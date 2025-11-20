소싸움에 7억 쓰는 진주시... 시민들 '그 돈 교육·복지에 써라'

큰사진보기 ▲진주환경운동연합, 진주같이, 진주녹색당 등으로 구성된 ’진주소싸움대회폐지를원하는시민모임‘은 동물학대소싸움폐지전국행동과 함께 20일 진주시청 브리핑실에서 기자회견을 열어 ”진주시는 혈세 낭비, 동물학대 소싸움대회 폐지하라“라고 촉구했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

소싸움·소힘겨루기대회가 동물학대 지적이 나오면서 전국 지자체가 관련 행사를 없애는 추세인데도 경남 진주시·창원시·의령군·창녕군이 2026년 지원예산을 편성해 논란이다. 진주지역 시민사회는 '진주 소힘겨루기대회 폐지'를 요구하고 나섰다.진주환경운동연합·진주같이·진주녹색당 등으로 구성된 '진주소싸움대회폐지를원하는시민모임'은 동물학대소싸움폐지전국행동과 함께 20일 진주시청 브리핑실에서 기자회견을 열어 "진주시는 혈세 낭비·동물학대 소싸움대회를 폐지하라"라고 촉구했다.진주시는 2011년부터 '소힘겨루기대회'를 열어왔으며 올해는 판문동 전용 경기장에서 상설대회를 열고 있다. 진주소힘겨루기협회는 진주시로부터 예산 지원을 받아 매년 3~9월 사이 연 20회 안팎의 대회를 운영해 오고 있다.진주시는 2006년 소힘겨루기 경기장을 전국 최초로 건립했다. 처음에는 '소싸움대회'라고 하다가 동물학대 논란 속에 명칭을 '소힘겨루기대회'로 바꾸었다.시민모임은 "전국 각지에서 브루셀라병 등 가축 전염병이 잇따라 발생하는 상황에서도 소싸움이 강행된 사실이 확인됐다"라며 "전국에서 살아 있는 동물을 수백 마리 모아 대회를 치르는 행사는 '소싸움'이 유일하다. 이러한 방식의 대회는 축산 농가에도 실질적인 도움이 되지 않는다"라고 지적했다.시민 여론도 소싸움대회에 부정적이라고 꼬집었다. 시민모임은 "2024년 9월 전문 여론조사업체가 실시한 전국 여론조사에서는 '소싸움 관람 의향이 없다'는 응답이 70.1%에 달했고, 지자체의 소싸움 예산 지원에 대해 56.9%가 반대했다"라고 언급했다.또 동물해방물결이 지난 6월 영남권 주민 1000명을 대상으로 진행한 조사에서도 응답자의 53.4%가 동물권과 사회적 인식을 고려해 소싸움을 점진적으로 축소하거나 다른 방식으로 전환해야 한다고 답했다. 응답자 66.4%는 소싸움 예산을 복지·교육·문화시설 등 공공 분야에 사용하는 것이 더 적절하다고도 했다.지난 7월엔 소싸움 폐지를 요구하는 국회 국민동의청원에 5만 명 이상이 동의하기도 했다. 박홍근 국회의원은 "소싸움을 동물학대 예외로 인정한 법은 생명존중의 헌법 정신과 충돌하는 시대착오적 법"이라며 '전통소싸움경기에관한법률 폐지와 동물보호법 개정을 촉구하는 결의안'을 지난 12일 발의했다.시민모임은 "진주시는 2023년 7억 7000만 원, 2024년 7억 100만 원의 소싸움 관련 예산을 사용했다. 이는 소싸움 상설 경기장을 운영하는 청도군 다음으로 많은 금액이다"라며 "같은 해 진주시의 동물보호·복지대책 예산이 9억 300만 원인 점을 고려하면, 소싸움이 폐지돼 약 7억 원이 동물복지 정책으로 전환될 경우 진주시는 앞으로 동물친화도시로 나아갈 수 있을 것"이라고 설명했다.진주시(의회)에 이들은 "소싸움 예산 편성을 즉각 철회하라", "소싸움 예산을 전면 삭감하라", "소싸움 지원조례를 폐지하라"라고 촉구했다.동물학대소싸움폐지전국행동은 지난 14일 농림축산식품부 고시인 '지방자치단체장 주관·주최 민속소싸움경기' 에 의거해 소싸움대회 개최가 가능한 전국 11개 시·군 가운데 2026년도 예산을 편성한 시·군은 진주시, 창원시, 의령군, 창녕군 등 경남 4곳 뿐이라고 밝혔다.코로나19 이후 대회를 중단한 정읍시, 완주군, 김해시, 함안군은 사실상 소싸움이 폐지된 상태고, 올해까지 대회를 열었던 대구 달성군도 2026년 예산을 편성하지 않았으며, 보은군도 '신중하게 검토 중'이라며 예산 배정을 미루고 있다고 이 단체가 전했다.