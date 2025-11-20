"학교 텃밭 작물로 주민들과 먹을거리 나눔 잔치 벌여요"

AD

큰사진보기 ▲“김장담그기-먹을거리 한마당” 잔치 ⓒ 삼가중학교 관련사진보기

중학생과 학부모들이 주민들과 함께 김장 담그기를 하면서 마을잔치를 벌인다. 경남 합천 삼가중학교(교장 문종갑)는 오는 12월 1일 체육관에서 "김장담그기-먹을거리 한마당" 잔치를 벌인다고 20일 밝혔다.학생들이 텃밭에서 기른 배추를 비롯한 작물을 수확해 주민들과 함께 김치를 담그고 음식을 만들어 나눠 먹으며 잔치를 벌이는 것이다.삼가중학교는 "학교의 넓은 유휴지를 이용하여 여러 가지 작물을 직접 기르고 가꾸어 학생, 학부모, 교직원이 직접 김장을 하며, 좋은 마을의 좋은 어른을 모시고 떡, 수육, 김장 김치 등 음식 나눔을 만들어 본다"라고 밝혔다.이 학교는 "바른 식생활의 중요성을 깨닫고, 직접 생태 텃밭을 가꾸고 음식을 만들어 나누어 먹으며 농어촌이 건강하고, 먹을거리 생산이 지속되어야 함을 이해하는 계기가 되게 한다"라고 전했다.이날 잔치에는 삼가면사무소, 삼가면노인회도 함께 한다. 학교측은 "학생과 학부모, 교직원이 주민들과 함께 협업을 통해 마을교육과정의 기반을 다진다"라고 밝혔다.마을잔치에는 학생노래자랑을 비롯해 다양한 공연도 벌어진다. 행사에서는 장학금 수여식도 열린다.문종갑 교장은 "패스트푸드와 육식 위주의 서양 음식에 길들여진 학생들의 먹을거리 문화의 개선과 우리 음식의 보존 필요성이 절실해 보인다"라며 "전통 먹을거리의 우수성을 바르게 이해하고 바른 식습관을 길러 건강한 생활을 유지하도록 하는 게 중요하다"라고 말했다.문 교장은 "학생들이 생태 텃밭 가꾸기를 통해 바른 먹을거리 중요성과 생산하는 농부들의 피와 땀을 이해할 수 있고, 더 나아가 농업의 가치를 제대로 알아가는 계기가 될 것"이라며 "배추를 비롯한 수확한 작물로 음식을 만들어 주민들과 나누는 잔치를 마련했다"라고 밝혔다.