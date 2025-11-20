정성호 "한동훈 론스타 항소 잘한 일, 모든 관계자 헌신으로 승소"

▲정성호 법무부 장관이 18일 정부서울청사에서 '론스타 국제투자분쟁(ISDS) 취소 신청'과 관련해 긴급 브리핑하고 있다. 정부는 이날 브리핑을 통해 론스타 ISDS 취소 절차를 심리하는 국제투자분쟁해결센터(ICSID) 취소위원회로부터 '대한민국 승소' 결정을 받았다고 밝혔다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기