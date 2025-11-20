나소열 전 충남도 정무부지사 "내란은 아직 끝나지 않았다"

큰사진보기 ▲서초동 조희대 탄핵 집회에 참석한 나소열 전 충남 정무부지사. ⓒ 이재환 - 나소열 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲나소열 전 충남 정무부지사와 홍사훈 기자가 서초동 집회에서 만났다. ⓒ 이재환 - 나소열 제공 관련사진보기

나소열 전 충남도 정무부지사가 "내란은 아직 끝나지 않았다"며 내란 종식을 위해선 조희대 탄핵과 내란 전담 재판부 설치가 필요하다는 입장을 내 놓았다.더불어민주당 소속인 나소열 전 부지사는 지난 11월 1일부터 주말마다 서울 서초동에 올라가 '조희대 탄핵'을 외치고 있는 촛불 집회에 참석하고 있다. 나 전 부지사는 현재 충남 서천에 살고 있다. 서울까지는 자동차로 대략 3시간 정도 걸린다. 그가 먼 거리를 마다하지 않고 서울로 올라가는 이유는 '내란 종식이 지연되고 있다'는 불안감 때문이다.그는 <오마이뉴스>와의 인터뷰에서 "지귀연 판사는 내란 재판을 환하게 웃으며 진행하고 있다"며 내란 재판부에 대한 불만을 토로했다. 그러면서 "나라도 힘을 보태기 위해 집회에 참석하고 있다. 시간이 허락하는 한 집회에 계속 참석할 것"이라고 말했다.3선(42~44대)의 서천 군수 출신인 나소열 전 정무부지사는 양승조 충남지사 시절 충남도 정무부지사와 문화체육부지사를 역임했다.아래는 그와 나눈 대화를 정리한 내용이다."화를 참을 수 없기 때문이다. 내란재판이 진행 과정을 보면 민주주의 최후의 보루라는 법원이 눈을 감고 내란세력을 비호하는 듯한 느낌이 든다. 조희대 대법원장이 임명한 영장전담 판사들은 검찰, 법원, 김건희로 향하는 모든 증인들의 구속영장을 기각하고 있다. 어디 그뿐인가. 지귀연 판사는 환하게 웃으면서 내란 재판을 진행하고 있다.내란은 아직 끝나지 않았다. 이제 국민들이 나서서 사법부를 뜯어 고쳐야 한다. 그 일은 오직 우리 국민들만 할 수 있는 일이다. 나 하나라도 힘을 보태고 싶었다.""당연히 동시에 진행해야 한다. 조희대 대법원장을 탄핵해야 하는 이유는 그가 사법부 전체를 정치판에 던져넣었기 때문이다. (대선 직전) 기네스에 오를 만큼 빠른 속도로 이재명 대표의 파기환송심을 진행했다. 사법신뢰를 조희대 대법원장이 망가뜨렸다. 조희대의 사법부는 이미 국민의 신뢰를 상실했다. 조희대 대법원장의 탄핵과 내란 전담 재판부를 동시에 진행해서 하루빨리 내란을 종식해야 한다.""당연히 부담스러울 것이다. 하지만 내란종식은 부담스럽다고 회피할 수 있는 일은 아니다. 최근 여론조사에 따르면 조희대 대법원장의 사퇴여론이 55%가 넘게 나오고, 영장이 기각될 때마다 기각이 '잘못 되었다'는 여론이 60%가 넘게 나오고 있다. 국민들이 높은 비율로 내란 종식을 지지하고 있다.내란 종식은 선거의 승패와 바꿀 수 없는 일이다. 사즉생의 각오가 있어야 내란을 종식할 수 있다고 생각한다.""<김어준의 뉴스공장>에 출연했을 때 인사를 한 적이 있다. 우연히 촛불집회에서 옆자리에 앉게 되었다. 반가운 마음에 간단하게 안부를 묻고 함께 사진을 찍었다. 요즘 뉴스공장에 홍사훈 기자의 사진이 화보처럼 나오던데 가까이서 보니 더 잘생긴 것 같았다.""사퇴하시길 바란다."