울산노동역사관에서 열린 '괴발새발' 작품 전시회

큰사진보기 ▲울산노동역사관에서 11월 19일부터 11월 30일까지 그루터기장애인학교에서 주최하는 괴발새발 작품 전시회를 개최중이다. ⓒ 울산노동역사관 관련사진보기

큰사진보기 ▲그루터기장애인학교 루돌프공예반의 작품 ⓒ 울산노동역사관 관련사진보기

비장애인들은 평소 발달장애(인)를 두고 "일반적인 소통이 어렵고 동작이 어눌해 예술 활동을 하기가 어렵다"고 보는 경향이 있다. 하지만 발달장애인을 곁에서 보는 이들은 "상상력과 감수성과 창의적인 표현에 다름이 존재할 뿐"이라고 말한다.특히 최근에는 사회적으로 장애인 예술교육을 적극 권장하고 있고 빼어난 실력을 자랑하는 전문작가도 늘어나고 있다.이를 보여주는 작품전시회가 울산에서 열리고 있다. 울산노동역사관이 19일부터 오는 30일까지 그루터기장애인학교에서 주최하는 '괴발새발(고양이와 새의 발자국을 의미) 작품 전시회'를 개최하는 것. 울산노동역사관은 장애인 예술활동을 지원하는 사업의 일환으로 2024년부터 이 전시를 후원해왔다.그루터기 장애인학교는 울산시교육청에 등록된 장애인 평생교육시설로 성인장애인을 대상으로 한 눈높이 교육과정 속에 미술, 글쓰기, 코딩, 공예 수업을 진행하고 있고, 19일부터 울산노동역사관에서 열리고 있는 6회 '괴발새발 작품 전시회'에는 모두 15명의 성인장애인들이 완성한 300여 점이 전시 중이다.그루터기장애인학교에 따르면, 학교 프로그램 중 학생들이 가장 집중하고 즐거워하는 과정이 예술교육이다. 따라서 괴발새발작품전시회는 1년동안 장애인 학생들이 수업 중 만든 작품을 한데 모아 전시하는 자리인데 그 속에서 성취감과 자신감을 얻는다.작품을 출품한 학생은 모두 15명으로 미술반 8명은 주제마다 자신만의 독특한 상상을 바탕으로 자유롭게 표현한 작품들을 선보였다. 글쓰기반은 짧은 시를 완성해 시화를 선보였고 코딩반은 디지털미술로 그린 자화상을 걸었다.가장 많은 작품은 공예수업을 통해 만들어진 뜨개, 바느질, 도자기 등 공예작품이었다. 작품만 보면 만든 이가 장애를 갖고 있다는 생각이 전혀 들지 않을 정도로 마무리까지 완벽하다.울산노동역사관 배문석 사무국장은 "장애인 예술을 단순히 기교로 평가할 수 없을 것"이라며 "개인이 가진 잠재력을 끌어내는 것과 함께 사회와 소통하는 중요한 매개가 되기 때문이며 특히 예술로 타인과 교류하는 과정은 장애의 벽을 깨고 우리 공동체가 얼마나 다양한 공존이 가능한지를 보여준다"고 말했다.이어 "괴발새발, 고양이와 새의 발자국처럼 아무렇게 만든 것 같지만 그루터기장애인학교의 작품들을 마주하면 누구나 흐뭇한 미소 그리고 감동이 스며들 것"이라고 전했다.한편 울산노동역사관은 지난 2014년 2월 14일 대한민국에서 최초로 개관한 노동박물관으로 민주노총울산지역본부가 개관 때부터 북구청으로부터 위탁 운영 중이다. 울산광역시박물관협의회 회원기관이며 울산교육청, 부산민주공원, 울산민예총과 MOU를 맺고 있다. 또한 항일운동터전보성학교시민모임, 학암이관술기념사업회 등 독립운동계승단체의 협력기관이다.또한 울산민주화운동기념계승사업회와 울산민주시민교육네트워크 회원단체로서 개관 이후 울산에서 진행중인 동학혁명, 한국전쟁민간인학살, 4.19혁명, 5.18민중항쟁, 6.10민주항쟁 등 민주화운동 기념과 추모사업에 주도적으로 참여해 왔다.그루터기장애인학교는 만 18세 이상의 성인장애인을 대상으로 한 평생교육시설로 1년동안 다양한 교육프로그램이 진행되고 주 5일 동안 매일 6시간의 프로그램에 참여한다. 위치는 북구 화봉로 73이다.