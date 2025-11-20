전주 여행 필수 코스로 넣어야 할 도서관

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲모과도서관에 있는 모과 열매 ⓒ 최승우 관련사진보기

큰사진보기 ▲도서관 풍경'예술을 쓰다'에 열중인 이모와 조카 그리고 큰 그림책 ⓒ 최승우 관련사진보기

큰사진보기 ▲도서관 다락방도서관 담쟁이 동 2층에 있는 다락방 ⓒ 최승우 관련사진보기

새싹과 생명이 솟아나고 푸르름으로 한낮의 더위를 피할 수 있었던 식물이 자기 잎을 떨어뜨리고 있다. 서학예술마을 도서관 담쟁이동을 녹색으로 덮었던 담쟁이덩굴도 커피색으로 물들어 고풍스러운 분위기를 자아낸다. 얼마 전까지 모과나무에 열렸던 노란 과실은 도서관 실내로 자리를 옮겨 그윽한 향기로 자신의 존재를 뽐내고 있다.평일 도서관의 풍경은 잔잔하고 따뜻한 가을 모습을 닮아있다. '풍경은 계절의 모습을 닮는다'라는 말이 틀린 말이 아니다. 요란하지 않고 차분한 분위기 속에 방문객의 발길은 쉼 없이 이어진다. 서학예술마을 도서관 근처에 거주하는 마을 사람은 읽고 싶은 책을 들고 자신이 즐겨 찾는 자리에 앉아 독서 삼매경에 빠진다.나이 지긋한 방문객은 자격증을 따기 위한 공부방으로 도서관을 이용한다. 어느 날은 이모와 나이 어린 조카가 도서관을 방문했다. 이모는 조카의 사진 찍기에 열심이고, 조카는 이모의 말에 따라 여러 모습을 취한다. 도서관은 독서 공간이라는 본연의 목적을 잊은 채 추억의 사진 놀이 장소로 변한다.'예술을 쓰다'라는 글쓰기 체험 공간에서 이모와 조카는 사뭇 진지한 모습으로 글쓰기에 열중이다. 어떤 연유로 이모와 조카가 도서관을 방문했는지 모르겠으나, 먼 훗날 도서관에서의 경험이 작은 미소로 떠오르는 기분 좋은 추억으로 남으면 좋겠다.중년의 여성이 도서관을 방문했다. 친구를 따라 전주에 잠시 들렀는데 친구가 볼 일이 있다며 도서관 근처에 내려줘 들렀다는 방문객은 도서관에서 소장하고 있는 큰 그림책을 보며 "작은 책에서 보지 못한 풍경을 좀 더 자세하게 볼 수 있어 좋아요"라며 큰 그림책에 관한 관심을 보인다. 궁금증이 도져 방문객에 다가가 "어디에서 오셨어요?"라고 하자 "부천에서 왔어요. 도서관 하나하나가 모두 예술입니다. 창밖으로 보이는 풍경이 너무 아름답습니다"라며 연신 감탄사를 연발한다."부천에도 이런 도서관이 있으면 얼마나 좋을까?"라며 자신이 사는 동네에는 감동을 주는 도서관이 없음을 아쉬워한다. 자그마하고 요란하지 않은 서학예술마을 도서관의 아름다움에 감탄하는 방문객은 떨어진 낙엽도 예사로 보지 않는 듯하다. 놀람과 감동을 전한 방문객은 서학예술마을 도서관에서 자신이 알고 있는 그림책에 대한 지식을 전하는 무료 강연의 기회를 얻고 싶다고 제안했다. 얼마 전에는 공동 집필한 <그림책과 숲 놀이>라는 책도 보내왔다.서학예술마을 도서관이 주는 예술적 경험과 감동이 작가의 재능 기부로 이어지는 선순환의 고리가 생겼다. 방문객은 어쩌면 우연이 가져다준 행운에 가슴 벅찬 희열을 느꼈을 줄 모른다. 미래의 어느 시간 정해진 일이 아니지만 작가의 무료 강의가 이루어진다면 도서관 또한 우연이 가져다준 행운임이 분명할 것이다.도서관 창가에 비치는 가을 햇살이 따스하고 평화롭다. 서학예술마을 도서관은 마을 주민의 독서방, 나이 지긋한 어른의 공부방, 근처 초등학교 학생의 책 놀이터, 이모와 조카의 추억 사진관, 방문객에 놀람과 감동을 선사하는 놀람 터이다.한 마디로 서학예술마을 도서관은 다용도인 장소이다. '독서의 계절, 가을!' 서학예술마을 도서관에서 책이 주는 즐거움을 느껴보면 어떨까? 아니면 따스한 햇살에 온몸의 근육을 이완한 채 낮잠을 즐겨보면 어떨까? 이 가을이 다하기 전에 서학예술마을 도서관의 달콤한 유혹에 빠져 보길 권한다.