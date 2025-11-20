한파 앞두고 취약계층 중 다자녀가구에 '에너지바우처' 지급

정부가 본격적인 한파를 앞두고 기초수급가구 중 다자녀가구에 '에너지바우처'를 오는 21일부터 지급한다. 이는 에너지복지 사각지대를 최소화하기 위한 조치다.
20일 기후에너지환경부에 따르면 수급 대상은 국민기초생활보장법에 따른 생계·의료·주거·교육급여를 받는 이들 가운데 19세 미만 자녀를 2명 이상 포함하는 다자녀 세대다. 지원 금액은 세대원 수에 따라 다르며, 4인 세대일 경우 70만1300원이다.
에너지바우처 사용기간은 이후 2026년 5월 25일까지다. 대상자는 11월 21일부터 12월 31일까지 관할 행정복지센터나 복지로 누리집(bokjiro.go.kr
)을 통해 신청하면 된다. 이번에 추가된 다자녀가구는 내년에도 계속해서 지원될 예정이다.
오일영 기후부 기후에너지정책관은 "올해는 여름에 별도로 책정됐던 지원 단가를 여름과 겨울의 세대 평균 단가 36만7000원으로 통합하고, 찾아가는 에너지복지 서비스를 운영하는 등 제도의 내실을 다질 수 있는 조치"라면서 "취약계층의 에너지바우처 사용을 크게 늘릴 수 있었다"고 설명했다.
에너지바우처 여름철(7~9월) 사용액은 올해 1061억 원이었으며, 지난해 467억 원보다 크게 늘었다. 정부는 사회복지사, 우체국 집배원 등이 에너지바우처를 사용하지 않는 가구를 대상으로 직접 찾아가 사용 방법 등을 알려주는 찾아가는 에너지복지 서비스를 운영하고 있다.
오 정책관은 "에너지바우처의 신청기간이 한 달 남짓 남은 만큼 다자녀가구가 빠짐없이 지원받을 수 있도록 우편, 문자뿐만 아니라 직접 찾아가서 신청을 안내하는 등 꼼꼼히 챙겨나겠다"고 덧붙였다.