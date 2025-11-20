낮 농사, 밤 판소리... '이장님'은 명창이었다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲남원 대강면 가덕 마을 앞 섬진강 가을 풍경 ⓒ 이완우 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲남원 대강면 가덕마을의 1980년대의 상여 행렬로서 양기권 명창이 상여소리를 했다. ⓒ 장종문 관련사진보기

이런데도 내가 알고 저런대도 내가 아요. 시숙님 속도 내가 알고, 형님 속도 내가 아네. 그게 모두 거짓말이지. 전곡은 못 주나마 몽둥이질이 웬말이냐.

"흥보가 자기 형님한테 매를 맞고 와서 이제 거짓말을 하는 거예요. 말하자면 내가 그 형님 집을 갔더니 여지껏 왜 한번도 안 왔느냐."

▲남원 대강면 가덕마을 판소리 체험에서 양기권 명창 <흥보가> 시연 창 일부 양기권 관련영상보기

▲남원 대강면 가덕마을 판소리 체험에서 양기권 명창 <흥보가> 시연 중 설명 해설 일부. (사진 김태윤) 양기권 관련영상보기

큰사진보기 ▲섬진강 향가교량에서 본 일출 장면 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲섬진강 향가교량의 남원 대강면 방향 철도 노반 부지, 향가교량 상판 나무테크, 향가교량 교각, 옥출산 향가터널 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 대강면 방동마을 당간지주 선돌, 해설자 양기권 명창 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲김종숙 민화 작가의 남원 보절면 용호저수지를 소재로 한 청룡과 호랑이 민화 ⓒ 김종숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲김종숙 민화 작가의 남원 보절면 용호저수지를 소재로 한 황룡과 호랑이 민화 ⓒ 김종숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲섬진강의 가을 풍경 ⓒ 이완우 관련사진보기