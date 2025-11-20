메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

한줄뉴스

25.11.20 09:32최종 업데이트 25.11.20 09:32

라이온스클럽, 김해시장애인단체연합회에 성금 기탁

원고료로 응원하기
라이온스클럽, 김해시장애인단체연합회에 성금 기탁
라이온스클럽, 김해시장애인단체연합회에 성금 기탁 ⓒ 김해시청

김해시는 지난 19일 제6지역 라이온스클럽에서 김해시장애인단체연합회에 성금 300만원을 기탁했다고 밝혔다.

제6지역 라이온스클럽은 김해와 밀양을 중심으로 성금 후원, 이웃돕기 등 다양한 봉사활동을 하고 있는 사회봉사단체다. 이번 성금은 장애인단체 시설 환경 개선에 사용된다.

이인환 부총재는 "장애인단체연합회와 회원들의 행복한 일상에 보탬이 되고자 한다. 김해시 장애인들에게 도움이 될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

#이웃돕기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사경남지사 후보 여론조사, 김경수 25.4% 1위... 박완수 15.4%

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기