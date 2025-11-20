포항시, '고용위기 선제대응지역' 지정에 근로자·기업 부담 완화 기대

큰사진보기 ▲포항시청. ⓒ 포항시 관련사진보기

글로벌 철강 수요 둔화와 미국의 고율 관세 유지 등으로 철강산업 침체와 고용 전반에 불안을 겪고 있는 경북 포항시가 고용노동부로부터 '고용위기 선제대응지역'으로 지정됐다.고용위기 선제대응지역은 고용노동부의 '고용위기 선제대응지역의 지정 기준 등에 관한 고시'에 따라 고용 상황이 급격히 악화될 우려가 있는 지역을 사전에 지정해 선제적으로 고용안전 대책을 지원하는 제도이다.포항은 최근 철강산업 침체로 공장 가동이 축소되고 인력 감축이 이어지면서 협력업체와 지역 중소기업으로 확산돼 고용 불안이 커지고 있다.고용 불안을 선제적으로 차단하기 위해 포항시는 고용위기 선제대응지역 지정을 적극 추진했고 포항시의회와 지역 국회의원, 경북도가 함께 관련 현안을 공유하면서 힘을 보탰다.이번 지정으로 지역 근로자와 기업은 각종 지원사업 규모 확대와 자격 요건 완화 등 혜택을 받게 된다. 지정 기간은 6개월이다.근로자는 ▲직업훈련비를 위한 내일배움카드 300만 원에서 500만 원으로 확대 ▲생활안정 자금 융자 2000만 원에서 2500만 원으로 확대 ▲임금체불 근로자 생계비 최대 1500만 원 융자 ▲직업훈련 생계비 2000만 원까지 대부 ▲국민취업제도 소득요건 면제 등이다.기업의 경우에는 휴업수당의 66.6%인 고용유지지원금을 80%까지 늘리고 사업주에게는 직업훈련비 단가를 100%에서 130%까지 올려준다.포항시는 지난 8월 '산업위기 선제대응지역'에 이어 '고용위기 선제대응지역'까지 지정되면서 산업과 고용을 함께 뒷받침하는 이중 안전망을 갖추게 됐다고 밝혔다.이강덕 포항시장은 "고용 불안에 직면한 근로자와 기업이 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 적극 지원하고 국·도비를 확보해 보다 많은 재원이 지역 고용안정을 위해 쓰이도록 하겠다"고 말했다.포항시가 고용위기 선제대응지역으로 지정되자 지역 정치권은 환영하고 나섰다.더불어민주당 경북도당은 19일 논평을 통해 "장기간 이어지는 철강 경기 침체와 대회 통상 환경의 불확실성으로 인해 고용 불안정이 심화되는 지역의 어려운 현실을 정부가 인지하고 종합적인 지원을 약속했다는 점에서 매우 중요한 의미를 가진다"고 밝혔다.경북도당은 "최근 포스코 포항제철소의 첫 적자 기록, 저가 중국산 철강과의 경쟁 심화, 미국의 철강 고관세 부과, 유럽연합의 추가 관세 인상 계획 등 대내외적인 악재가 겹치면서 삼중고에 직면해 있다"며 "이번 지정은 이러한 위기 상황을 타개하고 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣을 수 있는 발판을 마련했다는 점에서 매우 시의적절하다"고 환영했다.그러면서 "고용위기 선제대응지역 지정을 계기로 포항시가 산업과 고용이라는 이중 안전망을 확고히 구축하게 된 것을 높이 평가한다"며 "이번 지정을 통해 약속한 지원책들이 신속하고 효과적으로 집행되어 포항시가 어려움을 극복하고 미래 성장 동력을 확보할 수 있기를 기대한다"고 말했다.더불어민주당 포항남울릉군지역위원회도 논평을 통해 "이번 지정이 단순한 '단기지원'에 그치지 않고 포항 경제의 미래 전략 산업 육성으로 이어져야 한다"고 강조했다.