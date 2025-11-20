신안 해상 좌초 여객선, 267명 전원 구조..."쾅 소리난 뒤 배 기울었다"

큰사진보기 ▲19일 오후 전남 목포시 목포해양경찰서 전용 부두로 여객선 퀸제누비아2호 탑승객들이 구조돼 이동하고 있다. 267명이 탑승한 퀸제누비아2호는 이날 오후 8시 17분께 전남 신안군 장산도 남방 족도에 좌초됐다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲전남 신안군 장산도 앞 바다에서 267명이 탄 여객선이 좌초돼 해경이 수습 작업을 벌이고 있다. ⓒ 목포해경 관련사진보기

큰사진보기 ▲19일 오후 8시 17분께 267명이 탑승해 제주에서 목포로 운항 중이던 2만6000t급 여객선 '퀸제누비아2호'가 전남 신안군 장산면 장산도 인근 해상에서 좌초됐다. 이중 일부 승객이 좌초 과정에서 발생한 충격으로 부상을 당해 목포로 옮겨지고 있는 모습. ⓒ 독자제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲19일 오후 8시 17분께 제주에서 목포로 운항 중이던 2만6546t급 여객선 '퀸제누비아2호'가 전남 신안군 장산면 장산도 인근 해상에서 좌초됐다. 해경은 사고 발생 3시간여만에 승객과 승무원 등 267명을 전원 구조했다. 사진은 여객선 승객들이 구명조끼를 착용하고 해경 구조를 기다리고 있는 모습. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲19일 오후 8시 17분께 제주에서 목포로 운항 중이던 2만6546t급 여객선 '퀸제누비아2호'가 전남 신안군 장산면 장산도 인근 해상에서 좌초됐다. 해경은 사고 발생 3시간여만에 승객과 승무원 등 267명을 전원 구조했다. ⓒ 목포해경 관련사진보기

▲[현장영상] 신안 장산도 인근 바다 267명 탄 여객선 좌초... 구조중 목포해경 제공 관련영상보기

267명이 탄 여객선이 전남 신안군 장산면 한 무인도에 좌초됐지만, 승객과 승무원 전원이 3시간 만에 해경에 구조됐다.20일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 전날 오후 8시 17분께 제주에서 목포로 운항 중이던 2만6546t급 여객선 '퀸제누비아2호'가 전남 신안군 장산면 장산도 인근 해상에서 좌초됐다는 신고가 접수됐다.신고를 접수한 해경은 경비함정 등을 사고 현장으로 급파해 승객 246명, 승무원 21명 등 267명을 19일 오후 11시 27분께 모두 구조했다.승객들은 목포해양경찰서 전용 부두로 이송돼 집으로 돌아가거나 사고 여객선의 선사가 마련한 인근 숙박업소에서 머물고 있다.승무원들은 여객선 예인을 대비해 선내에 머물기로 했다고 해경은 설명했다.사고가 난 여객선은 뱃머리(선수) 부분이 장산도 남방의 무인도인 족도 위에 올라타면서, 항해할 수 없는 상태였다.다행히 선체가 침수되거나 옆으로 기울진 않았다.다만, 무인도에 좌초하며 발생한 충격으로 임산부 등 승객 27명(20일 오전 1시 기준)이 두통과 어지러움, 허리통증 등을 호소해 병원 치료를 받고 있다. 시간이 지나 긴장이 풀리면 통증을 호소하는 승객은 더 늘어날 것으로 예상된다.사고 당시 해상은 초속 4~6m의 바람이 불고 파도 높이는 0.5~1m로, 비교적 잔잔한 상태였던 것으로 확인됐다.해경은 구조 및 여객선 예인 작업 등을 마무리하는 대로 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 이날 여객선 사고 관련 보고를 받은 직후 "인명 피해가 없도록 신속히 사고 수습에 나서고, 국민이 안심할 수 있도록 구조 현황을 실시간 공개하라"고 관계 당국에 지시했다.승객들은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 사고 당시 상황을 실시간으로 알렸다.한 탑승객은 SNS에 "배에서 쾅 소리가 나더니 배가 기울었다가 어디 외딴섬에 잠시 기대고 있는 것 같다. 급히 구명조끼 다 챙기고 지금은 (구명)조끼 입고 맨 위에 올라와 있다"는 글을 게시했다.또 "해경이 도착했다", "어린이와 노약자부터 순차적으로 이동한다는 안내가 나왔다", "살아서 돌아오겠다", "구조돼 이동중"이라고 상황을 전했다. 승객들은 충격으로 선내 매점 판매대가 넘어져 있는 사진과 영상, 다급한 상황에서 승객들이 구명조끼를 입고 줄을 선 채 차분히 구조를 기다리는 모습, 해경에 구조되는 장면도 올렸다.한편 사고 여객선 선사인 씨월드고속훼리는 사고가 난 지 2시간 20분이 지난, 19일 오후 10시38분께 사고 여객선 승객들에게 사과 문자를 발송했다.선사는 "퀸제누비아2호 항해 중 사고가 발생해 불편과 걱정을 드린 점 깊이 사과드린다"며 "(목포) 도착 후 필요한 도움을 드릴 수 있도록 숙박, 차량 이동 등 지원 조치를 제공하기 위한 준비를 진행해 두었다"고 했다.그러면서 "모든 직원이 현장 대응과 지원 업무에 집중하고 있어 안내가 다소 늦어진 점 양해 부탁드린다. (승객들의) 이동과 휴식에 차질이 없도록 현재 가능한 모든 조치를 신속하게 진행하고 있다. 추가 필요한 상황은 현장에서 순차적으로 안내하겠다"고 덧붙였다.퀸제누비아2호는 씨월드고속훼리가 운항하는 길이 170m·너비 26m·높이 14.5m의 대형 카페리다. 최대 여객 정원은 1010명, 적재 용량은 3552t이다.2021년 12월 취역했으며 2024년 2월 말부터 목포-제주 항로를 운항하기 시작했다.