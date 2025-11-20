이 대통령, 이집트 도착... UAE, 떠날 때도 전투기 4대로 호위

큰사진보기 ▲UAE 공군 전투기가 19일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 국빈 방문을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사를 태운 공군 1호기를 호위 비행하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

중동과 아프리카를 순방중인 이재명 대통령이 19일 오후(현지시간) 아랍에미리트(UAE)를 떠나 두 번째 순방국인 이집트의 수도 카이로에 도착했다.국빈방문 내내 극진한 예우를 다해왔던 UAE 측은 이 대통령이 떠날 때도 전투기 4대를 띄워 공군 1호기를 호위했다.이 대통령은 이튿날 오전 11시(한국시간 오후 6시) 공식 환영식을 시작으로 압델 파타 엘시시 이집트 대통령과 단독·확대 정상회담과 협정 서명식, 공식 오찬 등을 갖는다.이어 오후에는 카이로 대학교에서 연설을 하고 저녁에는 재외동포·지상사들과 간담회를 가질 예정이다. 특히 이 연설에서 이 대통령은 우리 정부의 '신 중동 구상'을 밝힐 예정이어서 내용이 주목된다.이집트는 중동·북아프리카 지역의 제조업 허브이자 삼성SDS, 현대로템 등 다수의 우리 기업들이 진출해 있고 중동 지역 한류 열풍의 진원지여서 AI·방산 등에서 350억 달러 이상의 경제적 효과를 거둔 이 대통령이 이집트에서 또 어떤 성과를 얻을 것인지도 관심을 끌고 있다.위성락 안보실장은 지난 14일 기자 브리핑에서 이집트 순방에 대해 "이집트는 유럽, 아프리카, 중동을 잇는 국제 물류의 요충지이자 우리의 포괄적 협력 동반자이기도 하다"며 "수교 30주년을 맞은 이집트 방문을 통해서 교역 확대, 교육·문화 분야 협력을 심화할 예정"이라고 밝힌 바 있다.이 대통령은 카이로에서 2박 3일의 빡빡한 일정을 소화한 뒤 다음 날인 21일 아침 일찍 이집트를 떠나 G20 정상회의가 열리는 남아프리카공화국 요하네스버그로 이동할 예정이다.