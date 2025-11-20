"더 늦기 전 마약 대응체계 구축해야"

청양도 더 이상 마약 청정지역이 아니라는 우려가 나왔다.
이봉규 청양군의원은 18일 제316회 정례회 제1차 본회의 5분발언에서 군의 마약류 예방 및 대응체계 강화를 촉구했다.
우리 사회가 더 이상 '마약 청정국'이라 부르기 어려운 상황이고 농촌지역인 청양 역시 예외가 아니라는 것이다.
이 의원에 따르면 현재 국내 마약사범은 2만 명을 넘어섰고, 연령층이 낮아지는 추세다. 특히 여성·외국인 비율이 증가하는 중이다.
서울 대치동 학원가의 '마약 음료 사건'을 거론한 이 의원은 "청양에서도 2022년 외국인이 마약을 유통하다 적발된 사례가 있었고 최근까지도 매년 10여 건의 마약사범이 적발되고 있다. 외국인 근로자·결혼이민자 증가, 본드·부탄가스 등 환각물질의 손쉬운 구매 현실을 고려하면 농촌사회에도 마약류가 깊숙이 침투했다"고 우려를 나타냈다.
이봉규 의원은 현재 청양군의 마약 대응이 인식 개선과 형식적 교육에 머물고 있다고 지적했다.
이어 개선책으로 ▲보건의료기관·경찰서·교육청·청소년상담센터·외국인지원기관 등이 함께하는 '마약 예방 및 대응 협의체' 구성 ▲사례 중심·참여형·가상체험 프로그램 등 청소년 대상 실질적 예방교육과 청소년 맞춤형 교육 확대 ▲학교·복지기관·정신건강센터 간 정보 연계를 통한 마약 위험군 조기발견 및 상담·회복 프로그램 구축과 통역·문화접근성 강화 등을 제안했다.
이봉규 의원은 "지금이야말로 군과 교육기관, 지역사회가 함께하는 '청양형 마약 대응체계'를 구축해야 할 때"라며 "청소년과 지역 공동체 구성원 모두가 마약으로부터 안전한 청양을 만들 수 있도록 군민 여러분의 지속적인 관심과 동참을 부탁드린다"고 당부했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.