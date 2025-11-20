여수시, 올해 마지막 크루즈 '미츠이 오션후지호' 입항

큰사진보기 ▲지난 8월 전남 여수항에 입항한 ‘미츠이 오션후지호’ ⓒ 여수시 관련사진보기

전남 여수시는 20일 올해 마지막 국제크루즈인 일본 '미츠이 오션후지호'가 여수항에 입항했다고 밝혔다.이날 입항한 크루즈에는 승객과 승무원 약 740명이 탑승했으며 크루즈가 여수항에 정박하는 8시간 동안 이순신광장, 진남관, 아쿠아플라넷, 자산공원 등 주요 관광지를 둘러볼 예정이다.여수시는 올해 마지막 크루즈 입항을 환영하기 위해 시립국악단과 지역 풍물단의 환영·환송 공연, 무료 셔틀버스 운행, 지역 특산품 팝업스토어 운영, 전통문화 체험 이벤트 등 다양한 환대 프로그램을 마련했다.올해 여수항에는 총 7척의 국제 크루즈가 입항해 약 1만 명의 해외관광객이 여수를 찾았다.여수시는 2026여수세계섬박람회를 앞두고 국제 크루즈 유치 활동을 더욱 강화할 계획이다.여수시 관계자는 "올 한 해 7척의 국제 크루즈 입항을 성공적으로 지원하며 기항지로서의 신뢰를 높였다"며 "선사 맞춤형 마케팅, 기항관광 프로그램 개발, 크루즈 터미널 수용태세 개선 등을 지속 추진해 글로벌 크루즈 관광도시로 도약하겠다"고 밝혔다.