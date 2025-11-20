경기도, 고액·상습 지방세 체납자 압류 물품 313점 공매

큰사진보기 ▲경기도청 전경 ⓒ 경기도 관련사진보기

경기도가 고액·상습 지방세 체납자로부터 압류한 동산 313점 온라인 공매를 오는 12월 1일부터 3일까지 진행한다.20일 경기도에 따르면, 압류 동산 공매는 고액 체납자의 은닉재산을 환수하고 조세 정의를 실현하기 위한 조치다. 직접 동산 공매를 시행하는 지자체는 전국에서 경기도가 유일하다는 게 경기도 측 설명이다.스마트폰이나 PC로 전자 입찰에 참여할 수 있다. 낙찰자는 12월 5일 오전 10시에 발표된다. 입찰 방법과 낙찰 절차, 유의 사항은 11월 24일 경기도 누리집(gg.go.kr)에 공개한다.이번 공매에 귀금속 155점, 명품 시계 7점, 명품 가방 67점 등 총 313점이 출품된다. 감정가 약 2억 2600만 원이다. 주요 품목은 황금 돼지(감정가 2208만 원), 황금 메달(1352만 원), 샤넬 가방(250만 원), 롤렉스 시계(240만 원) 등이며, 골프채·양주·상품권 등도 있다. 상세 목록은 11월 24일부터 한국경공사(kapao.co.kr) 공매 전용 사이트에서 확인할 수 있다.경기도는 낙찰자가 안심하고 입찰할 수 있도록 낙찰 물품이 위조품으로 판명될 경우 납부금 환불과 함께 감정가(최저입찰가)의 100%까지 보상하는 제도를 도입했다.노승호 경기도 조세정의과장은 "공매 물품은 모두 납세 의무를 회피한 고질 체납자의 거주지에서 압류한 것"이라며 "성실한 납세자가 존중 받는 사회를 만들기 위해 빈틈없는 조세 행정과 강도 높은 체납 처분을 이어가겠다"고 밝혔다.