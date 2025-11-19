민주당, '기초단체장 중앙당 심사' 백지화…시·도당 권한 유지

▲더불어민주당 지방선거기획단이 기초단체장 예비후보자격을 중앙당에서 심사하는 안을 백지화했다. 3회 이상 탈당한 사람을 공천하지 않기로 한 안은 2회 이상으로 자격을 강화하기로 결정했다. '현역 의원 등에게 가산점을 부여하는 안'에 대해서는 "논의된 바도 추진한 바도 없다"고 밝혔다. 사진은 민주당지방선거기획단의 공천심사기준 및 방법(안) 자료에서 발췌 ⓒ 오마이뉴스 자료사진 관련사진보기