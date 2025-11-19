신안 장산도 인근 바다서 267명 탄 여객선 좌초... 구조 승객 목포 이송 중

큰사진보기 ▲전남 신안군 장산도 앞 바다에서 267명이 탄 여객선이 좌초돼 해경이 수습 작업을 벌이고 있다. ⓒ 목포해경 관련사진보기

▲[현장영상] 신안 장산도 인근 바다 267명 탄 여객선 좌초... 구조중 목포해경 제공 관련영상보기

전남 신안군 장산도 앞 바다에서 267명이 탄 여객선이 좌초돼 해경이 승객 구조와 수습 작업을 벌이고 있다.19일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 이날 오후 8시 17분께 제주에서 목포로 운항 중이던 2만6000t급 여객선 '퀸제누비아2호'가 전남 신안군 장산면 장산도 인근 해상에서 좌초됐다는 신고가 접수됐다.여객선 뱃머리(선수)가 무인도인 족도 위에 올라선 상태로, 침수나 선체 기울임 등은 없는 것으로 전해졌다.여객선에는 승객 246명, 승무원 21명 등 267명이 타고 있으며, 좌초 과정에서 발생한 충격으로 승객 2명(오후 10시30분 기준)이 부상을 당했다.사고 접수 후 경비정 등을 현장으로 급파한 해경은 구조한 승객 등을 목포로 이송하고 있다.사고 당시 해상은 초속 4~6m의 바람이 불고 파도 높이는 0.5~1m로, 비교적 잔잔한 상태였던 것으로 확인됐다.해경 관계자는 "가용자원을 총 동원해 인명구조에 총력을 기울이고 있다"며 "구조를 완료하는대로 정확한 사고 경위를 조사할 예정"이라고 밝혔다.한편, 아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 이날 여객선 사고 관련 보고를 받은 직후 "인명 피해가 없도록 신속히 사고 수습에 나서고, 국민들이 안심할 수 있도록 구조 현황을 실시간 공개하라"고 관계당국에 지시했다.