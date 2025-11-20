국민주권전국회의 "12월 4일을 '주권자의 날'로 제정하라"

큰사진보기 ▲기념촬영국민주권전국회의 핵심간부 워크숍에 참가하여 '파이팅'을 외치며 기념촬영을 하는참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲이동진인사말을 하는 이동진 국민주권전국회의 상임대표 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲이래경기조강연을 하는 이래경 국민주권전국회의 상임의장 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲참가자들19일 국민주권전국회의 핵심간부 워크숍에 참여한 참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

12.4 '주권자의 날' 제정 및 '국민주권위원회' 설치를 위한 범국민 서명운동 발기취지문

"대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다." (대한민국 헌법 제1조 제2항)



지난해 12월 3일 밤, 윤석열의 비상계엄 선포와 내란 기도는 대한민국 헌정 질서를 파괴하고 국민주권을 유린했던 참담한 순간이었습니다. 그러나 어둠은 결코 빛을 이길 수 없었습니다. 이 땅의 주권자인 국민은 빛의 속도로 국회 앞에 모여 맨몸으로 계엄군의 총구에 맞섰고, 12월 4일 새벽 국회가 계엄령 해제 결의를 할 수 있도록 하였습니다. 이는 "대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다"는 헌법의 기본정신인 국민주권주의를 온몸으로 증명한 빛나는 헌정 수호의 대서사였습니다.

이처럼 주권자인 우리는 위기에 처한 대한민국의 민주주의를 지켜냈고, 긴 시간 동안 모진 추위를 녹이는 거대한 빛의 함성으로 윤석열을 비롯한 내란 세력들을 법의 심판대에 세울 수 있었습니다. 하지만 내란 청산은 아직 끝나지 않았습니다. 내란 잔재세력들은 아직도 반성과 자숙은커녕, 주권자의 손으로 만든 국민주권정부를 부정하면서 호시탐탐 어둡고 칙칙한 구체제의 복원을 시도하고 있습니다.

이제 더 이상 대한민국에서 헌정 파괴와 주권 유린이 반복되어서는 안됩니다. 12월 4일은 주권자가 어둠의 세력에 맞서 역사의 퇴행을 막고 민주주의를 지켜낸 위대한 주권자 승리의 날입니다. 12월 4일을 기억하는 것은 대한민국의 빛나는 민주주의 전진의 역사를 확인하는 것이며, 더 이상 민주주의의 퇴행은 반복되지 않을 것이라는 결의이자 어떤 헌정 파괴와 주권유린행위도 주권자로부터 용서받지 못할 것이라는 의지의 표현이 될 것입니다. 이에 우리는 대한민국의 주권자로서 이재명 정부와 국회가 12월 4일을 '주권자의 날'로 선포하고, 법정기념일로 제정해줄 것을 당당히 요구하는 바입니다.

한편, 새로 출범한 이재명 정부는 스스로를 국민주권정부로 명명하였습니다. 우리는 이재명정부가 명실상부한 국민주권정부가 되기 위해서는 국민주권 강화를 위한 전담기구가 반드시 필요하고, 조속한 시일 내에 관련기구가 설치될 필요가 있다고 판단합니다. 이에 우리는 국민주권을 강화하여 대한민국 주권자의 의지가 사회 전반에서 일상적으로 작동될 수 있도록 추진하는 '국민주권위원회'의 설치를 요구합니다.

우리는 오늘을 기점으로 민주주의를 지켜온 주권자들의 뜻을 모아 12월 4일 주권자의 날 제정 및 '국민주권위원회' 설치를 위한 범국민 서명운동에 돌입하고자 합니다. 대한민국의 민주주의를 지켜내신 자랑스런 주권자 여러분의 적극적인 동참을 기대합니다.



2025년 12월 4일



'12.4 주권자의 날' 제정 및 '국민주권위원회' 설치를 위한 범국민 서명운동본부 발기인 일동



풀뿌리 시민주권운동을 표방하며 지난 3월 15일 출범한 국민주권전국회의(약칭 '주권회의')가 19일 오후 국회 헌정회 대회의실에서 전국 핵심간부 100여 명이 참석한 가운데 워크숍을 열고, 정치권을 향해 "12월 4일을 '주권자의 날'로 제정하고 국민주권위원회를 설치하라"고 촉구했다.이번 워크숍은 내부 논의를 통해 확정된 '국민주권 강화' 활동을 본격적으로 추진하는 첫 공식 일정으로, 21대 대선 이후 조직의 향후 활동 방향을 구체화하는 자리라는 점에서 의미가 크다.행사는 이동진 국민주권전국회의 상임대표의 인사말과 참가자 소개로 시작됐다. 이동진 대표는 "대선 승리 이후 국민주권을 제도적으로 확립해야 한다는 요구가 더욱 커지고 있다"며 "우리 국민주권전국회의 역시 국민이 국가의 주인이 되는 진정한 국민주권 시대를 열기 위해 역할을 강화해야 한다"고 강조했다.이어 그는 전국에서 참석한 광역·기초 지역대표, 직능대표, 지역 사무국장들을 소개했다. 참가자 중에는 2026년 지방선거 출마를 준비하는 예비 주자들도 상당수 포함돼 향후 활동에 대한 높은 관심을 보여주었다.다음으로 이래경 국민주권전국회의 상임의장이 기조 강연을 진행했다. 그는 "오늘 말씀드리고 싶은 것은 두 가지다. 우리의 상황을 어떻게 파악할 것인가와 국민 주권적 개념으로 이 상황을 어떻게 돌파할 것인가"라고 말했다.이 상임의장은 "내란이 발생한 지 1년이 다 되어 가지만 내란 세력에 대한 청산이 이뤄지지 않고 있다. 우리는 복잡하고 중층적인 과도기적 상황에 처해 있으며, 내란의 여진 속에 매우 불안정한 상태"라고 평가했다. 이어 "이런 상황을 이재명 정부 혼자 돌파하기는 어렵다. 반드시 주권자와 결합해야 '역사전쟁'에서 승리할 수 있다"고 강조했다.그는 국민주권 실현을 위한 구체적 방향도 제시했다. "국민주권을 제대로 실현하기 위해서는 국민주권의 일상화·규범화·제도화·법제화가 필요하다. 그리하여 국민이 참여하는 개헌으로 국민발안·국민소환제를 도입하고 국민주권위원회를 설치해야 하며 시민의회를 도입해야 한다"고 힘주어 말했다.이어 이동진 상임대표가 '12.4 주권자의 날' 제정 및 '국민주권위원회' 설치를 위한 범국민 서명운동 발기취지문을 낭독하고, 서명운동 준비 상황을 설명했다.지역·직능별 활동 보고도 이어졌다. 이동진 대표는 "12월 4일은 국회가 비상계엄 해제를 의결한 날로, 다수 국회의원도 '주권자의 날' 제정에 동의하고 있다"며 분위기를 공유했다.다음으로 질의응답 및 정세토론, 2026 지방선거 대책에 대한 논의가 이어졌다. 2026년 지방선거에 출마를 희망하는 예비 출마자들은 무엇보다도 공천기준과 경선 룰에 대하여 많은 관심을 나타냈다.한 참가자는 "국회의원들이 '주권자의 날' 제정에는 동의하고 있다"며 "국민주권위원회 설치도 범국민 서명운동을 통해 정치권을 압박하고, 국민발안제·국민소환제·시민의회 도입을 포함한 국민참여 개헌 로드맵을 강하게 요구해야 한다"고 주장했다.참가자들은 "지역이 바로 서야 대한민국이 바로 선다"는 구호와 함께 "국민주권전국회의 파이팅"을 외치며 2026년 지방선거 필승을 다짐했다.한편 국민주권전국회의는 이번 워크숍을 계기로 국민주권 일상화, 제도화, 시민참여 강화, 2026년 지방선거 준비 등 다각적 활동을 본격화할 계획이다. 첫 순서로 오는 12월 4일 노무현시민센터에서 '12.4 주권자의 날' 제정 및 '국민주권위원회' 설치를 위한 범국민 서명운동본부 발대식을 가질 예정이다.