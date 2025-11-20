큰사진보기 ▲라이온스클럽, 김해시장애인단체연합회에 성금 기탁 ⓒ 김해시청 관련사진보기

김해시는 지난 19일 제6지역 라이온스클럽에서 김해시장애인단체연합회에 성금 300만원을 기탁했다고 밝혔다.제6지역 라이온스클럽은 김해와 밀양을 중심으로 성금 후원, 이웃돕기 등 다양한 봉사활동을 하고 있는 사회봉사단체다. 이번 성금은 장애인단체 시설 환경 개선에 사용된다.이인환 부총재는 "장애인단체연합회와 회원들의 행복한 일상에 보탬이 되고자 한다. 김해시 장애인들에게 도움이 될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.