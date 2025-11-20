정성호 "한동훈 론스타 항소 잘한 일, 모든 관계자 헌신으로 승소"

대한민국 정부가 미국계 사모펀드 론스타와의 국제투자분쟁(ISDS) 소송에서 완승한 이후 정치권에서 '누구의 공인가' 논쟁이 벌어지는 가운데 정성호 법무부 장관이 업적 평가 정리 메시지를 냈다. "승소는 국가적 경사"라는 점을 강조하면서도 "당시 한동훈 법무부 장관은 가능성을 믿고 취소신청을 결정했다. 잘한 일이다"라고 언급했다.
정성호 장관은 20일 오전 7시께 자신의 소셜미디어에 "론스타 소송의 승소는 국가적 경사"라면서 "그런데 승소 후 숟가락 논란이 일어나고 과거 중재 취소 신청과 관련해 이러저러한 이야기가 나온다"라고 운을 띄웠다.
'숟가락 논란'은 이재명 정부의 론스타 국제투자분쟁 최종 승소 발표 후 김민석 국무총리가 '이재명 정부의 쾌거'를 언급하자 한동훈 전 법무부 장관(전 국민의힘 대표)이 '성과에 숟가락을 얹지 말라'는 취지로 반박한 것을 말한다. 한 전 장관은 2022년 8월 국제투자분쟁해결센터의 한국 정부 손해배상금 2800억 원 배상 판정 이후 2023년 7월 중재 판정에 불복해 취소 신청을 주도했다. 한 전 장관은 최근 언론과의 접촉면을 넓히면서 중재 취소 신청 당시 자신을 비판했던 더불어민주당을 연일 비판하고 있다.
이를 두고 정성호 장관은 "이 사건 중재 취소 신청을 할 때는 과거 사례 등에 비춰 승소 가능성이 매우 낮은데 왜 많은 비용을 들여 가며 취소 신청을 하느냐는 주장도 있었다"라면서도 "그러나 당시 한동훈 법무부 장관은 가능성을 믿고 취소 신청하기로 결정했다. 잘한 일이다. 소신 있는 결정으로 평가받을 결단이었다"라고 적었다.
이어 "취소 소송은 한동훈 장관이 법무부를 떠난 이후 본격 진행돼 내란 시기에 구술 심리가 있었고 이재명 정부가 들어선 이후 마무리됐다"라며 "정치적 혼란기에 흔들림 없이 최선을 다한 법무부 직원들, 정부대리인인 변호사 등 모든 관계자들의 헌신이 모아져 승소를 만들어 냈다"라고 공을 돌렸다.
김민석 국무총리 "진짜 공로자들에게 전화드렸다... 한동훈은 만나면 잘했다 말할 생각"
정성호 장관의 소셜미디어 글 게시 후 김민석 국무총리도 론스타 최종 승소와 관련한 메시지를 냈다. 실무적 역할을 맡았던 인사들을 언급하면서 한동훈 전 장관에 대해선 "언제 만나면 취소 신청 잘하셨다고 말할 생각"이라고 말했다.
김 총리는 "아침 일찍 론스타 승소에 핵심적 역할을 하신 분들께 감사 전화를 드렸다"라며 "정홍식 법무부 국장, 조아라 법무부 과장, 김준희 변호사, 김갑유 변호사, 김준우 변호사, 전요섭 금융위 국장. 하나같이 할 일을 했을 뿐이라고 겸양의 말씀을 하셨다"라고 평가했다. 이어 "이외에도 많은 분들이 애쓰셨다. 실제로는 이분들이 진짜 공로자들이다. 모든 분께 감사드린다"라고 덧붙였다.
정치권에 부는 '내 덕에 승소' 논란과 관련해선 "이런 일이야말로 정치적으로 시비할 일이 아니다"라면서 한동훈 전 장관이나 국민의힘 측을 의식한 듯 "어떤 한 사람의 이야기를 이유삼아 한 쪽을 다 매도할 필요도 없고, 의례적 검찰 항소처럼 취소신청한 것 외에 뭐가 있냐 폄하할 필요도 없다. 언제 한동훈 전 장관을 만나면 취소 신청 잘했다고 말할 생각"이라고 밝혔다.
그러면서 "국가의 모든 힘을 모아 국력을 키우고 국운을 살려가야 한다"라고 덧붙였다.
한동훈 전 장관은 지난 19일 하루에만 자신의 페이스북에 론스타 승소와 관련한 게시물을 10건가량 올렸다. 중재 취소 신청과 관련한 배경을 설명하는 자신의 인터뷰 내용이나 언론 보도를 갈무리하면서 "'업적공방'을 하자는 것이 아니라 민주당 정권의 잘못된 '가로채기'를 국민 알권리 차원에서 바로잡는 것"이라고 썼다.
