음주 당 최고위원직 사퇴를 예고했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (09:00~10:05)■ 진행 : 박정호 / 오마이TV 기자■ 대담 : 한준호 / 더불어민주당 최고위원◎ 박정호 > 시청자 여러분 안녕하십니까, 박정호입니다. 이재명 대통령의 순방 일정이 이어지고 있습니다. UAE에 이어서 이집트에 도착한 이재명 대통령. 자, 또 이집트에서는 어떤 외교가 펼쳐질까 벌써부터 기대가 됩니다. 그런가 하면 국내에서는 정치 검사들, 검찰개혁, 또 정치 검사들의 감찰 목소리도 커지고 있는 상황입니다. 대장동 이 사건, 우리가 좀 어떻게 바라봐야 되고 왜 이 조작 기소가 문제가 있는지 이것도 하나하나 알아보도록 하겠습니다. 이 두 가지 모두 다 정말 여러분께 잘 풀어주실 분을 특별히 모셨습니다. 한준호 민주당 최고위원 함께합니다. 안녕하십니까?◎ 한준호 > 네. 반갑습니다.◎ 박정호 > 반갑습니다. 아 저희 환영의 박수 한번 드릴까요?◎ 한준호 > 네. 왜 갑자기. 하하하.◎ 박정호 > 저희가 이렇게 새롭게 꾸며서 이 자리에 좀 모셨는데 좀 마음에 드십니까?◎ 한준호 > 어 그러게요. 뭔가 준비하시는 듯한 느낌. 하하하.◎ 박정호 > 뭔가 좀 준비한 듯한. 뒤에 화면도 좀 있고.◎ 한준호 > 그러게요. 새롭네요.◎ 박정호 > 네. 없는 살림에 투자 좀 했습니다.◎ 한준호 > 네. 오마이TV 많이 구독 좀 해주시고 여러분 많은 관심 좀 부탁드리겠습니다.◎ 박정호 > 아, 그 멘트를 기다렸습니다.◎ 한준호 > 네. 하하하.◎ 박정호 > 자, 한준호 최고위원, 특히 이제 정치검찰 조작기소대응특위 위원장도 맡고 있기 때문에 오늘 모셔가지고 여러 가지 얘기를 좀 듣고 싶은데. 일단은 이재명 대통령의 UAE 방문. 국빈 방문 일정 다 보셨잖아요.◎ 한준호 > 아, 그럼요.◎ 박정호 > 어떠셨습니까?◎ 한준호 > 어, 정말 이렇게 뭐라 해야 되나, 가슴이 벅차오른다?◎ 박정호 > 아, 가슴이 벅차오른다.◎ 한준호 > 왜냐면 그 도착 장면부터 잘 보시면, 대개 대통령의 전용기가 도착을 하면, 공항에, 계단이 설치되고 카펫이 깔려서 거기서 이제 의장대가 있든 아니면 국빈 맞는 인사들이 있는데 트럼프 대통령이 UAE를 방문했을 때 보면 전용 통로로 바로 들어온단 말이에요. 근데 이번에 우리 대통령님을 보면 트럼프 대통령이 들어왔던 그 루트로 그대로 들어옵니다.◎ 박정호 > 아, 그래요?◎ 한준호 > 그렇죠. 그리고 나서 UAE 전체가 이 뭐랄까요, 대한민국 물결로 물드는 듯한 느낌을 저희가 받을 수 있었고, 음악 하나 선곡하는 것부터 시작해서 우리 김혜경 여사님의 조찬까지도 대통령님께서 직접, UAE 대통령님께서 직접 챙기는 모습들. 그리고 여사의 고향이 충북 아닙니까?◎ 박정호 > 맞아요.◎ 한준호 > 네. 충북 박달재. 그 음악을 틀어주시는 그 센스.◎ 박정호 > 센스.◎ 한준호 > 그리고 이제 내무부 청사 같은 데에 정말 거대한 태극기를 게양한다든지. UAE로서는 본인들이 준비할 수 있는 모든 것을 쏟아부었다. 근데 거기 이제 의문사가 드는 거죠. 왜 우리에게 그랬을까?◎ 박정호 > 왜.◎ 한준호 > 우리를 이제 전략적 파트너로 바라보고 있는 것이고 그것이 이번에 한-UAE 공동선언에, 저는 문구에 아주 잘 담겨있다고 생각을 합니다.◎ 박정호 > 그러니까 이제 백년 동행으로 함께한다, 이런 내용들.◎ 한준호 > 공동성명의 문구 자체를 백년 동행을 위한, 백년 동행을 위한 새로운 도약. 이렇게 문구를 아예 정하지 않았습니까?◎ 박정호 > 그렇네요.◎ 한준호 > 그래서 단순히 이제 뭐 교류를 하는 단계를 떠나서 서로 손을 잡고 각각의 무대에서 중앙으로 나가기 위한 어떤 협력자적 관계로 가자. 이런 의미로 읽혔습니다.◎ 박정호 > 그러게요. 저희가 뭐 계속해서 이제 회담하는 모습들, 이런 것들도 자료로 좀 보고 있는데. 정말 훈훈하고, 그러니까 이 국내 여러 가지 머리 아픈 이런 이슈들, 그런 상황들을 좀 날려버릴 수 있는, 힐링 되는 그런 현장인 것 같아요.◎ 한준호 > 저희가 항상 얘기하지만 이제 저희만 잘하면 됩니다. 하하하.◎ 박정호 > 하하하. 이재명 대통령, 정말 열심히 국익 외교, 또 정말 어떻게 보면 실용 외교, 이걸 통해가지고 대한민국의 위상을 높이고 있는데 이걸 우리가 바라보면서 힘도 내야 되고. 그러면서 이재명 대통령이 국정 수행하는 이 모습들을 좀 계속 알리고 우리가 평가해야 되고 이런 시간도 많이 필요한 것 같아요. 그게 좀 부족하단 생각도 들고.◎ 한준호 > 네. 그렇습니다. 이제 사실 대통령께서의 성과들이 워낙 많이 생기고 있기 때문에, 이제 야당 측, 국민의힘 측에서는 발목 잡기에 들어올 수밖에 없고. 그 발목 잡기에 너무 현혹돼서 저희가 갈 필요가 없다. 저희의 길을 좀 뚜벅뚜벅 가서 지방선거까지 잘 성공적으로 마무리하는 것이 제일 중요하지 않을까 싶습니다.◎ 박정호 > 크, 그래요. 그렇게 또 이제 연결이 됩니다. 지방선거까지 어떻게 잘 치러내느냐, 이게 중요하다.◎ 한준호 > 그럼요. 네.◎ 박정호 > 자, 과제가 있습니다. 어쨌든 이번에 이재명 대통령의 UAE 이 환대, 또 성과, 이걸 보면서 너무나 그야말로 국격이 차오르는, 뭐 저희 댓글들을 지난번에 봤더니, '트럼프보다 성대하다.' '국뽕 차오른다.' 이런 댓글들이 막 올라오더라고요.◎ 한준호 > 네. 그래서 이번에 제가 특히 대통령님의 방 UAE 과정들을 보면서, UAE 측에서 트럼프 때와의 의전을 어떻게 다르게 하나, 또는 그 의전에 비해서 우리의 의전은 어떤가를 제가 살펴봤는데 더 나으면 나았지 부족하지가 않더라고요. 그런 측면에서, 아, UAE 입장에서 한국을 정말 전략적 파트너로 같이 가려나 보다. 이번에 특히 스타게이트 같은 데. UAE의 국부펀드가 굉장히 스타게이트에서 중요하거든요. 이걸 실행하는 입장도 중요하지만 여기에 저희가 단순하게 이제 합류를 했다는 것보다 아주 다중적 의미에서 전략적 파트너가 됐다라는 생각이 들어서 저는 굉장히 좀 의미 있는 성과가 아닌가라고 생각을 했습니다.◎ 박정호 > 그니까요. 강훈식 실장도 얘기를 했지만 AI에 200억 달러, 방산 수출 150억 달러. 이렇게 성과를 자평도 했고. 또 어제 보니까 UAE에서 우리나라 경제인도 만나고. 한국과 UAE 재계 관계자들과 간담회 하는 모습들. 이런 것도 참 대단하다.◎ 한준호 > 네. 특히 이제 BRT. 비즈니스 라운드 테이블을 이제 한-UAE 간 진행을 했었는데. 뭐 그 안에서 이제 스타게이트 프로젝트라든지 뭐 이런 것들도 나왔지만 특히 이제 청정에너지, 그리고 방산 협력을 좀 고도화하자. 저는 굉장히 중요한 메시지로 읽혔고요. 특히 UAE 측과 하는 이 방산 협력이나 이런 부분에 있어서는, UAE 측이 이제 저희가 MOU를 총 7가지인가를 맺었고요. 그리고 이제 CEPA(포괄적경제동반자협정). CEPA는 이제 기존에 있었는데, 여기에 대한 시행 시점 같은 것들을 지금 이제 본격적으로 잡지 않습니까. AI 관련된 MOU만 7가지. 그리고 정상회담을 계기로 해서 거의 150조 정도의 성과를 이번에 냈다고 저희가 자평을 하고 있고. 그리고 이 MOU에서 제외가 됐던 게, 특히 이제 방산 협력 분야가 제외된 거는 UAE 측에서 이거를 좀 더 고도화하기 위한 여러 가지 요청 사항들이 있는 걸로 알아요. 제 생각에는 단순한 방산, 그러니까 수출을 떠나서 공동개발이라든지, 현지 생산을 같이 한다든지, 또 이런 부분들이 함께 담길 거라고 예상이 되고 있어서 제 개인적으로는 이번 UAE 방문을 통해서 대한민국이 첫 번째는 이 AI 인프라 프로젝트에 참여하면서 글로벌 AI 인프라 네트워크를 구성을 하게 됐다. 그리고 방산 분야에 있어서 거점으로 중동 거점을 저희가 잡을 수 있지 않을까. 뭐 이런 이제 기대를 좀 해보게 됐습니다.◎ 박정호 > 기대를 해보게 되고. 또 어제 보니까 아크부대 방문해서 아크부대원들과 함께.◎ 한준호 > 사실상 이제 방문은 아니고.◎ 박정호 > 호텔로.◎ 한준호 > 네. 이제 아크부대의 내부 사정, 지휘부가 이제 교체되고 있는 시점이기 때문에. 그래서 이제 호텔로 초청을 해서 대화를 나눴었는데. 저는 거기서 대통령님의 메시지 중에 아주 좋았던 메시지가 하나 있어요.◎ 박정호 > 뭡니까?◎ 한준호 > 여러분은 군사 외교관이다. 군사 외교관이다.◎ 박정호 > 아, 군사 외교관이다.◎ 한준호 > 네. 그래서 그 말씀을 하시는 걸 보면서, 일단 현장에 나가서 고생하고 있는 장병들을 예우하고 역할을 충분하게 부여를 하는 말씀으로 군사 외교관이라고 하는 이 메시지가 정말 좋게 들렸습니다.◎ 박정호 > 이재명 대통령, 김혜경 여사가 함께 이 군복을 딱 입고 앉아서 간담회 하는 모습. 이것도 참 눈에 들어오더라고요.◎ 한준호 > 부대를 직접 또 가보셨으면 더 좋았을 것 같다는 생각은 들지만.◎ 박정호 > 그러니까 그게 좀 아쉽긴 하지만.◎ 한준호 > 네. 그게 좀 아쉽긴 합니다.◎ 박정호 > 호텔에서 함께하는 이 모습들. 우리 장병들도, 모르겠습니다. 좀, 어깨가 좀 올라가지 않았을까, 이런 생각도 들고. 기억하시겠지만 윤석열이 방문했을 때, 그때 참 놀랄만한, 정말 비판을 많이 받았지만, UAE의 적은 뭐 이란이다 이런 얘기를 해가지고 난리가 나지 않았습니까?◎ 한준호 > 하하하. 갑자기, 네. 생각이 나니까.◎ 박정호 > 그냥 뭐 실소가 나오는 그런 발언이었죠.◎ 한준호 > 근데 이번에 이제 준비된 발언들 외에도, 대통령께서 직접적으로 더 할 말 있으면 해봐라. 할 말 있으면 해봐라라고 했을 때, 이제 현실적인 문제들을 좀 제기를 했어요. 뭐냐면, 우리가 쓰고 있는 장비들, 예를 들어 이제 방탄조끼라든지, 그리고 이제 뭐 지뢰탐지를 하는 로봇이라든지, 이런 부분에 대한 노후화 문제를 제기를 또 하기도 했고. 대통령님께서 거기에 대해서 이제 살펴보겠다는 말씀을 했던 걸로 기억을 하는데. 현실적인 문제를 해결하려고 노력을 하는 그 모습 자체가, 역시 실용주의를 표방하고 있는 대통령님의 모습이 아닌가, 이런 생각을 해봤고. 잘하시는 것 같아서 뿌듯합니다.◎ 박정호 > 뿌듯하다. 그러게요. 이거 저희도 이제 영상, 오마이TV에 많이 영상이 좀 올라와 있는데. 이 영상을 보시면서 정말 힐링한다. 아, 이것만 봐도 그냥, 그야말로 잼며든다, 빠져든다, 이러시는 분들이 너무 많더라고요. 외교 성과를 이렇게 이뤄내고 있는 이재명 대통령. 또 이집트에서는 또 어떤 성과를 낼지 너무 기대가 됩니다.◎ 한준호 > 조금 전에 도착하신 것 같더라고요.◎ 박정호 > 네. 도착해서 환영을 받으면서 내리시는 모습을 볼 수가 있었습니다. 자, 이렇게 외교 상황 저희가 주목을 하고 있고요. 또 우리 한준호 최고위원께서 볼리비아에 다녀오셨잖아요, 특사 자격으로.◎ 한준호 > 제가 사실 이제 공식, 비공식적으로 특사를 세 번째 임명받은 건데요. 제가 이제 첫 번째는 미국 특사 임명을 받았었고, 두 번째는 이번에 도착하신 이집트 특사 임명을 받았었고요. 근데 두 군데를 못 갔어요.◎ 박정호 > 아, 못 가셨어요?◎ 한준호 > 하나는, 대통령 일정이 저희보다 더 빨라지면서 제가 미국은 못 갔고. 이집트 특사 대는 저희가 출발 하루 전날까지도 본회의가 계속되고 있어서 필리버스터를 끊기 위한 의결정족수 때문에 같이 가려고 했었던 박범계 의원만 가시고 저는 이제 국회에 남아서 못 갔는데. 이번 볼리비아 또 가라고 하셔가지고 여기도 못 가는 거 아닌가 싶었는데.◎ 박정호 > 이번에는.◎ 한준호 > 이번에는 이제 대통령 취임식이기 때문에 저희가 한 사람은 꼭 보내야 됐어서 제가 이제 대표로 다녀왔습니다.◎ 박정호 > 볼리비아까지 이게 시간이 많이 걸리죠, 가는 데?◎ 한준호 > 어우, 저는 깜짝 놀랐어요. 가는 데 이틀 걸립니다. 가는 데는 이제 뉴욕을 들어가서 뉴욕에서 밤 9시에 도착해 다음 날 아침 6시에 출발이고요. 그리고 이제 콜롬비아로 다시 들어가서 콜롬비아에서도 한 9시간 대기를 했다가 그다음에 이제 행정수도인 라파스로 이렇게 들어갔는데 나올 때도 이제 페루 거치고 LA 거쳐서 이렇게 나오니까 오가는 데만 한 4~5일 걸렸던 것 같습니다.◎ 박정호 > 정말 멀고 먼, 그런 길이었네요. 직항이 없으니까.◎ 한준호 > 네, 네. 그렇습니다.◎ 박정호 > 계속해서 경유해서 갈 수밖에 없는 그런 상황이었는데. 로드리고 파스 신임 대통령 취임식 다녀오신 건데. 사진을 보여드리고 있습니다. 특사 자격으로 가서 어떤 얘기를 좀 하시고 어떤 얘기를 들으셨는지 궁금하네요.◎ 한준호 > 이 로드리고 파스 대통령은 아버지도 대통령을 지냈고 삼촌도 대통령을 지냈습니다. 그런데 이 파스 대통령의 특징이 뭐냐면 기존에 있었던 좌파 사회주의하고 반대에 서서 본인은 약간 중도우파. 그리고 실용주의를 표방을 합니다. 우리 대통령님과 결이 좀 맞아요. 그러면서 이번에 20년간의 그 사회주의 정당을 청산하고 새롭게 이제 정권이 들어선 거예요. 그렇게 평가를 받고 있습니다. 다만 이제 본인의 아버지와 삼촌, 그 집안의 내력 때문에 여기에 대해서 이제 신선하다라는 느낌은 못 받겠지만, 이제 부통령이 있어요. 라라라고 하는 부통령. 경찰의 개혁을 주장하면서 실제로 경찰에서 쫓겨난 사람인데. 틱톡커로 굉장히 유명합니다. 그래서 굉장히 대중의 인기를 얻고 있는, 갓 마흔 된 라라 부통령이 파트너가 되면서 경선 4위였던 이 파스 대통령이 1위까지 올라가는 기적을 만들어내요. 그래서 이번에 그런 부분에 대해서 실용 외교라든지 민생을 중점적으로 하는 정책들, 이런 부분들에 있어서 우리 대통령님과 결이 맞다. 이런 부분들을 설명을 좀 드렸고. 그리고 이제 우리도 이제 정권 창출이 얼마 안 됐기 때문에 같이 동반자 협력 관계로 가자. 그리고 볼리비아가 우유니라는 지역이 있어요. 지구의 거울이라고 하는.◎ 박정호 > 맞아요. 사진으로 봤습니다.◎ 한준호 > 이 우유니 지역이 전 세계 리튬이 가장 많이 묻혀있는 곳입니다. 그런데 지금까지는 사회주의 정권 내에서는 자원개발에 대해서 굉장히 좀 보수적이고 국가 위주였다면 이제는 민간 자본, 또는 외국 투자를 받겠다라는 입장이거든요. 그래서 그 부분들을 부통령과 한 40여 분 정도 대화를 했던 것 같습니다.◎ 박정호 > 예. 우리 국익 입장에서도 정말 중요한 파트너가 될 수 있는 국가네요.◎ 한준호 > 네. 그렇습니다.◎ 박정호 > 중요한 지역에 다녀오셨고. 제가 또 궁금한 게, 볼리비아는 또 K-컬처, K-문화에 대한 관심, 이런 게 좀 느껴졌습니까? 어떻습니까?◎ 한준호 > 중남미 지역이 약간 그런 문화가 좀 있는 것 같고요. 제가 실은 이제 대통령 취임식 참석을 하면서 복장을 어떻게 해야 될까 좀 고민을 많이 하다가, 제가 한복 정장을 입었습니다. 당일에.◎ 박정호 > 아, 그래요?◎ 한준호 > 네. 한복 정장을 입고 방문을 했는데, 레드카펫 들어가면서부터 굉장히 관심들을 많이 보이시고. 제가 끝나고 나서 나오는데도 뭐 한국인, 꼬레아노라고 소리를 지르면서 사람들이 환호하고 사진 찍자고 막 다 몰려드는 거예요.◎ 박정호 > 아, 그래요? 혹시 대한민국 아이돌이나 배우로 안 거 아닙니까?◎ 한준호 > 하하하. 아, 이제, 계속 이제 공영방송에서 중계를 했기 때문에 한국에서 온 국회의원이고 특사다. 이건 이제 계속 나왔는데. 뭐 그럼에도 불구하고 굉장히 관심들 많이 갖고. 네. 여기 제가 특히 특사 자리에 대통령들, 주변 국가 대통령, 영부인들, 이렇게 앉아있는 자리에 같이 앉았었는데. 나와서 이제 그 의회 정중앙을 통해서 바깥으로 나가려고 이렇게 저희 국회처럼 계단을 올라가는데, 양옆에 있던 하원, 상원의원들이 막 서로 사진을 찍자고 하시는 거예요. 그래서 저도 좀 약간 의외의 풍경이었습니다.◎ 박정호 > 오, 그게 좀 있네요. 이게 이제 케데헌 열풍도 우리가 있지만, 문화적인 그런 것도 있지만, 대한민국에서 온 정치인, 특사. 서로 사진 찍으려고 했다.◎ 한준호 > 네. 사실 거기 아시아인이 딱 세 명 가 있었거든요. 일본, 중국, 그리고 저희. 네.◎ 박정호 > 오. 아, 이것도 현장에서 막 느껴지는 대한민국에 대한 많은 사람들의 관심, 애정. 그게 이제 정치계에서도 느껴진다.◎ 한준호 > 네. 거기 뒤에 이제 이은 파티 같은 게 있어요. 취임식 파티 같은 데서도 각국에서 오신 분들이 한국에 대한 애정, 그리고 특히 martial law, 그러니까 12·3 비상계엄과 같은 질문들도 좀 하시고. 한국의 변화된 정치 환경에 대해서 관심들을 많이 보이셨습니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 저희 댓글에 '한국은 국회의원도 잘생겼다고 하겠네.' 이런 댓글이 올라왔습니다. 예. K-문화, 뭐 여러 문화적인 그런 기대도 받고, 또 많은 분들이 박수도 보내고 있지만 대한민국 국회의원도 잘생겼다. 이게 또 현지에서 회자가 되고 있는지 저희가 한번 알아보도록 하겠습니다. 자, 이 볼리비아 특사까지 다녀오셨고. 정말 먼 길을 다녀오시면서 대한민국의 국격을 또 높이고 다녀오셨는데. 이렇게 외교 얘기, 또 국격을 높인 얘기 하면 그야말로 그냥 웃음꽃이 핍니다. 그런데 이제 국내 얘기, 현안 얘기도 안 할 수가 없습니다, 저희가. 특히 의원님께서 이제 정치검찰 조작기소대응특위 위원장을 맡고 계세요. 어제 보니까, 또 특히 이제 정영학 녹취록, 윤석열 정부 후에 달라졌고 조작된 증거 드러났다. 이걸 감찰해야 된다라고 직접 현장에 다녀오셨습니다.◎ 한준호 > 네, 네. 그렇습니다.◎ 박정호 > 그 얘기부터 좀 해보죠.◎ 한준호 > 어제, 저희가 이제 어제부로 이 조작기소대응특별위원회가 TF부터 시작해가지고 135일째 되는 날이었고요. 저희가 이제 기자분들을 대상으로 해서 그간의 성과, 또는 앞으로 좀 주목해야 될 점에 대해서 약간 기자회견 형태로 당대표 회의실에서 어제 진행을 했습니다. 굉장히 많은 기자분들이 오셨고. 저희가 어제, 특히 정영학, 그러니까 대장동 일당 중에서 정영학이라는 회계사가 있지 않습니까? 이 정영학과 남욱 간의 전화 통화 내역이, 실제 1차 수사를 했던 수사팀과, 그리고 윤석열 정부에서 있었던 2차 수사팀이 있는데, 이 녹취 내용이 조작이 된 것들이 발견이 됐어요. 특히 크게 두 가지 파트인데. 이 부분에 대해서 저희가 어제 법무부를 오후에 방문해서 감찰 요구를 했고. 또 장관을 저희가 직접 만나서 이 부분에 대해서 감찰을 좀 빠르게 진행을 해달라라고 요청을 드렸습니다.◎ 박정호 > 정성호 장관을 만나셨다는 말씀이신데. 뭐라고 하던가요? 정 장관이.◎ 한준호 > 뭐, 자세하게 말씀드릴 수는 없는데, 이 부분에 대해서 그 필요성에 공감하시고.◎ 박정호 > 필요성에 공감한다.◎ 한준호 > 저희가 이제 감찰 요구를, 어제까지 총 다섯 차례 감찰 요구를 했는데 감찰들이 잘 진행되고 있는 걸로 저는 파악을 하고 있습니다.◎ 박정호 > 네. 정성호 장관도 이런 감찰 요구에 대해서는 공감하는 공감대를 표시했다.◎ 한준호 > 네. 그렇죠. 저희가 감찰 요구를 하면 빠르게 이제 진행을 시키시는 것 같더라고요. 저희가 근데 감찰 내용과 관련해서는 뭐 구체적으로 물어볼 수가 없기 때문에.◎ 박정호 > 그렇죠. 그러니까 언급하신 것처럼 이 조작 정황, 이게 드러났다. 보니까 '재창이 형'이라고 누가 들어도 들리는 '재창이 형', 이거를 '실장님'으로 둔갑시키고.◎ 한준호 > 네. 제가 월요일에 녹취를 틀었지 않습니까? 크게 두 파트가 변경이 된 거예요. 하나는 남욱이 돈을 들고 옆 방에 있는 유동규한테 9천만 원 전달을 하고 와서 하는 녹취 내용에서 '재창이 형'이라고 얘기를 하는데 이 부분을 '실장님'이라고 이제 조작을 합니다. 또 한 파트는, 잘 들어보면 '위례신도시, 너 원하는 대로 다 해줄게.' 이 부분이 있는데. '위례신도시'를 윗선 지시라고 바꿔놓죠.◎ 박정호 > '윗 어르신.'◎ 한준호 > 윗선 지시한 것처럼 이렇게 조작을 해놓다 보니까, 이 두 개를 조작을 함으로 인해서 그 고리를 연결해서 이재명 대통령으로 타고 들어가려고 했던 정황인 거죠.◎ 박정호 > 네. 그러니까 이재명 대통령을 겨냥한, 엮기 위해서 검찰이 이렇게 정영학 녹취록을 조작을 했다라고 의원님은 보시는 거고.◎ 한준호 > 네. 그럼요. 이 조작에 대해서 감찰을 해보면 알 겁니다. 왜냐면 기존에 있었던 녹취가 있을 거고요. 이 녹취를 또 풀어놓은 게 있을 것이고. 2차에서 풀어놓은 게 있으니 비교만 해보면 되는 거거든요.◎ 박정호 > 아, 1차, 2차. 비교를 해보면 된다. 근데 엄희준 검사, 뭐 이런 얘기 하는 것 같아요. 여러 속기사들이 푼 내용, 그걸 그대로 우리는 냈을 뿐이다. 이런 주장인데.◎ 한준호 > 제가 볼 때는, 제가 이런 속어를 써서 죄송합니다. 쫄았습니다.◎ 박정호 > 아, 쫄았다.◎ 한준호 > 그럼요. 아, 이거 명백한 거잖아요. 그러니까 자기가 당시에 반부패수사1부장을 지내고 있었는데, 그 녹취를 풀어온 것은 반부패3부, 저 강백신 쪽에서 풀어가지고 왔다. 이렇게 지금 둘러대고 있는 것 아닙니까? 근데 강백신 쪽에 전화를 걸어서 취재를 해보려고 했는데, 전화도 안 받는 것 아니에요.◎ 박정호 > 전화도 안 받고. 답장도 없고.◎ 한준호 > 이 상태로 저희가 볼 때는. 근데 실제 이제 엄희준 검사는 법정에다 녹취를 제출한 사람입니다. 그렇기 때문에 뭐 여기서 자유로울 수가 없고요. 감찰을 통해서 밝혀내야 되겠죠.◎ 박정호 > 감찰. 그러니까 이게 참 이해가 안 되는 게. 재창이 형, 실장님. 이건 누구보다 전문가시니까, 재창이 형이 실장님으로 혹시나 들릴 가능성이 크다고 보세요? 어떻게 보세요?◎ 한준호 > 이게, 이게 김은혜. 김은혜의 '바이든 날리면'보다 훨씬 쉽습니다. 훨씬 쉬워요. 이건 애들한테 그냥 몇 번만 들려줘도. 아니, 속기사분들이 그렇게 쓸 리가 없어요. 제가 볼 때는, 구체적인 지침이 없었다면 그렇게 할 리가 없습니다. 아니면 속기사들이 풀어온 걸 가지고 조작을 했거나. 그러니까 뭐든지 의심을 해볼 수 있을 정도로 명확하게 들립니다.◎ 박정호 > 명확하게 들리는 것이고. 이걸 만지지 않았다면 그렇게 재창이 형을 실장님으로 쓸 리가 없다.◎ 한준호 > 그리고 아주 크리티컬한 부분인데, 이거를 가지고 와서 자기들이 엮기 위해서는 기존에 어떻게 돼 있었는지 확인을 했었어야죠. 근데 분명히 실장님으로 두 차례 다 적혀 있는 것을 재창이 형으로 바꿨다라고 한다면, 이 부분을 엮기 위해서 예전에는 어떻게 돼 있었는지를 확인을 했었어야죠. 진짜 제대로 수사를 했다면.◎ 박정호 > 네. 그러니까 재창이 형인데, 그게 정말 어떻게 돼 있었는지 그 앞뒤 전후 사정을 다 봤어야 되는데 그런 걸 안 하고 그냥 제출했다.◎ 한준호 > 그리고 나서 이거를 엮어서 수사를 진행을 한 것 아닙니까. 본인들이 책임을 져야죠.◎ 박정호 > 네. 법무부의 감찰 결과가 또 어떻게 나올지는 지켜봐야겠지만, 일단은 의원님이 보실 때는 정영학 녹취록, 그러니까 1기 수사팀. 윤석열 정부 전의 수사팀과 2기 수사팀, 이 녹취록 그 내용이 다른 것을 보면, 이재명 대통령, 그야말로 윗선을 겨냥한, 이재명 대통령을 엮기 위한 걸로 검찰이 조작 수사를 하고 기소했다.◎ 한준호 > 그렇게밖에 의심해볼 수가 없습니다. 합리적 의심이 드는 거죠. 그리고 뭐 저희가 이 검찰들의 행태를 지금까지 봐왔지만 가장 큰 정적인 이재명을 죽이기 위해서 얼마나 많은 노력들을 기울였습니까? 한동훈부터 시작해서. 그래서 이 부분들에 대해서 이젠 저희가 밝혀야 되고, 얼마나 못된 짓을 했는지 국민께 소상히 알려야 될 때가 온 것 같습니다.◎ 박정호 > 이제 그 전모가 다 드러나고 있고, 그야말로 엄희준 검사, 검찰 쪽에서 쫄아있다, 이렇게 보시는 거네요.◎ 한준호 > 네. 아 그러지 않고는 저렇게. 창피하지 않습니까? 내가 한 게 아니라 쟤네가 했어라고 떠넘기는 거 아니에요. 그러면 강백신은 다릅니까? 다 같이 일했던 사람들끼리.◎ 박정호 > 그럼 강백신의 입장이 제일 중요한데. 궁금하기도 한데 아직 나오지는 않고 있고, 나오는 대로 저희가 정리를 해드리도록 하고요. 그러면, 이 감찰을 통해서 정영학 녹취록, 이게 정말 조작이 됐다. 이렇게 드러난다면 어떻게 후에 이게 처리가 된다고 보십니까?◎ 한준호 > 우선 이제 형소법, 형사소송법의 232조에 보면 공소 취소와 관련된 내용이 나옵니다. 기소가 위법이거나, 부당하거나, 기소 내용이 조작됐거나, 사실이 아닌 게 확인됐을 때는 공소 취소를 할 수 있습니다. 그리고 검찰청법 제7조에 검사의 지휘와 감독에 대한 내용도 보면, 만약 기소가 잘못되었다라고 한다면 사건을 재검토하거나, 재배당을 하거나, 공소 취하를 결정할 수 있습니다. 아울러서 그렇게 이제 조작 기소를 한 검사에 대해서는, 이 검찰청법의 징계 사항에 뭐라고 나오냐면, 조작 기소는 즉 위법부당한 직무수행으로 볼 수밖에 없고, 이걸 징계 대상으로 볼 수밖에 없어서, 실제 기소의 유효성을 인정을 할 수가 없게 되는 거기 때문에 공소 취하를 지시할 수 있습니다. 그래서 이런 것들이 밝혀진다라고 하면 대법원 판례도 있기 때문에 이거를 이제 공소 취소를 해야 되겠죠.◎ 박정호 > 해야 된다. 그렇게 수순으로 가야 된다, 이렇게 말씀하셨는데. 그러니까 이 조작 정황, 저희도 녹취록을 비교해가면서 어떻게 이럴 수가 있을까 생각이 들고. 그리고 이번에 연어 술 파티 관련해서도 법무부가 감찰을 통해가지고 하나하나 드러내고 있지 않습니까?◎ 한준호 > 네. 저희가 이제 추가적으로 다음 주쯤 해서, 또 하나 이제 제보가 들어온 게 있어서 사실관계를 좀 확인하고 제보자에게 사실확인서를 어제 받았습니다. 이 내용을 보면, KH 부회장 조경식. 지금 현재 보석으로 풀려나 있는데요. 며칠 전에 보석으로 풀려났는데. 본인이 수원지검 쪽에, 그쪽에서 조작 기소를 하기 위해서 서로 말맞추고 하는 이 세미나를 했다는 거 아닙니까?◎ 박정호 > 진술 세미나, 이른바.◎ 한준호 > 진술 세미나. 거기에 본인이 음식을 가지고 들어갔다라는 걸 저희한테 밝혀왔습니다. 특히 구치소 쪽에 있는 지하통로를 통해서 갔다라는 구체적인 진술까지 다 포함해서 저희가 지금 사실확인서를 받아놓은 상태라, 이거를 추가적으로 증거를 제출할 생각입니다.◎ 박정호 > 네. 그동안 감찰을 통해서도 밝혀져 왔듯이, 직접 조경식 전 부회장이 직접 사실확인서까지 써가면서 음식이 이렇게 들어갔다, 이렇게 했다.◎ 한준호 > 네. 뭐 그거 말고도 더 충격적인 내용이 있는데. 저희가 이 부분은 뭐 이제 사실확인서를 저희가 같이 검토를 하고 제출 직전에 혹시 밝힐 만한 사항이 있으면 다음 주쯤 해서 저희가 기자회견 등을 통해가지고 밝힐 예정이고. 여기에는 당시 수사 검사의 불법적인 내용도 좀 담겨 있습니다. 그래서 이거는 저희가 좀 확인을 해서 다음 주쯤 기자회견을 통해 밝히도록 하겠습니다.◎ 박정호 > 연어 술 파티, 진술 세미나, 이것도 좀 충격적인데 그거보다 더 충격적인 내용이 있습니까?◎ 한준호 > 그거보다 더 충격적인 게 있습니다. 네.◎ 박정호 > 궁금하네요. 하하하.◎ 한준호 > 네.◎ 박정호 > 네, 일단은 이거 뭐 하나하나 또 따져봐야 되는 부분이 있으니까 정확히 되면 저희가 다음 주에 좀 보도록 하고. 또 관련해서 의원님 또 모셔가지고 들을 말씀이 있다면 또 말씀을 더 들어보도록 하겠습니다. 그러니까 검찰의 악행이라고 할까요? 이런 조작 정황들. 이런 것들이 계속 드러나고 있는데. 결국 하나하나 퍼즐을 맞춰보면 이재명 대통령을 겨냥한.◎ 한준호 > 그렇죠. 정적 제거를 향한다. 정적 제거를 위해서 검찰이라고 하는 저희가 부여하지 않은 권력을 이용해가지고 정적 제거에 올인을 했었다.◎ 박정호 > 정적 제거에 올인하는, 거기에 모든, 그야말로 검찰력, 이걸 다 집중해가지고 끝까지 이재명 대통령을 제거하려고 한 게 아니냐.◎ 한준호 > 네. 지금 이제 뭐 항소를 했냐, 안 했냐, 이걸 따지는 거는 사실 형사22부의 대장동 일당들에 대한 재판이고요. 지금 현재 진행되고 있는 정진상 등에 대한 재판은 형사33부에서 진행이 되고 있습니다. 여기서 남욱, 뭐 이런 진술들이, 주요 진술인들이, 증인들이 전부 다 진술을 제대로 하고 있지 않습니까? 여기에 더 주목해봐야 되고, 이 형사33부 재판의 결과를 저희가 좀 주목해서 볼 필요가 있습니다.◎ 박정호 > 네. 남욱 말씀하셨지만 이제 배 가른다, 검사가 배 가른다, 이렇게 사실상 협박을 하고 아이들 사진 보여주고 이런 것들이 폭로가 되고 있고. 그리고 저희가 좀 주목해봐야 될 것은 유동규의 또 입이기도 해요. 앞으로 나와서 또 어떤 얘기를 할 거냐. 자신이 기대했던 형량보다 높게 나오고 구속까지 됐으니 가만히 안 있을 것 같다는 생각도 들고.◎ 한준호 > 네. 유동규도 그렇고, 저는 이제 김성태도 언젠가는 입을 열 것이다. 이렇게 생각을 하고요. 여러분께서 이제 이 대장동, 너무 오래돼서 대장동만 남고 다 까먹으셨는데. 대장동은 실체적으로 얘네가 돈을 벌기 위한 두 번의 설계를 한 거예요. 그러니까 첫 번째는 2004년입니다. 그때 이대엽 시장 시절인데, 그때 성남시 도시개발 예정지로 지정을 하는데 이때 LH 로비 사건이 터져요. 그러니까 이현택, 이제 돌아가신 분인데, 이현택이라는 체육회장이 알선수재로 걸려서 이게 중단이 됩니다. 2004년도 게. 그러다가 LH가 성남시에 공영개발 하겠다라고 다시 이제 성남시에 신청을 해서 성남시가 공영개발을 받아들였는데, 2009년에 2차 비리가 또 터져요. 그때 이 남욱, 그러니까 로비를 하는 거죠. 남욱, 그러니까 이강길이라는 사람이 C7이라는 걸 설립을 해가지고 부산저축은행 등 11개 저축은행에서 1천805억 정도를 PF(프로젝트 파이낸싱)로 받아가지고 대장동 토지의 32%를 매입을 합니다. 매입을 해서 이걸 가지고 로비를 막 하는 거예요. 남욱 등에게는 8억 정도 가고, 한나라당의 신영수 의원 동생에게는 2억 정도가 가고, 성남시 의원 최모 씨에게는 1억이 가고 해서 한나라당 쪽으로 전방위적으로 로비를 막 해요. 그러니까 이런 설계가 있었던 겁니다. 그러다가 결국 2009년 10월에 이명박, 신영수 등이 LH에게 대장동 사업 포기해라 이렇게 종용을 하고, 실제 이듬해 2010년 6월에 LH가 대장동 공영개발을 포기를 합니다. 그래서 세팅을 해놓은 거예요.◎ 박정호 > 공영개발 못 하게 해서 민간업자들이 다 먹기 위해서 설계를 했다.◎ 한준호 > 그럼요. 거기다 법적으로도 이거를 막 설계를 뒷받침을 했던 정황들이 있기 때문에. 저희가 이 대장동을 볼 때 이들이 얼마나, 그 당시 한나라당, 국민의힘 측하고 얼마나 결탁해서 이거를 해 먹으려고 노력을 했는가. 그 가운데 이재명 시장이 대장동 공영개발 하면서 민간개발 제안을 반려를 해버리고 이거를 이익으로 돌리려고, 성남시 이익으로 돌리려고 얼마나 애를 썼습니까.◎ 박정호 > 그래서 뭐 결합개발 통해가지고 낙후된 지역을, 거기에 이제 공원, 뭐 이런 걸 통해가지고 여러 가지 인프라를 만들기 위해서 노력을 한 그런 부분들인데. 그건 쏙 다 빼놓고, 이게 마치 이재명 대통령한테 돈이 간 것처럼, 어떤 이익을 이재명 대통령이 가져간 것처럼 엮기 위해서 노력을 했는데. 지금 드러난 거 보면 전혀 그렇지 않다. 이재명 대통령은 관련이 없다라는 게, 뭐 이제 이게 대장동 핵심 5인방 재판이긴 하지만, 거기서 재판부도 인정한 거 아니겠습니까?◎ 한준호 > 그럼요. 22부 재판, 형사재판부에서도 1심 재판에 그렇게 얘기하지 않습니까. 당시 성남시장이었던 이재명과 상관이 없다고.◎ 박정호 > 상관이 없다. 그게 이제 본질이고 핵심인데. 지금 보니까, 한동훈 전 대표도 그렇고, 국민의힘에서는 계속 얘기하고 있는 게, 7천8백억 이거 손해 끼친 거 아니야, 이렇게 얘기를 하고 있는 거 아니겠습니까?◎ 한준호 > 저는 그 근거를 좀 명확하게 대라고 하고 싶어요. 7천8백억. 얘네가 실질적인 이익을 얻은 건 5천억대로 알려져 있지 않습니까. 그럼 7천억을 계산을 어떻게 했냐. 이게 검사들이 추정해가지고 부풀려놓은 거 아니에요.◎ 박정호 > 검사들의 주장.◎ 한준호 > 그렇죠. 자기들의 주장을 마치 옳은 것처럼 얘기하면서 7천억 대 뭐 이거를 환수를 못 한다는 둥 이렇게 얘기하는데. 이 부분은 재판이 진행 중인 것들도 있고 하니까 제가 자세히 언급은 안 하겠지만, 이거는 단순히 국민들의 눈을 현혹시키기 위한 것이다. 더 주목해서 봐야 되는 거는 아직 재판이 33부에서 진행 중이다. 이들이 어떠한 짓을 했고, 검사들이 이들의 진술을 바꾸기 위해서 어떠한 것들을 진행을 했는지, 이런 것들을 좀 주목해서 봐야 될 것 같습니다.◎ 박정호 > 네. 알겠습니다. 그러니까 대장동 사건의 본질은 조작 기소, 그리고 진술 조작, 뭐 이런 것들을 이제 봐야 될 것 같은데.◎ 한준호 > 아니 곽상도 50억 해 먹고 했는데도 지금 거기에 대해서는 한마디 말도 안 하지 않습니까.◎ 박정호 > 그렇네요. 본질을 우리가 따라가야 되는 것이고. 이게 본질이, 우리가 계속해서 얘기하고 있는 이게 본질인데. 조작 기소, 조작 수사, 이게 본질인데. 대장동 항소 포기, 이걸 가지고 또 이슈화가 많이 됐단 말입니다. 이거 좀 답답하셨을 것 같은데.◎ 한준호 > 항소 포기의 실효성이 뭐냐는 거죠. 검사들이 구형을 한 거에 비해서 재판부에서 더 세게 때렸단 말이에요. 아니, 너희들 안 되겠다, 세게 때렸어요. 그러면 항소를 해서 형량, 유동규 낮춰달라고 요구할 겁니까? 그러니까 항소의 실효성에 대해서 본인들이 주장하는 바가 뭔지를 잘 모르겠습니다.◎ 박정호 > 항소 포기의 실효성도 없는데, 항소 포기를 마치 윗선에서 압박을 넣어서 항소 포기한 것처럼 프레임을 짜는 것 자체가. 제가 개인적으로 볼 때는, 아까 언급했던 그 검사들의 악행, 이런 의혹들, 이걸 좀 덮기 위해서 이슈를 이슈로 덮는 게 아닌가 이런 생각도 들어요, 저는.◎ 한준호 > 제가 볼 때는 재판을 좀 질질 끌어가지고 여기에 대한 문제 제기를 계속 하고, 결국에 또 이재명 대통령과 엮고. 이런 짓을 못 하니까, 쟤네가 그거 때문에 아쉬워서 저러는 게 아닌가. 이런 식으로밖에 해석이 안 됩니다.◎ 박정호 > 그래요. 어제 뭐 김용민 의원은 그야말로 집단행동했던 검사장들에 대해서 책임 물어야 된다, 이렇게도 강조를 했던데.◎ 한준호 > 내부도 얘기를 들어보면 어수선하고. 뭐 동조했던 사람들도 지금 아유 이걸 우리가 왜 했지, 이런 사람들도 있는 걸로 저희가 파악이 돼요. 그래서 이게 집단행동처럼 보이기도 하지만, 이걸 주도했던 몇 명. 그리고 어쨌든 이 사안에 대해서는 저희가 좀 예의주시할 필요가 있고요. 검사들에게 제가 진짜 드리고 싶은 말씀은, 본인들이 했던 일들에 대한 자기반성부터 하는 것이 지금 필요하다. 왜 검찰개혁이 지금 진행되고 있겠습니까. 저는 자기 무덤을 팠다, 이렇게 생각을 합니다.◎ 박정호 > 그래요. 이제 검사들, 자신들을 돌아봐야 될 때인데, 지금 또 그야말로 우리가 탄압받고 있다, 이런 프레임을 만들려고 하는 검사들의 모습. 이래선 안 된다라고 정리를 해보겠습니다. 그리고 어제 보니까 우리 의원님께서 페이스북에 양평 공흥지구 개발 특혜의혹 관련해가지고 김선교 의원을 또 향해서도 메시지를 내셨고. 특히 공무원 정모 씨가 사망하기 며칠 전에 김선교 의원실 보좌관을 만났다. 이거 어떻게 의미를 파악할 수가 있을까요?◎ 한준호 > 진짜 잘 생각해보시면, 고인이 되신 분이라 이야기하기가 조금 좀 부담스럽습니다. 다만, 고인이 되신 분이 아주 주요 증인도 아니었었고, 그리고 수사하는 측에서도 수사를 마치고 돌아가서 더 부를 생각이 없는 거예요. 그런 사람에게 왜 변호사를 붙였으며, 왜 접촉을 했는지. 그리고 유서라고 남긴 것도 사실인정이 되진 않지만, 그 쪽지. 그 쪽지를 보면 본인에 대한 이야기가 아니라 갑자기 김선교는 죄가 없다, 이런 식으로 이야기가 풀어진단 말이죠. 저는 이 부분에 대해서 합리적인 의심을 할 수밖에 없었는데, 어젠가요, 이제 단독 기사가 터지면서 제가 이 부분에 대해서 입장을 어제 밝힌 겁니다.◎ 박정호 > 그러니까 이 김선교 의원, 오는 26일에 조사를 받는다고 해요. 그런데 그 전후 사정, 그러니까 이 공무원이 돌아가시기 전에 보좌관을 만났다. 변호사를 만났다. 이런 부분들. 그리고 CCTV를, 그 카페, 만났던 그 장소, 카페에 있는 CCTV를 확보하려고 했다. 이런 것들이 좀 의심스럽다.◎ 한준호 > 그리고 김선교 측에서 붙여줬다는 변호사도 사실 정치인 아닙니까. 그래서 이런 부분들이, 왜 도대체 수사를 다 받고 온 사람에게 변호사를 왜 붙입니까. 뭐 이런 것도 굉장히 좀 의심스럽죠. 그러니까 사실 서울-양평 고속도로 종점 변경, 이 사안을 파들어가면 파들어갈수록 결국 끝에는 김선교 의원이 나옵니다. 이 최초의 설계가 2018년에 있었다고 저희는 보고 있거든요. 2030 양평군 기본계획에 보면 이미 그 바뀐 종점이 그려져 있어요. 그리고 본인이 주구장창 그쪽으로 가야 된다고 주장을 해왔고, 거기 IC를 내려고 노력을 했고 실제 그렇게 냈지 않습니까. 그곳을 통하면 어디로 가냐, 공흥지구로 빠집니다. 그러니까 모든 곳을 공흥지구를 향하기 위한 설계인데, 이 설계를 한 사람이 2018년 양평군수였던 김선교 현 의원입니다.◎ 박정호 > 그러니까 이 공흥지구 때부터 양평고속도로 종점 변경까지, 이게 다 이어져 있다고 볼 수 있겠네요.◎ 한준호 > 저는 그게 한 세트라고 보고 있는 거죠.◎ 박정호 > 한 세트다. 그러니까 이 김선교 의원은 뭐 지금 자신은 뭐 관련이 없다, 이런 얘기를 하고 있고. 나는 뭐 개입한 게 없다, 이런 주장을 하고 있는데. 이게 이 공무원의 사망 사건도 그렇고, 유서 내용도 그렇고, 그 전후 사정을 보면 김선교 의원이 어떤 압력을 행사했을 가능성도 있어 보인다. 조사를 해야 된다.◎ 한준호 > 저는 그러한 주장을 하기 위해서는, 수사받으면서 하시고, 법정 가서 하시면 될 것 같습니다.◎ 박정호 > 그러니까 이 개발부담금이 0원이 됐다라는 것도 우리가 여러 차례 짚어봤지만 이상하잖아요. 그 근거도 지금 찾을 수가 없고.◎ 한준호 > 제가 저기 표 올려놓은 거 지금 띄워주시는데. 저 과정을 보십시오. 저게 이해가 되십니까?◎ 박정호 > 지금 보면 개발부담금 부과 현황인데.◎ 한준호 > 2017년도에 갑자기 0원이 되는 거예요. 저게 말이 됩니까? 문제가 되니까 갑자기 2021년에 저렇게 또 개발부담금을 저렇게 쥐여주지 않습니까.◎ 박정호 > 그렇네요. 그런데 그것도, 그 금액도 상당히 낮춰졌어요. 1억8천만 원 정도 되는 걸로 보이는데, 처음에 했던 거의, 뭡니까, 10분의 1인가요? 금액이? 이렇게 바뀌는 매직 같은 일이 벌어졌다. 과연 이게 어떤 상황이냐. 그러니까 이 최은순, 만났다는 거 아닙니까. 김선교 의원이 만나서 그 이후에. 그 전후 사정을 보면 만난 이후에 개발부담금 0원이 됐다. 이상하다.◎ 한준호 > 아니, 공흥지구로 개발했는데, 개발했는데. 저기 수치 변하는 걸 보세요. 아니 저걸, 그냥 집에서 연필과 지우개로 썼다 지웠다 한 거 아니고 저렇게 숫자가 변할 수가 있습니까?◎ 박정호 > 그렇네요. 0원이 됐다 문제가 되니까 1억8천만 원 정도 되나요, 그걸 지금 부과를 하는 그런 상황이 됐습니다. 이것도 특검 조사를 통해서, 수사를 통해서 하나하나 밝혀야 된다. 이렇게 생각을 하고요. 그런데 뭐 간밤에 보니까 김건희 오빠 김진우에 대해서는 또 영장이 기각이 됐네요.◎ 한준호 > 아, 지금 뭐 이제 여러 영장 기각 부분과 관련해서는 저희가 사법부를 좀 예의주시할 필요가 있을 거는 같습니다.◎ 박정호 > 김진우의 영장 기각. 이게 뭐 계속해서 영장 기각되는 이런 걸 보면서, 아니 사법부의 행태, 국민의 법 감정이나 상식과는 전혀 다르게 가고 있는 이런 모습들. 이해가 잘 안 된다. 사법개혁이 필요하다, 이런 생각도 다시 한번 하게 됩니다. 특히 이제 수원 3인방이라고 불리는 서울중앙지법에 있는 영장전담 부장판사들.◎ 한준호 > 거기를 전진배치 해놓은 이유가 있겠죠.◎ 박정호 > 네. 왜 그렇게 조희대 코트에서는 그렇게 인사를 냈을까. 여러 의심쩍은 그런 부분들이 있는데. 그래서 검찰개혁, 사법개혁 꼭 필요하다. 이렇게 다시 한번 강조를 해보겠습니다. 결국 민주당 지도부에서도 검찰개혁, 사법개혁은 꼭 올해 안에 해내야 된다. 검찰개혁은 이제 뭐 1년 유예기간이 있다고 하지만 사법개혁, 사법 정상화. 이것도 꼭 해내야 되는 거 아니겠습니까?◎ 한준호 > 네. 어쨌든 지금 이제 지도부 입장이기도 하지만, 이 일을 오랜 기간 동안 저희가 봐왔을 때, 그간에 이제 사법부가 보여왔던 행태들. 이 부분에 대해서 견제할 수 있는 유일한 곳이 입법부입니다. 그 기능에 대해서 저희가 굉장히 무거운 책임감을 가지고 있고. 이 부분들을 아주 디테일하고 세밀하게 잘 진행해볼 생각입니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 그리고 뭐 현안 중의 현안이라고 볼 수가 있는데, 오늘 오후에 지난 2019년에 벌어진 이른바 국회 패스트트랙 충돌사건 1심 선고가 나오게 됩니다.◎ 한준호 > 오후 2시로 알고 있습니다.◎ 박정호 > 오후 2시에 예정돼 있죠. 일단은 어떻게 예상하십니까? 주목되는 인물 중의 한 명이 바로 나경원 의원 아니겠습니까.◎ 한준호 > 네. 징역 2년 구형돼 있는 상태이고.◎ 박정호 > 송언석 의원은 제가 아까 봤더니 징역 10개월인가요, 그런 것 같고. 황교안.◎ 한준호 > 황교안 1년 반 정도.◎ 박정호 > 네. 그 정도인 것 같은데.◎ 한준호 > 아, 뭐 봐야 되겠습니다. 사실 지금, 지금 뭐 영장 기각도 그렇고. 이게 사건 발생에서는 6년 7개월이 지났고요. 그리고 검찰에 기소된 이후로 5년 10개월이 지금 지난 상태인데. 이렇게까지 오랫동안 끌어왔던 사건의 재판에 갑자기 이 구형에 대해서 기각을 한다든지, 뭔가 좀 국민들이 납득하기 어려운 결과가 나온다면 그 시간을 끌어온 거에 대한 이유를 설명하기가 굉장히 어려울 것 같습니다.◎ 박정호 > 그렇네요. 이렇게 국회의원을 감금을 하고, 또 폭력 사태를 일으킨. 그러니까 국회선진화법을 정면으로 어긴 중대한 사건인데.◎ 한준호 > 그렇죠. 그러니까 지금 나경원 의원 같은 경우에는 국회법하고 특수공무집행방해까지 아마 같이 있는 걸로 알고 있는데. 이거를 본인들은 일상적인 의정활동의 하나였다라고 지금 주장을 하고 있는 바 아닙니까. 이거를 법원이 어떻게 판단할지 한번 오늘 좀 지켜봐야 될 것 같습니다.◎ 박정호 > 네. 지켜봐야겠습니다. 오후 2시에 지금 예정이 돼 있는데. 이게 국회선진화법 위반이기 때문에, 국회법 위반이기 때문에 이게 상당히 세요.◎ 한준호 > 그렇죠.◎ 박정호 > 이게 셉니다. 그래서 의원직 상실형 나올 가능성도 있다는 얘기도 나오고 있는데. 근데 이게 1심이기 때문에, 2심, 3심까지 지금 가야 되는 상황이고. 이 사건, 뭐 이렇게 정리가 되더라고요. 이 사건이 일어날 때, 2019년 태어난 아이들이 내년에 이제 초등학교에 가는 상황입니다.◎ 한준호 > 그렇죠. 네.◎ 박정호 > 그걸 보면 진짜 세월이 많이 흘렀다. 이게 이제서야 1심이 나온다. 아, 이걸 볼 때 참 이해할 수 없습니다. 이런 행태들, 이해할 수 없다라는 그런 우리 시청자분들의 의견들이 계속 올라오고 있고요. 나경원 의원 얘기가 나왔으니까, 어제 봤더니 보수유튜브연합회 출범식 행사를 국회 대관을 해줬다고 하더라고요. 다음 달에 열리는.◎ 한준호 > 그러게요. 네.◎ 박정호 > 이거 참.◎ 한준호 > 하하하.◎ 박정호 > 그리고 어제 또 방송에 나와서는 이 윤 어게인이라고 할까요, 부정선거론 하는 사람들. 그쪽도 표인데, 함께해야지, 뭐 이런 취지의 얘기도 하고. 아니, 마음을 좀 먹은 것 같다는 생각도 들고.◎ 한준호 > 아, 지금 그러니까 전에 이제 의회의 파트너로서 국민의힘은 끝났다. 이렇게 좀 판단을 하고요.◎ 박정호 > 아, 끝났다. 국민의힘은 끝났다.◎ 한준호 > 국회에서 저렇게 오랜 기간 동안, 그리고 본인이 판사 출신의, 국회에서 저렇게 오랜 기간 동안 다선 의원을 하면 보여준 행태라고는 초선들 무시하는 것과 극우화되어가는 모습. 이 두 가지 외에 뭐가 있습니까. 전혀 본보기가 되지 못하는 의정활동을 하고 있는데. 거기다 특히 지금 대한민국의 가장 뭐랄까요, 독과도 같은 존재. 극우화 세력들과 저렇게 결탁을 해서. 결국은 저 세력들로 인해가지고 윤석열 계엄까지 간 거 아닙니까. 저는 이런 부분에 있어서는 반성도 없고 지금 저렇게 더 흑화되고 극우화되어가는 모습을 보면서 이제 더 이상의 파트너로서는 의미가 없다. 이런 생각이 듭니다.◎ 박정호 > 우리가 황교안이다, 이 얘기를 장동혁 대표가 해서. 아니 그러면 어떻게 되는 겁니까? 장동혁 대표가. 글쎄요. 황교안 전 총리가 그때 내란의 밤 때 김주현 당시 수석과도 통화를 하고. 그리고 우원식, 한동훈 체포하라. 이런 글도 올렸고. 근데 우리가 황교안이다. 그러면 다 같은 사람들이다 이 얘기를 하는 겁니까? 국민의힘 의원들은.◎ 한준호 > 이게 저는 이제 독배를 마시는 것 같은데요. 처음에 마셔보면 뭔가 지지율도 오르고 본인이 대선급 주자가 되고 지지율도 꽤 나오고 이래서 이제 자주 마시게 되는데 저는 결국에는 저 독배로 인해서 사망에 이를 것이다라고 판단합니다. 정치적 사망이겠죠.◎ 박정호 > 정치적 사망으로 될 수밖에 없다.◎ 한준호 > 굉장히 위험한 행태인데. 지금 단순 본인에게 집중되는 극우 중심의 이런 지지율들, 뭐 이런 것들이 도움이 된다고 판단할 수는 있겠지만 긴 안목에서 바라볼 때 정치 행태로서는 결코 좋지가 않다. 저도 같이 방송도 해보고 했던 분인데 저렇게 된 모습 보면서 좀 깜짝 놀랐습니다.◎ 박정호 > 이 정도 일 줄이야. 이렇게 사람이 바뀔 줄이야. 이런 말씀. 그리고 이제 박민영 국민의힘 미디어 대변인 장애 비하 발언. 특히 같은 당의 김예지 의원을 향해서 쏟아냈던 그런 발언 때문에 난리가 났는데 장동혁 대표는 사표를 또 반려했더라고요.◎ 한준호 > 그것도 그렇고 감싸지 않습니까. 뭐 별일 아니라는 식으로 감싸고 있는데. 아, 저는 이분들의 그 뭐랄까요, 도대체 당이 어디로 가는지를 모르겠어요. 국민의힘을 보고 있으면 단체로, 집단적으로 약간 뭐랄까. 아 표현이 나쁜 표현밖에 없어가지고 어렵겠네.◎ 박정호 > 나쁜 표현밖에 없어가지고. 방송용이 아닌 그.◎ 한준호 > 네. 방송용이 아니어서. 근데 굉장히 좀 우려스럽습니다.◎ 박정호 > 우려스럽다. 그러니까 이게 비단 국민의힘의 문제가 아니라 국회의. 어떻게 보면 야당, 제1야당으로 있기 때문에. 지금 현재는.◎ 한준호 > 왜냐면 국민의힘도 지지층들이 있기 때문에 이 지지층들에게 그래도 도덕적인 부분이라든지 사회 통념적으로 해서는 안 될 거에 대해서는 정치인으로서 해서는 안 되거든요. 근데 이걸 마치 당연한 것처럼 지지층들이 인식을 하게 만드는 건 사회적으로도 해악입니다. 전 이거를 정치인들이 하고 있다는 게 도대체 이해가 되질 않아요.◎ 박정호 > 그러게요. 우리가 황교안이다, 이 발언부터 해가지고 행태를 보면 국민들이 도저히 이걸 눈 뜨고 볼 수 없다, 이런 수준이다라고 정리를 해보고. 오늘 오후에 선고 결과, 오마이TV가 또 생중계로 여러분께 보내드리도록 하겠습니다. 좀 봐야 될 것 같고. 그리고 한동훈 전 대표. 이것도 이제 짚어보고 싶은데. 론스타 국가배상 재판 승소 관련해서, 아 이거 우리 민주당이 그때 하지 말라고 했지. 근데 내가 해서 이렇게 승소했어. 이렇게 강조하고 있어요. 민주당을 비판하고 있는 거죠.◎ 한준호 > 본인이, 본인이 뭘 했다고는 합니까?◎ 박정호 > 승소. 그러니까 아예 재판 하지 말라고 했는데, 민주당에서는. 그거 재판 소송비용 나간다, 이런 식의 얘기까지 있는데, 내가 이걸 밀어붙인 거 아니냐. 이런 식의 주장인데 이거 맞는 얘기입니까? 한동훈 전 대표의 주장.◎ 한준호 > 그러니까 저는 그 진위 여부를 좀 따져봐야 될 것 같아요. 한동훈 대표가 법무부 장관 하고 퇴직한 게 23년 말 아닙니까?◎ 박정호 > 그렇죠.◎ 한준호 > 그리고 실질적인 변론이 시작된 건 24년부터 변론이 시작된 걸로 제가 알고 있는데. 그리고 나서 25년 1월에 이제 취소 절차에 대한 구술 심리를 했고.◎ 박정호 > 그렇죠. 올해.◎ 한준호 > 그리고 9월에 이제 절차를 종료를 선언을 했고 11월에 취소 결정이 난 거 아닙니까. 그러니까 여기서 뭘 했다는 건가요. 이거를 이제 물어봐야 되겠죠.◎ 박정호 > 아하. 뭐 했냐. 한동훈 전 대표는 뭐 했냐. 이런 얘기.◎ 한준호 > 나의 법무부가 했다, 이런 주장을 하고 싶은 간가요?◎ 박정호 > 나의 법무부. 하하하.◎ 한준호 > 나의 법무부가 했다. 이런 주장을 하고 있는 건가요?◎ 박정호 > 법무부 직원들이 정말 열심히 노력한 부분일 수 있는데.◎ 한준호 > 그럼요. 본인이 법무부 장관을 했던 입장에서 법무부 직원들이 정권의 바뀜과 상관없이 열심히 일해준 거에 대해서 감사드린다, 이렇게 했으면 제가 그래도 작은 박수라도 쳤을 겁니다. 근데, 아 본인은 23년 말에 퇴직하고 나머지 열심히 법무부 직원들이 해서 이런 좋은 결과를 가져왔으면 거기에 대한 격려는 못 할망정 이거 내가 했어라고 주장하는 건가요.◎ 박정호 > 그런 식의 느낌이 이제 들죠. 민주당을 겨냥하면서 이렇게 애기를 하고 있기 때문에.◎ 한준호 > 근데 별로 그렇게 저 친구 얘기하는 거에 하나하나 반박하고 싶지도 않고. 제가 볼 때는 관심이 필요한 것 같아요.◎ 박정호 > 관심이 필요하다. 그래서 계속 토론하자 그러더라고요. 대장동 이 문제와 관련해서도 계속 토론을 하자. 전현직 법무부 장관의 토론을 계속해서 제의하고 있고 막 그러더라고요.◎ 한준호 > 네. 정치토론이 뭔지 잘 모르는 것 같고. 지금 계엄 해제 표결 방해 의혹 관련해서 증인으로 출석해서 심문을 받아야 되는데 네 차례 거부한 거 아닙니까. 토론은 그런 데서 하는 거예요. 가가지고 거기서 이제 수사를, 증인으로 가서 심문받으면서. 거기서 자기주장을 잘 펴시고. 그리고 뭐 당원게시판 논란도 있었는데 그거 토론하자고 하면 도망갈 거 아닙니까. 그러니까 자꾸 이제 선별적으로 이렇게 토론이나 얘기하면서 어그로 끄는 거에 대해서는 굳이 받아줄 필요가 없고. 열심히 주장하시도록 두면 됩니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 한동훈 전 대표에 대한 입장도 들어봤고. 자, 이렇게 이제 국민의힘의 상황과 또 한동훈 전 대표의 이런 보수 진영의 목소리, 이걸 좀 들어봤는데. 국민들께서 이제 심판하실 때, 국민들이 평가하실 때가 이제 곧 오지 않습니까. 바로 내년 지방선거입니다. 벌써 이제 7개월 정도밖에 남지 않았는데. 6개월 좀 넘게 남아있는 그런 상황들인데. 일단은 뭐 서울시, 서울시정에 대한 여러 가지 얘기가 좀 뜨거운 것 같아요. 한강버스, 뭐 종묘 앞에 초고층 개발 문제, 광화문 광장에 감사의 정원 건설. 이런 문제들. 민주당 지도부에서도 눈여겨보는 그런 사안인 것 같습니다.◎ 한준호 > 아, 이거는 매우 주요한 사안입니다. 이게 서울시의 행정은 대단히 중요한 게, 광역이고 수도권 광역이면서 행정권한을 가지고 있는 게 서울시장이에요. 장관급으로서 국무회의 배석도 가능합니다. 예를 들어 주변에 있는 경기도지사 같은 경우는 차관급으로 국무회의 배석도 안 됩니다. 거기다가 행정권한이 대개 나머지 시에 다 가 있기 때문에 직접적인 행정권한이 많이 없어요. 그래서 이재명 대통령 정부에서 뭔가를 하기 위해서는 서울시하고 협력이 매우 필요합니다. 근데 지금 저렇게 지금 독자적인 행보를 하고 있는 것도 굉장히 우려스러운데, 그 독자적인 행보 자체 하나하나가 지금 다 문제가 생기고 있는 거 아니에요. 그래서 이 부분에 대해서는 뭐 관심 정도가 아니라 이 부분을 철저하게 파헤쳐서 문제 제기하고 여기에 대한 책임을 지워야 될 것 같습니다.◎ 박정호 > 그러니까 이게 좀 보통 일이 아닌 게, 한강버스 계속해서 사고 나고 있죠. 안전 문제, 얼마나 심각합니까?◎ 한준호 > 검증도 안 된 회사에다가 배를 건조하게 만들고 운용을 하면서 거기에 물이 적어져서.◎ 박정호 > 바닥이 긁히고.◎ 한준호 > 긁히고 이런 것들 하나하나를 왜 예측을 못 합니까. 국민들 안전 문제가 달려있는 거. 단순히 수송 수단이 아니라, 저 수송 수단은 국민들의 안전 문제가 달려있거든요. 근데 그거를 너무 방기하는 것 같아요. 그리고는 책임 전가하고. 문제 생기면 항상 도망가잖아요.◎ 박정호 > 예. 뭐 조금만 기다려달라, 뭐 이런 얘기를 하던데. 기다려달라고 얘기할 게 아니라 완벽하게 안전 문제, 또 이런 운항 항로 같은 거 다 파악해서 완벽하게 준비를 했어야지 이제 와서 또 시간을 달라 이런 거는 말이 안 된다 지적이 나오고 있는 것이고. 또 종묘 초고층 개발 문제도, 케데헌 때문에 많은 우리, 해외에서도 우리 대한민국 유산에 대해서 관심이 많은데. 문화유산에 대해서. 종묘 앞에 초고층 개발한다. 3D 이미지 가지고 와가지고 막 들면서 보십시오, 이게 숨이 막힙니까? 막 이러면서 괜찮다는 식의 주장을 또 하더라고요, 서울시의회에서.◎ 한준호 > 아. 저는 이제 그 오죽하면 '5세 훈이'라고 하겠습니까.◎ 박정호 > 5세 훈이.◎ 한준호 > 오세훈 시장 같은 경우에는, 저는 서울시민들께서 판단을 좀 단단히 해보셔야 될 필요가 있다라고 생각을 합니다. 물론 저희 민주당 차원에서도 오세훈 시장이 당선되도록 한 데는 저희들이 잘못했기 때문에 또 그런 책임도 있을 수 있겠습니다만. 대한민국의 가장 중요한 수도 아닙니까, 서울은. 그리고 이 서울에 살아가는 많은 사람들이 꿈을 가지고 살아가고 있고. 이런 꿈을 뒷받침해주는 게 서울시의 행정이 되어야 하는데 지금 그 꿈들을 짓밟고 서울시 행정을 저렇게 함으로 인해가지고 오히려 창피한 모습들이 반복되는 거에 대해서는 제동을 걸어야 됩니다. 이번 지방선거에서 반드시 제동을 걸어야 되고. 저희도 거기에 걸맞는 좋은 후보를 발굴을 해서 그 후보가 또 당선될 수 있도록 최선을 다해야 되겠죠.◎ 박정호 > 여러 이제 후보 주자들, 후보군들의 모습이 지금 보이고 있는데. 중요한 선거다. 지방선거, 특히 또 서울시 시정을 위해서. 서울시장 선거.◎ 한준호 > 매우 어렵고 힘든 선거입니다.◎ 박정호 > 매우 어렵고 힘든 선거. 아무래도, 그야말로 이제 보수화가 되고 있다고 하는, 서울시 유권자층이 보수화되고 있는 것들이 눈에 보이기 때문에 어려운 선거.◎ 한준호 > 네. 이제 보수화도 보수화지만 이제 보수화라고 딱 저희가 그렇게 하기보다, 고령화되어가고 있는 도시이다 보니까 대략적으로 이제 지지율로만 보면 선거를 치를 때마다 대략 한 3~4%p 저희 민주당이 빠지고 있는 경향이 좀 없지 않아 있고. 강남 3구의 인구가 서울시 전체의 한 20% 육박할 정도로 많은 인구가 살고 있는데 여기에서 민주당의 표가 잘 안 나옵니다. 대략 한 7~80% 정도 국민의힘 측 성향의 표가 나오고 있어서. 실은 선거에서 저희가 한 14~5%를 이미 뒤지고 시작을 하는 선거예요. 그런 측면에서 저희가 좀 접근을 해야 될 것 같고. 단순히 지금 우리가 정권 창출을 했기 때문에 유리할 것이다. 또 국민의힘이 못 하고 있기 때문에 유리할 것이다. 오세훈 시장이 저렇게 큰 실수와 문제를 일으키고 있기 때문에 유리할 것이다. 이러한 판단보다 더 보수적인 판단을 가지고 접근해야 될 겁니다.◎ 박정호 > 네. 만만치 않다. 일단 이렇게 정리를 해보고요. 지방선거, 이제 서울시 얘기를 하면서 지방선거 얘기를 더 저희가 이어가 보고 싶은데. 역시 이제 한준호 의원, 지금 여러 이제 여의도에서 또 기자들 만나고 또 정치인들 만나면 한준호 우리 최고위원, 경기도지사 준비하고 있다. 이런 얘기를 제가 많이 듣고 있거든요.◎ 한준호 > 준비하고 있지는 않습니다.◎ 박정호 > 아 준비하고 있지는 않습니까.◎ 한준호 > 네.◎ 박정호 > 고심 중이다.◎ 한준호 > 그러니까 많은 분들에게 이야기 듣고 있고, 또 저도, 중요한 건 이제 수도권 선거가 말씀드렸듯이 정권과 함께 손잡고 일하지 않으면 대통령이 고립될 가능성이 매우 높습니다. 특히 이제 경기도 선거 같은 경우에는 두 가지 측면이 있는데요. 첫 번째는 1천4백만, 그리고 60개의 국회의원 지역구가 있는 곳이라 대단히 중요한 지역이죠. 이 지역에 누가 도지사가 되냐에 따라가지고 우리 민주당의 앞으로 향후 미래도 결정이 됩니다. 그래서 당의 미래, 그리고 앞으로 정권의 성공, 이 두 가지 측면에서 도지사 선거가 매우 중요해서 이런 각도에서 저도 지금 고민을 상당히 하고 있고요. 우선 이제 거취 문제부터 시작해서 좀 결정을 하고 이 고민들을 위해서 좀 많은 분들께 좀 조언을 듣고 할 생각입니다.◎ 박정호 > 네. 그러니까 내년 지방선거에 있어서 서울시도 마찬가지지만 경기도지사 이 선거도 무척 중요하다.◎ 한준호 > 매우 중요합니다.◎ 박정호 > 이재명 대통령과 정말 손발을 잘 맞춰서, 이재명 대통령, 이재명 대통령의 국민주권정부의 그런 국정운영을 잘 뒷받침할 수 있는 그런 경기도지사가 필요하다.◎ 한준호 > 그렇습니다. 국정의 파트너로서도 중요하고, 또 이제 정치적 지형에서 봤을 때 60개의 지역구를 가지고 있는 경기도는 아주 정치적으로 매우 중요한 지역입니다. 그렇기 때문에 이 지역을 저희가 사수하지 못한다면, 또 이 지역에서 지금 이재명 대통령과 함께 시너지를 낼 수 있는 사람이 당선되지 못한다라고 한다면 매우 어려운 상황에 처할 수 있다라고 판단하고 있습니다.◎ 박정호 > 그래요. 그 어려운 상황에 처하지 않게 하기 위해서 한준호 의원도 지금 여러 의견을 듣고 있는 단계고 고심하고 있는 단계다.◎ 한준호 > 네. 그래서 뭐 사실 이러한 고심을 하기 위해서는 먼저 거취를 결정을 해야 되거든요. 최고위원들이 지방선거에 나갈 때는 6개월 전에 사퇴를 하도록 돼 있는데. 이런 고민을 하면서 이제 최고위원직을 계속 유지를 하는 것이 또 맞지가 않고 그래서 다음 주쯤 해서는 거취를 표명해야 되지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.◎ 박정호 > 거취 표명, 그 말은 최고위원직에서 이제 물러나는 결정.◎ 한준호 > 네. 물러나서 빠르게 이제 다음 최고위원이 들어올 수 있도록 자리를 좀 비워야 되겠죠.◎ 박정호 > 자, 그러면 최고위원에서 물러나면서 제가 볼 때는 이제 출마 수순으로 가는 것 같은 느낌이 좀 들어가지고. 제가 들어보니까.◎ 한준호 > 네. 근데 우선 이제 거취를 결정을 하는 게 먼저고요. 그다음에 이제 출마 여부와 관련해서는 제가 독단적으로 하겠다, 이런 부분보다 제 출마가 도움이 될지에 대한 부분부터 시작해서. 제일 중요한 거는 이재명 정부의 성공 아니겠습니까. 이 성공에 제가 기여를 할 수 있는지, 또 제 기여가 탐탁하게 여겨지는지 뭐 여러 부분들을 좀 판단을 해봐야 돼서. 네. 그런 식으로 이제 프로세스를 밟아갈 생각입니다.◎ 박정호 > 네. 알겠습니다. 참, 이걸 길게 좀 풀어내기가 어렵네요. 딱 한 마디, 딱 정리하면 딱 좋은데. 그건 또 다음 기회에 또 정리해주시면 좋을 것 같고. 어쨌든 이재명 정부의 성공. 그게 중심에 있다.◎ 한준호 > 네. 그리고 이제 우선 제가 하고 있는 특위 활동들에 조금 더 집중을 해야 될 필요도 있어서 일단 특위 활동, 당에서 허락을 해주신다면 특위 위원장을 좀 지속적으로 맡아서 이 지금 제가 맡고 있는 이 부분들에 대해서 일단 좀 큰 틀에서 결론을 좀 내고. 이 결론 자체가 대통령께 향하는 검찰들의 칼날, 이런 거로부터 좀 방어를 할 수 있다고 생각을 하고 있거든요.◎ 박정호 > 네. 알겠습니다. 자, 다음 주에 거취 정리와 함께 계속 고심을 이어가고 여러 가지 의견을 들으면서 중심에 이재명 정부의 성공, 이재명 대통령의 성공, 이걸 좀 놓고 있다. 이렇게까지만 일단은 정리를 해보겠고요. 보니까 이준석 개혁신당 대표가 오늘 한 라디오에서 주민들이 원하면 경기도지사 출마한다, 뭐 이런 얘기도 했네요. 후보군들이 좀, 저쪽 후보군들도 좀 보이는 것 같기도 한데. 뭐 유승민 전 의원 얘기도 언급이 조금 되는 것 같기도 하고. 여러, 뭐 나경원 의원도 경기도지사 나오는 게 아니냐, 이런 얘기도 항간에 떠돌기도 했었고. 이런 다른 진영의 후보군들의 움직임, 이걸 좀 보고 계십니까?◎ 한준호 > 저는 이제, 어쨌든 지금 지방선거가 한 7개월 이상 남았는데. 지금은 우리 민주당 입장에서는 이 선거를 어떻게 이기고, 이 선거의 승리를 통해서 이재명 정부의 성공을 어떻게 뒷받침할까, 이 부분에 좀 집중을 하면 될 것 같고요. 뭐 상대 당들이 준비하고 있는 거에 대해서는 제가 볼 때는 2, 3월 정도 넘어가야 저쪽도 정리가 되지 않을까 싶습니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 오늘 한준호 최고위원과 함께 여러 가지 현안들, 또 이재명 대통령의 국익 외교, 실용 외교, 하나하나 정리해봤고요. 또 앞으로의 정치적 행보에 대해서도 저희가 힌트를 얻어봤습니다. 자, 이제 보내드려야 될 것 같아가지고요. 의원님, 가시기 전에 시청자 여러분께 한 말씀 해주시고요, 저희가 마무리하겠습니다.◎ 한준호 > 네. 제가 이제 방송에서 늘 하는 이야기이긴 하지만, 지금은 우리가 이재명 정부를 만들어냈고, 국민 여러분 힘으로 인해서 12·3 비상계엄을 또 이겨내지 않았습니까. 또한 지금은 이재명의 시간입니다. 힘을 실어주고 당과 정부가 함께 발맞춰서 국민의 삶이 조금 더 나아질 수 있도록, 진짜 실용주의 정부가 만들어질 수 있도록 힘을 보탤 때가 아닌가 싶습니다. 저희가 그런 차원에서 열심히 노력하도록 하겠습니다.◎ 박정호 > 네. 최고위원님 말씀 잘 들었고요. 저희가 다음에 또 모셔가지고 말씀을 듣고. 그때는 아마 경기도 얘기를 더 많이 할 수 있지 않을까, 이런 생각도 좀 들기도 하는데.◎ 한준호 > 네, 그 얘기도 그 얘기고. 이제 저희가 하고 있는 특위 차원에서 조금 더 새로운 것들이 밝혀지고 한다면 그런 부분들도 좀 말씀드리도록 하겠습니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 저희가 다음 출연 약속까지 받는 걸로 하고 보내드리도록 하겠습니다. 아까 보시면 한준호 우리 최고위원 응원할 수 있는 웹자보도 보여드렸는데요.◎ 한준호 > 감사합니다. 잘 모르시는데 제가 아직 후원금이 안 찼습니다.◎ 박정호 > 아 그래요?◎ 한준호 > 네. 제가 잘 홍보를 안 해요. 그래가지고 저희 보좌진들이 맨날 저한테 뭐라고 하시는데.◎ 박정호 > 오늘 이걸로, 이 웹자보로 오늘 또 보좌진들도 좋아하겠네요. 알겠습니다. 한준호 의원, 아직 후원 다 안 찼다. 오늘 단독으로 전해드리면서 의원님 보내드리겠습니다. 고맙습니다.◎ 한준호 > 네. 고맙습니다.◎ 박정호 > 네. 감사합니다. 지금까지 한준호 민주당 최고위원과 함께 말씀을 나눠봤습니다.