경남지사 후보 여론조사, 김경수 25.4% 1위... 박완수 15.4%

큰사진보기 ▲왼쪽은 김경수 대통령직속지방시대위원회 위원장, 오른쪽은 김태호 국회의원(김해을) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲MBC경남이 여론조사전문업체 한국사회여론연구소에 의뢰해 실시한 여론조사의 경남도지사 후보 적합도와 가상대결. ⓒ MBC경남 관련사진보기

2026년 6월 전국동시지방선거를 앞두고 실시된 경남도지사 후보 적합도 여론조사에서 국민의힘 박완수 현 도지사보다 더불어민주당 김경수 대통령직속지방시대위원회 위원장과 국민의힘 김태호 국회의원(김해을)의 지지율이 더 높게 나타났다. 김경수 위원장과 박완수 도지사의 가상 대결에서는 오차범위 내 접전인 것으로 조사됐다.MBC경남이 여론조사전문업체 한국사회여론연구소에 의뢰해 지난 16~17일 사이 진행한 경상남도 정치현안 여론조사 결과다. MBC경남이 19일 저녁에 보도한 이번 여론조사는 경남 거주 18세 이상 800명을 대상으로 실시됐으며 무선 자동응답조사 방식으로 진행됐다.경남도지사 후보 적합도는 김경수 위원장이 25.4%로, 16.2%인 김태호 의원보다 9.2%p 앞서 오차범위 밖 우세였다. 박완수 도지사는 15.4%로 뒤를 이었다.그밖에 윤한홍 의원(국민의힘, 마산회원) 5.8%, 김두관 전 의원(민주당) 5.6%, 민홍철 의원(민주당, 김해갑) 2.9%로 나타났다(그외 인물 4.2%, 없음 15.6%, 잘모름 8.8%).가상대결에서는 김경수 위원장 35.9%, 박완수 도지사 34.7%로 1.2%차 접전이다(그외 인물 8.6%, 없음 8.6%, 잘모름 12.2%).정당지지도는 국민의힘 44.7%, 더불어민주당 40.3%, 개혁신당 2.6%, 조국혁신당 1.7%, 진보당 0.5%이고, 그 외정당 1.3%와 없음 8.0%, 잘모름 1.0%이다.대통령 국정운영 평가는 '매우 잘하고 있다' 33.2%, '대체로 잘하고 있다' 14.7%로 긍정평가(47.9%)가 '매우 잘못하고 있다' 32.7%, '대체로 잘못하고 있다' 11.6%의 부정평가(44.3%)보다 높았다(잘 모르겠다 7.8%).경상남도 현안은 '고속철도·남부내륙철도 조기 구축' 20.0%, '제2창원국가산단 지정' 14.2%, '농어촌 기본소득 확대 시행' 12.9%, '항공우주 복합도시 건설' 10.3%, '진해신항 북극항로 거점항만 구축' 9.9%, '가덕도 신공항 조기착공' 9.1% 등으로 나타났다."이재명정부 출범 이후 경제가 활성화되고 있다고 생각하느냐"는 물음에, '활성화되지 않고 있음'이 51.6%('전혀 활성화되지 않고 있다' 33.6%, '별로 활성화되지 않고 있다' 18.0%)로, '활성화되고 있음' 42.3%('매우 활성화되고 있다' 22.7%,'대체로 활성화되고 있다 19.7%)보다 높게 나왔다.경제 활성화 정책은 '한미관세협상 후속 대책 마련' 21.3%, '지방재정 확대 편성' 14.9%, '방위·원자력 수출 확대' 12.3%, '민생회복 소비쿠폰 지급' 11.6%, '공항 철도 도로 등 사회간접자본 확충' 9.5%, '농어촌기본소득 확대' 9.4% 등으로 나타났다.이번 여론조사의 응답률은 5.8%이고, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ± 3.5%p이며, 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 누리집에 올라와 있는 자료를 참조하면 된다.