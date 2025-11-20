사회부산경남한줄뉴스 25.11.20 09:32ㅣ최종 업데이트 25.11.20 09:32 라이온스클럽, 김해시장애인단체연합회에 성금 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲라이온스클럽, 김해시장애인단체연합회에 성금 기탁 ⓒ 김해시청 관련사진보기 김해시는 지난 19일 제6지역 라이온스클럽에서 김해시장애인단체연합회에 성금 300만원을 기탁했다고 밝혔다. 제6지역 라이온스클럽은 김해와 밀양을 중심으로 성금 후원, 이웃돕기 등 다양한 봉사활동을 하고 있는 사회봉사단체다. 이번 성금은 장애인단체 시설 환경 개선에 사용된다. 이인환 부총재는 "장애인단체연합회와 회원들의 행복한 일상에 보탬이 되고자 한다. 김해시 장애인들에게 도움이 될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다. #이웃돕기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사경남지사 후보 여론조사, 김경수 25.4% 1위... 박완수 15.4% 갤러리 오마이포토 박성재 전 법무부 장관, 영장실질심사 출석 1/10 이전 다음 이전 다음 이진숙 전 방통위원장, 영등포경찰서장 등 고발 이배용, 휠체어 타고 지하로 '도둑 출석' 정성호 법무부장관, 검찰의 대장동 항소 포기 관련 도어스테핑 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.