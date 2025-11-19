민주당, '기초단체장 중앙당 심사' 백지화…시·도당 권한 유지

더불어민주당 지방선거기획단이 기초단체장 예비후보자격을 중앙당에서 심사하는 안을 백지화했다. 3회 이상 탈당한 사람을 공천하지 않기로 한 안은 2회 이상으로 자격을 강화하기로 결정했다. '현역 의원 등에게 가산점을 부여하는 안'에 대해서는 "논의된 바도 추진한 바도 없다"고 밝혔다.
앞서 <오마이뉴스>는 '민주당 지방선거기획단이 후보자 검증을 강화하는 방안과 관련해 기초단체장 자격 여부를 중앙당 예비후보자 자격심사위원회에서 1차 심의하는 안을 마련, 시·도당의 정치적 역량을 불신하고 있다는 비판이 나온다'고 보도했다. 또 '전·현직 국회의원, 기초단체장, 지역위원장 등에게 10%의 가산점을 부여하는 방안을 제시하여 정치 신인 발굴을 어렵게 한다'는 우려의 목소리를 전했다. (관련기사: 민주당 중앙당, 기초단체장까지 '후보자격 심사'...자치분권 역행 논란 https://omn.kr/2fzdy )
'탈당 경력자 배제' 룰 강화, '3회 이상'에서 '2회 이상'으로 기준 높여
이에 대해 조승래 민주당 사무총장은 "기초단체장도 중앙당 예비후보자 자격심사위원회가 아닌 기존대로 시·도당에서 후보자격을 심사하기로 했다"고 밝혔다. 조 사무총장은 "장애인 등에게 가산점을 부여하기로 한 반면, '전·현직 국회의원, 기초단체장, 지역위원장 등에게 10%의 가산점을 부여하는 안'은 논의한 바도, 추진한 바도 없고 실제 가산점을 부여하지도 않을 것"이라며 "장애인에게 가산점을 주기 위해 언급된 문구를 일부에서 잘못 이해해서 생긴 일"이라고 설명했다.
민주당은 '3회 이상 탈당한 전력이 있는 경우 공천을 원천 배제하는 안'에 대해서는 내부 의견을 수렴해 '2회 이상'으로 강화하기로 했다. 이는 2회까지 탈당한 이들에게 면죄부를 주려는 조항 아니냐는 비판에 따른 것으로 보인다.