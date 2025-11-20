한파 앞두고 취약계층 중 다자녀가구에 '에너지바우처' 지급

▲대전유성우체국 집배원이 복지등기 우편물을 한 가정에 전달하고 있다. 정부는 우체국 집배원, 사회복지사 등이 에너지바우처를 사용하지 않는 가구를 대상으로 직접 찾아가 사용 방법 등을 알려주는 찾아가는 에너지복지 서비스를 운영하고 있다. ⓒ 우정사업본부 관련사진보기