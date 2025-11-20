'대장동 총공세' 장동혁-국힘 지도부 주말 PK로

큰사진보기 ▲국민의힘 ‘대장동 일당, 국고 환수 촉구 현장방문’국민의힘 장동혁 대표가 19일 남욱 변호사가 추징 보전 해제를 요구한 서울 강남구‘청담동 건물'을 찾아 발언하고 있다 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

장동혁 대표 등 국민의힘 지도부가 부산 등 텃밭을 찾아 이재명 정부를 상대로 한 공세 수위를 더 끌어 올린다. '대장동 사건 항소 포기' 반발에 집중하는 모습인데, 12.3 내란 1년을 앞두고 여론을 선점하겠단 의도가 묻어난다.20일 국민의힘에 따르면, 최근 부산시당은 당 지도부가 22일 오후 중구 광복로를 찾아 시국연설회를 연다며 현장 참여를 당부한 것으로 알려졌다. 행사 성격에 대해선 현 정부의 잘못을 알리고 규탄하는 공간이라고 안내했다.이는 하루 전 장 대표가 4선 이상 중진들과 만나 강조한 '투쟁'의 일환이다. 국민의힘은 검찰의 항소 포기 결정 논란을 띄우고, 지지층 결집 차원에서 다음 달 초까지 지역 순회 일정을 계획하고 있다. 장 대표는 그 출발을 부산·울산·경남으로 잡았다. 곧 비상계엄 1년을 둘러싸고 고조될 여론을 '대장동'으로 끌고 가겠단 것으로 풀이된다.이날은 3선 중진들과의 오찬까지 예정돼 있다. 이 자리에서도 전날과 비슷한 얘기가 오갈 전망이다. 내란 책임론 공방, 추경호 국회의원 체포동의안 상황에서 중진들이 '단일대오 투쟁'에 나서야 한다는 것이다. 대장동 사건을 고리로 한 지지율 뒤집기 등 대정부·대여 압박도 강조할 것으로 보인다.지난 대장동 재판 1심 선고와 검찰의 항소 포기 이후 국민의힘은 재차 여기에 사활을 걸며 논란을 키우고 있다. 장 대표는 대통령실·대검찰청·법무부, 서울 강남구 등을 잇달아 방문해 "국정조사 실시" "대장동 일당 7800억 국고 환수"를 주장했다. 여당의 "또 무리한 이재명 죽이기" 반발에도 이 대통령을 대장동 사건, 항소 포기와 결부 지으며 배후설 확산에 공을 들였다.야당의 이러한 대응에 더불어민주당 내에선 "막말로 위기를 돌파하려 한다"라는 비판이 터져 나왔다. 해외 순방에 나선 이 대통령을 겨냥해 "1호기 타고 해외로 먹튀하겠다고 한다" 등의 발언을 한 장 대표를 박지원 민주당 국회의원은 강하게 비난했다.'우파 결집'을 외치는 장 대표가 자꾸 헛발질하며 강경 메시지로 당의 위기를 돌파하려 한다는 지적이다. 실제 최근 여론조사에선 '대장동 이슈'에도 이재명 대통령의 직무 수행 긍정 평가가 계속 과반에 달하지만, 국민의힘 지지율은 좀처럼 반등 기회를 찾지 못하고 있다.김상욱 민주당 국회의원은 <오마이TV>와 한 인터뷰에서 내란에는 각을 세우지 못한 채 대장동에 당력을 퍼붓는 제1야당의 모습을 부정적으로 바라봤다. 국민의힘에서 민주당으로 당을 옮긴 김 의원은 "보수정당이 아니라 극우가 돼가고 있기 때문에 당을 떠난 것"이라며 역공을 폈다.김종인 전 국민의힘 비대위원장은 '이 대통령-대장동 연계' 전략에 의문을 표시하기도 했다. 18일 SBS <뉴스브리핑>에 출연한 김 비대위원장은 '항소 포기 공격' 관련 사회자 질문에 "지난 윤석열 정부 초기부터 이어 오던 거 아니냐. 결국에 달라지는 게 없다. 그렇게 정치적인 효과가 나오지 않을 것"이라고 예상했다.