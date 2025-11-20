김현정 "법사위 검사장 고발, 당-원내 지도부와 사전 논의 없었다"

국회 법제사법위원회 더불어민주당·조국혁신당·무소속 의원들이 대장동 개발 비리 사건 항소포기 결정을 비판한 검사장 18명을 고발한 가운데 김현정 민주당 원내대변인은 "원내 지도부뿐만 아니라 당 지도부 와도 사전 논의는 없었다"라고 말했다.
김현정 원내대변인은 20일 민주당 정책조정회의를 마치고 기자들과 만난 자리에서 '전날(19일) 고발 사안과 관련해 원내 지도부와 교감이 없던 걸로 아는데 혹시 당 지도부 차원의 논의나 경고가 있었나'라는 질문이 나오자 "원내 지도부하고 사전 논의는 없었다. 그 이후에도 지금까지 관련된 논의는 아직은 진행이 안 돼 있는 상태"라고 답했다.
김 원내대변인은 "법사위 차원에서 논의해서 추진한 것 같다"라며 "법사위에선 검사장들과 검사 일부가 집단적으로 집단 행동한 것에 대해 분명히 문제라는 문제의식이 있는 것 같다"라고 짚었다. 그는 "당에서도 검찰개혁 필요성에 동의해 검찰청법 폐지 등을 진행하는 것"이라면서도 "다만 방법이나 속도, 수위 등은 정무적 판단이 필요한 영역"이라고 진단했다.
이어 "원내지도부의 입장은, 김병기 원내대표도 말했듯 대통령 해외 순방 기간 중에는 외교 순방도 민생과 직결된 내용이니까 순방 내용이나 성과를 국민들에게 소상히 알리고 공유할 수 있는 시간이 돼야 한다는 기조를 갖고 있다"고도 강조했다. 이재명 대통령이 해외 순방 중인 외교적 성과보다 국회 내 상황이 더 주목받는 데 대한 우려를 표한 셈이다.
참고로 김병기 원내대표 역시 전날 범여권 법사위 위원들이 검사장들을 고발하겠다고 한 내용을 사후에 전해 듣곤 속도에 대한 아쉬움을 표한 바 있다. 그는 기자들과 만나 "(고발 기자회견은 지금) 처음 들었다"라며 "이게 되고 안 되고를 떠나서 정제돼서 올라가야 한다" "(내부) 협의를 좀 하고 했으면 좋았을 것"이란 취지로 말한 것으로 알려졌다.
범여권 법사위원들은 "18명 검사장들의 행동은 단순한 의견 개진이 아니었으며 법이 명백히 금지한 공무의 집단행위, 즉 집단적 항명"이라며 이들을 국가공무원법 위반 혐의로 경찰에 고발했다(관련 기사: 민주·혁신·무소속 법사위원, '항소포기 비판' 검사장 18명 고발
https://omn.kr/2g3tb ).