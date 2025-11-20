박홍근 의원에 이어 손솔 의원까지... "전통 소싸움 금지될까"

큰사진보기 ▲지난 12일 더불어민주당 박홍근 의원이 동물학대 소싸움폐지 전국행동과 함께 ’소싸움경기 전면 금지로 동물권을 존중하기 위한 결의안’ 발의 기자회견을 가졌다. ⓒ 박홍근 의원실 관련사진보기

큰사진보기 ▲진보당 손솔 의원과 동물학대 소싸움폐지 전국행동이 ‘전통소싸움법 폐지 법률안 발의’ 기자회견을 하고 있다. ⓒ 동물해방물결 제공 관련사진보기

지난 7월, 소싸움 폐지와 관련 법 폐지를 요구하는 국민동의청원에 5만 2757명이 참여했다. 전통이라는 명목 하에 소들끼리 피를 튀며 싸우게 하는 것이 동물 학대라는 국민적 인식이 높아진 결과로 볼 수 있다.해당 국민청원은 국회 농림축산식품해양수산위원회에 회부됐다. 이후 국회 내 입법 움직임이 빨라지는 분위기다.지난 12일에는 더불어민주당 박홍근 의원이 '소싸움 전면 금지로 동물권을 존중하기 위한 결의안'을 발의한다며 동물학대 소싸움폐지 전국행동과 기자회견을 가졌다. 소싸움을 동물학대의 예외로 하는 법이 시대착오적이라는 지적이다.동물학대 소싸움폐지 전국행동에는 기본소득당 동물·생태위원회 어스링스, 녹색당, 녹색당 동물권위원회, 동물과함께행복한세상, 동물권행동 카라, 동물을 위한 마지막 희망, 동물자유연대, 동물해방물결, 대구녹색당, 정읍녹색당, 채식평화연대가 참여하고 있다.박 의원은 소싸움을 동물 학대의 예외로 인정하는 조항을 폐지하고 국제적 동물복지 기준에 부합하는 방향으로 동물보호법을 개정해야 한다고 촉구했다. 지방자치단체에서 시행 중인 '민속 소싸움 육성 조례' 폐지와 소싸움을 위한 재정 지원 중단도 함께 촉구하며 그 예산을 동물복지 및 비폭력적 지역문화 대안사업으로 전환하자고 제안했다.뒤이어 19일에는 진보당 손솔 의원과 동물학대 소싸움폐지 전국행동이 '전통 소싸움경기에 관한 법률 폐지법률안 발의' 기자회견을 가졌다.대표 발의자안 손솔 의원은 "2008년 동물보호법 개정으로 도박 목적의 동물 상해 행위가 금지되었음에도 불구하고 소싸움만 전통이라는 명목으로 허용돼 왔다"고 지적했다. 손 의원은 지난 7월, 소싸움 금지 국민동의청원 진행때부터 소싸움폐지 전국행동과 호흡을 맞춰 왔다.손 의원은 또 "소싸움을 폐지하라는 청원에 동참해 주신 5만 명의 국민께 이제는 국회가 답해야 한다. 동물과 공존의 시대로 나아가기 위해 법률안이 신속히 처리될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.이번 '전통 소싸움경기에 관한 법률 폐지법률안'은 전통 소싸움을 폐지하고 소싸움 관련 다른 법령도 함께 개정하는 부칙을 담았다.소싸움폐지 전국행동은 "이 법안이 통과되면 타법 개정도 같이 진행될 것"이라며 "소싸움을 동물학대의 예외로 규정하고 있는 동물보호법 제10조 제2항 제3호의 후단과 우권 관련 사행산업통합감독위원회법, 법인세법, 소득세법 등이 함께 개정돼 소싸움과 관련한 국가적 지원과 법적 모순이 정비된다"고 기대를 나타냈다.전국행동은 이번 법안 발의를 환영하며 국회가 조속히 법안을 처리해 인간의 오락과 도박을 위해 비인간 생명을 착취하는 행위를 끝낼 것을 촉구하며 농림축산식품부가 법 개정 전이라도 민속소싸움 고시를 폐지할 것을 강력히 요구했다.