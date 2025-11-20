대통령 향해 던진 정명근의 그 건의, '재선 출마' 불을 지폈다

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장 ⓒ 화성특례시 관련사진보기

"대통령님! '지방정부'라는 표현을 써주신 것에 감사드립니다. 특례시가 제 역할을 다할 수 있도록 이임 사무와 재정 특례를 확대해 주시고, '특례시 지원 특별법' 제정에도 많은 관심을 부탁드립니다."

AD

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장 ⓒ 화성특례시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장 ⓒ 화성특례시 관련사진보기

- 화성특례시는 전국 기초자치단체 중에서 평균 연령이 가장 낮은, 즉 "가장 젊은 도시"로 꼽히는데, 비결이 뭔가?

- 단순히 일자리만 있다고 해서 아이를 낳는 것은 아닐 텐데.

- 그렇게 인구가 늘어나 100만 명을 넘겼고, 2025년 1월부터 '화성시'에서 '화성특례시'가 됐다. 하지만, 아직은 '이름뿐인 특례시'라는 한계를 벗어나지 못하고 있다. 지난 12일 이재명 대통령 주재 국정설명회에서 '특례시 지원 특별법' 제정 지원을 건의한 것은 미리 준비한 것인가?

- 국정설명회에서 이재명 대통령에게 직접 특례시 권한 확대를 건의하면서 그동안 지역 차원에서 머물던 특례시 논의를 국가적 의제로 격상시켰다는 평가다. 대통령에게 건의한 '특례시 지원 특별법'의 핵심적인 내용은 무엇인가?

- 어쨌든 치열한 경쟁을 뚫고 대통령에게 직접 건의했는데, 이것이 향후 중앙정부의 정책 설계나 국회의 특별법 처리 과정에 영향을 미칠 것으로 보나?

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장 ⓒ 화성특례시 관련사진보기

- 그동안에 야당 소속 기초단체장이었다가 이제 여당 소속 단체장이 된 지 6개월 정도 됐는데, 그런 것도 건의하는 데 도움이 됐나?

- 이재명 대통령은 성남시장과 경기도지사를 거쳐 대통령이 됐다. 지방정부에 대한 관심이 많을 텐데, 이전의 국정설명회와 어떤 차이가 있었나?

- 건의하기 전에 대통령의 '지방정부'라는 표현에 대해서 감사를 전했는데, 어떤 의미였나?

- 이재명 대통령은 '지방정부'라는 표현과 함께 내년도 예산안에도 '지방 우선, 지방 우대' 원칙을 명확히 했다. 앞으로 국정 운영 방향도 이러한 기조가 될 것 같은데.

- 국정설명회 다녀온 전반적인 소회는 어떤가?

- 취임하면서부터 특례시에 대한 기틀을 만들기 위해 애썼고, 내년부터 4개 구청 체제로 전환하면서 큰 변화를 앞두고 있다. 앞으로 더 하고 싶은 일이 많을 것 같은데.

- 그렇게 큰 그림을 그리고 있지만, 임기가 이제 6개월밖에 남지 않았다. 재선에 도전할 것인가?

마이크를 잡은 정명근 화성특례시장의 목소리는 잔뜩 상기되어 있었다. 이재명 대통령을 앞에 두고 어렵게 얻은 발언 기회였기에 한순간도 허투루 쓰고 싶지 않았다. 건의 내용을 머릿속에 하나씩 떠올리며 특례시가 직면한 문제를 조목조목 짚어나갔다.11월 12일 낮 12시경 전국 시장·군수·구청장 초청 국정설명회가 열린 청와대 영빈관. 전국 시장, 군수, 구청장 등 기초정부단체장 164명이 자리를 가득 메웠다. 특히 중앙정부에서는 김민석 국무총리, 구윤철 기획재정부 장관, 윤호중 행정안전부 장관, 윤창렬 국무조정실장, 김경수 지방시대위원장이 참석했고, 대통령실에서는 강훈식 비서실장, 우상호 정무수석, 류덕현 재정기획보좌관, 이선호 자치발전비서관 등이 함께했다.국정설명회를 주재한 이재명 대통령을 향해 발언하는 것도 큰 문제였지만, 정부와 대통령실 주요 인사들이 대거 참석했다는 점에서 긴장감이 최고조에 달했다.애초 정명근 시장은 이날 발언 기회를 얻지 못할 것으로 알았다. 대한민국특례시시장협의회 대표회장을 맡고 있기 때문에 '이름뿐인 특례시' 문제에 대해 꼭 발언하고 싶었지만, 사전에 정해놓은 시군구 대표 한 명씩의 발언자 외에는 발언할 수 없다고 했다. 그래도 '혹시나' 하는 기대는 버리지 못했다. 마침, 이재명 대통령이 "다른 분들은 식사 시간을 조금 뒤로 미루더라도 자유롭게 가능하면 많은 분이 의견을 내도록 하겠다"며 추가 발언을 허용했다.정해진 3명의 단체장이 발언을 마치자, 정명근 시장은 사회를 보던 김남준 대통령실 대변인을 향해 급히 고개를 돌렸다. 그 순간, 김남준 대변인과 눈이 마주쳤다. 정 시장은 '나 여기 있다. 정말 발언하고 싶다'는 신호가 담긴 눈빛을 보냈다. 김 대변인도 그 눈빛의 간절함을 읽었을까. 발언권을 얻어보겠다고 십여 명의 단체장들이 정 시장과 동시에 손을 들었지만, 김 대변인은 정 시장을 첫 번째 발언자로 지명했다. 그렇게 정 시장은 대통령에게 '특례시 특별법' 제정 지원을 직접 건의할 수 있게 됐다.정명근 시장이 이날 이재명 대통령에게 직접 특례시 권한 확대를 건의하면서 그동안 지역 차원에서 머물던 특례시 논의를 국가적 의제로 격상시켰다는 평가를 받았다. 화성특례시를 비롯한 수원·용인·고양·창원특례시는 인구 100만 명이 넘는 대도시로, 기초지방정부임에도 광역시급 행정수요를 감당해야 하는 현실에 놓여 있다. '특례시' 제도 시행 이후에도 실질적인 권한 이양은 매우 제한적이어서, 명칭만 '특례시'일 뿐 기초지방정부와 차별성이 부족하다는 지적이 이어지고 있다.지난 18일 오후 화성특례시 동탄출장소 집무실에서 만난 정명근 시장은 "대통령에게 건의도 했으니까, 아무래도 국회에서 특별법 처리에 영향을 미칠 것 같다"면서 "행정안전부에서도 아마 관심을 두고 특별법 제정 지원을 하지 않을까, 생각한다. 또 어떤 식으로든 제가 얘기한 것이 영향을 미쳤으면 좋겠다"고 기대감을 나타냈다.화성특례시는 전국 출생아 수 1위, GRDP(지역 내 총생산) 1위, 25조 원 투자유치, 보타닉가든 조성, 국제테마파크 유치 등의 성과를 바탕으로 직주락효(職住樂孝) 가치가 살아 있는 따뜻한 공동체 도시로 나아가고 있다. 내년 1월부터는 4개 일반구(구청) 설치 등 도시 내 행정력 분권도 단행해, 현장 중심 신속행정(30분 민원처리 등)과 각 생활권 특성을 살린 맞춤형 도시 발전 전략까지 내세우고 있다.그러나 아직 할 일이 많다. 정명근 시장은 "2040년에 화성시 인구가 180만 명에서 200만 명 정도 될 것이다. 지금의 경제 구조나 환경에서는 베드타운이 될 확률이 있다"면서 "200만 명의 직주락이 가능한 새로운 성장 동력을 확보하기 위한 마스터 플랜을 준비하고 있다"고 밝혔다.정명근 시장은 9급 공무원으로 공직에 입문해 권칠승 국회의원 보좌관을 거쳐 화성특례시장까지 올라 '공무원들의 롤모델'로 불리는 입지전적인 인물이다. 그는 "열심히 일해 왔고, 새로운 비전을 추진하려고 한다. 현명한 시민들께서 판단해 주시지 않겠느냐"면서 "제 일을 계속 이어서 하고 싶은 의지는 매우 강하다"고 말해, 내년 지방선거 재선에 도전하겠다는 의지를 분명히 했다.다음은 정명근 시장과의 인터뷰 일문일답 요지이다."환경적인 측면과 정책적인 측면이 있다. 우선 젊은 사람들이 살기 좋은 도시 환경이 갖춰져 있고, 또 갖춰 가고 있다. 화성특례시는 일할 수 있는 나이의 사람이 많고, 다양한 일자리가 풍부하다. 19세 청년부터 64세까지 거의 70만 명이 일한다. 고용률이 71%다. 전체 고용률도 67.1%로 전국에서 가장 높다. 1차, 2차, 3차 산업이 가장 많은 도시인데, 2차 산업의 경우, 제조업체가 2만 6,680개로 전국에서 가장 많다. 대기업도 있고 중견기업도 있다. (내가 취임 후) 20조 원 이상의 투자 유치를 하면서 기업이 유입됐기 때문에 일자리가 생겼고, 그렇게 다양한 일자리가 많으니까, 젊은 친구들이 화성으로 오는 거다.두 번째는 동탄, 병점, 봉담, 향남, 남양 등 권역별로 택지를 개발해서 주거 환경이 좋기 때문에 젊은 사람들이 살러 온다. 거기에 교육과 문화예술 시설이 갖춰져 가고 있다. 화성시가 전국에서 학원이 가장 많다. 예술의 전당 등 문화시설도 하나씩 늘고 있다. 젊은 사람들이 화성으로 와서 살면서 연애하고, 결혼하고, 출산하는 선순환이 이뤄지고 있다.""그래서 75개에 달하는 생애 주기별 출산 장려 정책을 아주 꼼꼼하게 잘하고 있다. 결혼 장려 사업인 '화성탐사(화성시가 이어주는 탐나는 사람 만나기)'를 통해 남녀를 만나게 해주고, 결혼하는 청년들에게는 30만 원씩 적금하면 시가 9만 원씩 지원해서 2년 뒤에 천만 원 정도 준비하게 해준다. 13개의 임신 장려 정책도 잘 돼 있다. 한방 난임 치료비 지원으로 (난임 부부) 26%가 임신에 성공한 것이 대표적이다. 출산 장려를 위해 첫째 아이 100만 원, 둘째 아이 200만 원을 아예 현금으로 출생 신고할 때 준다.그다음, 육아 지원이다. 어린이집이나 다함께 돌봄센터 등이 전국에서 가장 많다. 704개 어린이집이 있고, 국공립만 해도 161개다. 누구든지 애 낳으면 맡길 수 있는 곳이 있는 거다. 75개 사업에 4,270억 원을 직접 투자한 것이 출산율 1위의 비결이라고 할 수 있다. 젊은 사람들이 와서 아이를 낳아 살고 싶은 환경을 정책적으로 만들어준 거다.""아니다. 대통령이 건의 사항을 받을 것 같아서 나도 하겠다고 했더니, 시장 대표는 제천시, 군 대표는 정선군, 구 대표로는 광주 동구, 이렇게 시군구 하나씩 미리 정해놨더라. 특례시 중의 하나는 해야 하는 거 아니냐고 했더니, 안 된다고 했다. 그래서 건의를 못 할 수도 있겠다고 생각했지만, 마음속에는 '기회가 오면 얘기해야지'라는 기대감은 있었다.그렇게 갔는데, 대통령께서 마침 서두 말씀을 하면서 '밥을 조금 늦게 먹더라도 (얘기)하고 싶은 사람들 많이 있을 것 같으니, 한번 얘기를 들어보겠다'고 먼저 던지시더라. 프로그램상 계획된 세 사람이 먼저 발언하고 나서, 네 번째부터 발언할 사람이 있느냐고 해서 저도 (다른 단체장들과 함께) 손을 들었는데, 사회를 본 (김남준) 대변인이 딱 저를 지명해 주더라. 그 대변인도 알고 있었다, 우리가 얼마나 얘기하고 싶어 하는지를. (손을 들기 전에) 대변인과 눈을 한번 마주쳤다. 눈빛으로 '나 여기 있다. 정말 발언하고 싶다'라는 신호를 막 보냈다. 그래서 제가 손을 들었을 때 발언 기회를 준 것이고, 결국 대통령에게 건의할 수 있었다.그런데 정말 '특례시 지원 특별법'은 실질적으로 필요한 것이다. 윤석열 전 대통령도 초창기에 용인시에 와서 특별법을 제정하겠다고 말은 했지만, 국회에서 계류되어 있는 9~10건의 특별법은 벌써 1년이 넘었는데도 통과가 안 되고 있다.""2022년 1월부터 특례시라는 제도가 있었는데, 말로만 특례시고, 아직 법적 지위도 확보가 안 됐다. 자치단체의 종류는 (법률적으로) 시군구로만 돼 있다. 거기에 특례시를 넣어야 한다는 말씀을 (대통령에게) 드린 거다. 그래야 우리가 법적 지위를 확보할 수 있다.그리고 위임 사무도, 우리가 국가와 경기도로부터 (행정·재정) 사무를 위임받아서 하고 있는데, 특례시가 신설되면서 국가와 경기도로부터 이양된 사무는 17건밖에 안 된다. 특례시의 기능과 역할을 하기 위해서는 턱없이 부족하다. 더 많은 사무가 이양돼야 특례시의 자율성을 획득할 수 있다는 말씀을 대통령에게 드렸다. 그것도 수십 건 가지고는 안 되고 수백 건은 돼야 한다.세 번째는 특례시가 됨으로써 돈은 더 많이 지출하는데, 특례시라고 해서 세입이 늘어나는 건 한 푼도 없는 거다. 특례시로 해줬으면 세금도 조금은 더 늘려줘야 하는 것 아니냐. 그래서 내가 경기 도세를 얘기했다. 화성특례시가 매년 경기도에 내는 도세는 1조 1,000억 원 규모지만, 시가 돌려받는 징수교부금은 3%인 330억 원에 불과하다. 이건 누가 봐도 말이 안 되지 않나. 그래서 그날 대통령에게 '50대 50 수준까지는 아니더라도 최소한 10% 수준으로 조정하는 것이 필요하다'고 얘기했다. 그렇게 약 700억 원만 늘어나도 사업 몇 개는 더할 수 있다. 처음부터 많이 달라고 하면 안 해줄 것 같아서 10% 정도만 얘기했다.전체적으로 '특례시 권한 확대를 위해 특별법을 제정해야 한다. 지금 국회에 특별법이 계류돼 있으니까, 대통령께서 관심을 두고 지원해 달라'는 얘기였고, 제가 계속 생각해 왔던 바니까, 건의하는데 특별히 어렵지는 않았다.""대통령에게 건의도 했으니까, 아무래도 국회에서 특별법 처리에 영향을 미칠 것 같다. 행정안전부에서도 아마 관심을 두고 특별법 제정 지원을 하지 않을까, 생각한다. 또 어떤 식으로든 제가 얘기한 것이 영향을 미쳤으면 좋겠다.""그날 내가 쉽게 손을 들을 수 있었던 것도 그런 점이 작용했다. 대통령이 도지사 할 때나 민주당 대표 할 때 우리 당 소속 시장들과 저녁도 먹고 막걸리도 마시고 했었다. 지난해 11월인가 국회에서 만났을 때도 자연스럽게 건의를 받더라. 단체장들 한 20~30명 있는 자리에서 1시간 반 동안 하고 싶은 말 하라고. 그래서 그때 나도 건의한 게 있고. 자주 보면서 그렇게 대화했으니까, 대통령이라고 해도 벽이 없는 거다, 내 마음속에는. 옆에서 친근감 있게 봤기 때문에 어렵고 막 이런 게 없었다. 그러니까 쉽게 손들고, 하고 싶은 말을 할 수 있지 않았겠나.""윤석열 전 대통령도 국정설명회 한다고 불러서 갔는데, 이렇게 안 했다. 그때는 건의받는 것도 아예 없었다. 이번에는 정해진 발언자 외에 더 얘기하라고 하고, 국정 방향에 대해 굉장히 자세히 설명해 주더라. 또 대통령 본인이 단체장 경험이 있기 때문에 아무래도 내용 자체가 달랐다. 자기는 성남시장 할 때가 가장 행복했다고 하더라. 기초자치단체장은 직접 민원인 상대로 업무를 보고, 지역에서 실질적인 행정을 하다 보니까 성과가 바로바로 나는 재미가 있었다는 것이다.그리고 '청렴해라, 공정하고, 공개적으로 해라' 이걸 강조하시더라. 민주당 소속 시장들은 공감을 많이 했다. 또 거기에 있는 사람 중에서 본인처럼 대통령이 많이 나왔으면 좋겠다는 덕담도 해줬다. 대통령이 되고 보니까, 행정을 해본 사람이 도정이든 국정이든 잘할 수 있지 않나, 이런 생각이 있는 것 같았다. 정치인 출신보다는 행정 경험이 있는 사람이 국정을 맡아야 하지 않나, 이런 생각이 강하게 있는 것 같더라.""처음에 인사말을 어떻게 건넬까, '이런 자리 마련해 주셔서 고맙습니다' 이런 인사말도 생각했었는데, 그런 의례적인 것보다는 '실질적인 인사말을 하나 해야겠다'라고 생각했다. 그러다가 그(대통령 서 있는 단상 뒤) 벽면(백드롭)에 '지방정부'라고 쓰여 있는 걸 봤다. 기초자치단체가 아니라 지방정부라는 표현을 써준 거다. 대통령이 앞으로 지방정부라는 용어를 쓰기로 공식적으로 발표를 했다는 얘기를 서두에도 말씀하셨다. 그래서 인사말로 '지방정부라고 표현해 줘서 지방자치단체장들 입장에서는 상당히 감사하게 생각한다'고 표현한 것이다.""그렇다. 대통령이 지방정부라는 용어를 쓴 것은 시대의 방향을 선언한 역사적 메시지다. 지방정부라는 표현에는 지방시대를 열어가겠다는 중앙정부의 의지가 담겼다. 대통령은 성남시장과 경기도지사를 거치며, 지방행정의 구조와 어려움을 누구보다 정확히 파악하고 있다. 이러한 경험은 지방분권뿐만 아니라 특례시 권한 확대와 같은 제도적 현안을 풀어가는 데도 큰 힘이 될 것이다.다만, '지방'이라고 해서 진짜 경상도, 전라도, 충청도만 얘기하는 것은 아닌지, 수도권 단체장으로서 염려가 된다. 이번에 대기업들이 발표한 투자 지역도 저 멀리 있는 '지방'이 많더라. 수도권은 용인에 조금 투자하는 것 말고는 없다. 기초지방정부는 어디든지 차별받으면 안 된다. 그냥 단순하게 지방분권이 아니라 국가 경쟁력 차원에서 접근해야 한다, 결국 국가 경쟁력은 수도권에서 나오는데, 경쟁력 없는 저 '지방'에 가서 아무리 투자한다고 해도 그건 예산 낭비, 시간 낭비가 될 수도 있다, 지방분권만 100% 할 것이 아니라 지방분권도 하면서 국가 경쟁력 확보를 위해서 수도권에도 투자해야 한다. 여력이 있는 지역, 경쟁력이 있는 지역에 투자해야 국제 경쟁에서 뒤처지지 않을 것이다.""대통령의 말을 통해서 지방자치 또 지방정부에 대한 믿음과 신뢰와 역할에 대한 자부심을 느꼈다. 지방정부 출신이 대통령까지 됐으니까, 지방정부의 사정을 잘 이해하는 것 같고, 본인의 경험담을 얘기하면서 참석자들과 공감대가 형성되기도 했다. 또한, 같은 민주당이기 때문에 우리가 생각하는 정책과 방향으로 함께 가는 것 같아 다행이라고 생각했다. 그 전 (윤석열) 정부와 달리 국가 공모 사업이나 예산 신청을 했을 때 차별받지는 않겠구나, 공정하게 봐주겠구나, 하는 생각을 했다.그리고 이재명 정부 출범 두 달 만에 화성특례시 4개 구청에 대한 승인을 해줬다. 이렇게 신속한 행정, 신속한 지방정부 지원이 가능하겠구나, 정치적인 판단보다는 실질적인 기준으로 신속하게 해주는 정부가 되겠구나, 라는 기대를 안고 돌아왔다.""화성특례시는 2025년 전과 후로 나눌 필요가 있다. 특례시가 되기 전과 후, 4개 구청을 승인받기 전과 후다. '2040 도시기본계획'에 의하면, 2040년에 화성시 인구가 155만 명이 된다. 전국에서 가장 많은 인구지만은 우리가 판단하기에는 그것보다 훨씬 많은 180만 명에서 200만 명 정도가 살게 될 것이다. 지금의 경제 구조나 환경에서는 베드타운이 될 확률이 있고, 오래 가지 않아 서울, 부천, 안양처럼 인구가 쭉 빠지는 현상이 나타날 수 있다. 그래서 200만 명이 시에서 생활하고, 직장을 찾아갈 수 있는 새로운 성장 동력을 확보해야 한다.그렇게 하기 위해서는 어떻게 해야 할까. 지금 화성에 소재·부품·장비 기업이 발달해 있다. 이것을 바탕으로 국가 미래 전략 산업을 유치해야 한다. 인공지능(AI), 모빌리티, 반도체, 신재생 에너지, 또 최첨단 농업 단지 같은 걸 조성해서 새로운 성장 동력을 확보해야 한다. 서울 남산타워에서 송산 그린시티가 직선거리로 38km다. 인천공항에서 고속도로를 타고 쭉 오면 30분이면 도착한다. 3,000만 평이나 되는 빈 땅을 얼마든지 활용할 수 있다. 여기에 미래 첨단 산업 단지를 조성해서 국가 경쟁력을 높여야 한다.그렇게 하면 화성특례시만 살아나는 것이 아니라 수도권, 나아가서 대한민국 국가 경쟁력을 높이게 된다. 200만 명의 직주락이 가능한 화성특례시를 만들기 위한 마스터 플랜을 준비하고 있다.""물론 새로운 사람이 와서 더 잘할 수도 있겠지만, 행정의 연속성, 지속성 측면에서 봐야 한다. 화성의 미래, 국가의 미래를 위한 내 계획에 60~70%의 시민들은 동의할 것이다. 열심히 일해 왔고, 앞으로 새로운 비전을 제시하고 추진하려고 하는데, 그런 건 현명한 시민들께서 판단해 주시지 않을까, 생각하기 때문에 큰 염려는 없다. 제가 해야 할 일도 많고 하고 싶은 일도 많다. (재선을 통해) 제 일을 계속 이어서 하고 싶은 의지는 매우 강하다."