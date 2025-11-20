좌초 여객선 9시간만에 입항...해경 사고원인 조사

큰사진보기 ▲20일 오전 전남 신안군 장산면 남방의 족도(무인도)에서 2만6000t급 대형 카페리 여객선 '퀸제누비아2호'의 예인 작업이 진행되고 있다. ⓒ 목포해경 관련사진보기

큰사진보기 ▲전남 신안군 장산면 족도(무인도)에 좌초됐던 여객선 '퀸제누비아2호'가 20일 오전 전남 목포시 여객선터미널로 입항했다. 전날 해경에 구조된 화물차 기사들이 여객선에 선적된 차량을 이동시키고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲전남 신안군 장산면 족도(무인도)에 좌초됐던 여객선 '퀸제누비아2호'가 20일 오전 전남 목포시 여객선터미널로 입항한 모습. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

전남 신안군 한 무인도에 좌초한 2만6000t급 대형 카페리 여객선 '퀸제누비아2호'가 사고 발생 9시간여만에 인근 항구에 들어왔다.267명의 승객·승무원 전원 구조와 사고 여객선 예인까지 마친 해경은 사고 원인 조사에 나섰다.20일 목포해경에 따르면 이날 오전 5시44분께 퀸제누비아2호가 목포시 여객선터미널에 입항했다.전날 오후 8시16분께 신안군 장산면 남방의 족도(무인도)에 뱃머리가 올라타 좌초된 지 9시간 27분 만이다.여객선은 선사(씨월드고속훼리)에서 동원한 예인선 4척이 밀물 때에 맞춰 선미에 줄을 묶어 당겨 다시 바다에 띄웠고, 자체 동력으로 항구까지 향했다.좌초 당시 '쾅' 소리와 함께 선체가 기울며 선내 매점 판매대가 넘어지고 27명의 승객들이 통증을 호소할 정도로 충격이 있었지만, 침수 등의 피해가 없어 자력 이동이 가능했다.여객선에 실려있던 대형 화물차 등 118대의 차량과 화물은 이날 오전 승객들에게 인계하고 하선까지 마무리했다.해경은 선내 폐쇄회로(CC)TV와 항해기록저장장치 등을 확보해 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.또한 배가 항로변경(방향 전환)을 뒤늦게 해 평소 항로를 벗어난 사실을 확인, 승무원들을 대상으로 선장 또는 항해사의 과실 여부 등을 조사하고 있다.선장과 항해사 등의 음주는 없었던 것으로 확인됐다.사고 당시 해상은 초속 4~6m의 바람이 불고 파도 높이는 0.5~1m로, 비교적 잔잔한 상태였다.사고가 난 '퀸제누비아2호'는 씨월드고속훼리가 운항하는 길이 170m·너비 26m·높이 14.5m의 대형 카페리다. 최대 여객 정원은 1010명, 적재 용량은 3552t이다.2021년 12월 취역했으며 2024년 2월 말부터 목포-제주 항로를 운항하기 시작했다.