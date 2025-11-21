더불어민주당, 전문학 보좌관 당대표 특보로 임명

큰사진보기 ▲전문학 황명선 국회의원실 보좌관(전문학 SNS캡쳐) ⓒ 전문학 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

더불어민주당 당대표비서실이 지난 11일 황명선 국회의원실 소속 전문학 보좌관을 당대표 특보로 임명했다고 20일 밝혔다. 당은 이번 인선을 "현장 경험을 갖춘 실무형 인재를 전진 배치해 조직 역량을 강화하고, 중앙당 혁신을 체계적으로 추진하기 위한 조치"라고 설명했다.전문학 특보는 지방의회·지방정부·중앙정치를 모두 경험한 인물로 알려져 있다. 제6대 대전 서구의원과 제8대 대전시의원을 지냈으며, 참좋은지방정부협의회 사무처장과 전국자치분권민주지도자회의(KDLC) 전국사무처장을 역임했다. 이어 황명선 국회의원 보좌관으로 활동하며 정책·조직 실무 전반을 두루 맡아 왔다. 당내에서는 "실행력과 조정 능력을 겸비한 보기 드문 현장형 전문가"라는 평가가 나온다.당대표실 관계자는 "전문학 특보는 지방과 중앙의 정책 흐름을 모두 이해하고 있어 당대표비서실과 의원실 간 정책·조직 조율에서 큰 역할을 하게 될 것"이라며 "현장에서 검증된 실행력, 지역사회와의 소통 능력이 당 혁신에 실질적인 힘을 보탤 것으로 기대한다"고 말했다. 이어 "특히 자치분권·균형발전 분야의 풍부한 경험이 기본사회 비전 추진에도 도움이 될 것"이라고 덧붙였다.전문학 특보는 임명 소감에서 "이번 특보 임명은 저에게 더 큰 책임을 부여한 것"이라며 "시민과 당원이 중심이 되는 민주당, 지역의 삶을 바꾸는 생활정치를 실천하는 민주당을 만드는 데 역할을 다하겠다"고 말했다. 그는 "당대표비서실에서 현장 중심의 민주당 혁신을 추진하는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.전 특보는 그동안 월평동 화상경마도박장 폐쇄 투쟁, 대전고 국제고 전환 저지, 월평도서관 건립 추진, 골령골 평화공원 조성 등 지역 현안을 해결해 온 실무 경험을 갖고 있다. 또 참좋은지방정부협의회와 KDLC 전국사무처장 시절 전국 200여 지방정부와 협력해 자치분권·균형발전·생활정책을 구현한 경력도 주목받는다.더불어민주당 당대표비서실은 전문학 특보가 앞으로 ▷의원실과의 정책 조율 ▷지방정부 및 지역조직과의 소통 강화 ▷기본사회·생활정치 의제 확산 ▷현장 기반의 정책 실행력 강화 등을 담당하게 될 것이라고 밝혔다.당 관계자는 "이번 인사는 중앙당과 지역조직을 하나의 흐름으로 묶는 실무 중심 인선"이라며 "현장 경험이 풍부한 전문학 특보가 당내 정책 추진력과 조직 소통을 한층 강화할 것으로 기대한다"고 밝혔다.