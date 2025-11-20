낮 농사, 밤 판소리... '이장님'은 명창이었다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
남원 대강면은 동쪽으로 문덕봉, 삿갓봉과 고리봉으로 이어지는 산줄기가 병풍처럼 둘러싸여 있다. 남쪽으로 섬진강 물줄기가 약 15km를 띠처럼 물돌이동을 이루며 흐르고 있었다. 지난 17일, 남원 대강면 가덕마을의 '이장님'으로 불리는 양기권 명창을 찾아서 1박 2일로 농촌 문화를 체험할 예정이었다. 이장직을 내려놓은 지 오래지만, 마을 사람들은 여전히 그를 '우리 이장님'이라 불렀다.
명창 '이장님'
양기권 명창은 동편제 판소리 강도근 명창의 마지막 제자로 알려졌다. 그는 스승 강도근 명창처럼 농사를 지으면서 동편제 판소리의 명맥을 잇고 있다. 양기권 선생은 농사지으면서 42살의 늦은 나이네 판소리에 인연이 닿았다. 그는 8년 동안 강도근 명창에게 판소리를 배웠다. 1996년 3월 중순, 강도근 명창은 양기권을 불러 '오냐 오냐' 소리를 전수해 주었다(관련 기사 : 무릎 꿇고 바친 명창의 노래, 옆에서 듣다 울컥했네요
).
강도근 명창은 자신이 태어난 남원 향교동 자택에서 1996년 5월 13일 세상을 떠났다. 강도근 명창은 '서울의 무대에서만 소리하면, 동편제 소리를 버리게 된다'라고 경계했다고 한다. 양기권은 스승이 별세한 후 낮에는 농사짓고, 밤에는 판소리 수련하는 주경야창(晝耕夜昌)하는 7년을 보냈다. 그는 2003년부터 판소리 활동을 재개했다.
양기권 선생은 팔십 평생 남원 대강면 토박이로 농사지으며, 마을 이장으로 오래 봉사했다. 논밭에서 일하다가도, 판소리 창을 부르는 마당이 있다면 어디라도 달려갔다. 양기권 선생은 1980년대에 마을에서 초상이 나면 달려가서 사람들과 애환을 함께 했다. 상여 행렬에서 상엿소리는 이장이 도맡았다.
양기권 명창에 따르면 예전에는 마을마다 상엿소리 사설이 다르기도 했다고 한다. 마을마다 그 마을 주민 중 한 사람 이상의 상엿소리 소리꾼이 있었다. 우리의 소중한 전통 장례 문화가 시대의 변화에 따라 사라져 가는 현실에 양기권 명창은 아쉬움이 많다고 했다.
가덕마을에 도착하니, 마을의 정자와 당산나무가 반겨주었다. 가덕마을 마을회관은 근래에 '시골 미술관'으로 알려졌다. 이 마을회관 2층의 체력 단련실 겸 문화공간이 전시관으로 활용된다. 최근에는 민화 작가 김종숙 '가을빛 큰 사랑, 나눔으로'를 주제로 민화 작품 개인전이 열려 농촌 마을의 문화 거점 역할을 하고 있다.
가덕마을 마을회관에 판소리 북이 비치되어 있었다. 이날 농촌 문화 체험에 함께한 일행 3명을 앞에 두고, 양기권 명창이 북을 잡고 박자를 맞추며 판소리 <흥보가> '가난타령' 또는 '흥보 마누라 탄식'이라 불리는 대목을 들려주었다.
이런데도 내가 알고 저런대도 내가 아요. 시숙님 속도 내가 알고, 형님 속도 내가 아네. 그게 모두 거짓말이지. 전곡은 못 주나마 몽둥이질이 웬말이냐.
양기권 명창이 판소리 흥부가의 한 장면을 제법 길게 소리했다.
"흥보가 자기 형님한테 매를 맞고 와서 이제 거짓말을 하는 거예요. 말하자면 내가 그 형님 집을 갔더니 여지껏 왜 한번도 안 왔느냐."
명창은 한 소절을 부르고 곧바로 그 의미와 상황을 쉽게 풀어 설명했다. 그리고는 명창이 먼저 한 소절을 보여주고, 일행에게 따라 부르게 했다. 이날 명창 앞에서 판소리를 체험하는 세 명의 소리 가락이 제대로 될 리가 없었다. 그러나 명창은 웃으면서 격려해 주었다.
가덕마을 새벽, 섬진강과 잊힌 길
섬진강 변 가덕마을의 가을밤이 깊어 갔다. 지난 18일 여명의 새벽, 가덕마을을 출발하여 섬진강 향가교량을 다녀왔다.
광덕마을을 지나 한참을 걸으니, 일제강점기인 1940년대 초에 닦았을 폐선된 철도 노선의 노반이 섬진강 향가교량으로 이어져 있었다. 섬진강이 여명의 아침이 다가오고 있었다. 늦가을의 새벽 강바람이 차갑게 불어왔다. 옥출산 아래 향가터널에는 이른 시각인데도 불이 켜져 있어, 새벽 풍경이 더욱 신비롭게 느껴졌다.
향가교량에서 섬진강의 일출 풍경을 감상하고, 가덕 마을회관으로 돌아왔다. 석천마을에 있는 김종숙 민화 작가의 공방을 방문하였다. 양기권 선생이 방동마을 가는 도중에 방동마을에 보기 드문 선돌이 있다며 안내했다.
방동마을 앞 도로의 좌우에 사찰의 당간지주를 세워두었다. 규모가 큰 당간지주인데 높이 2.5m 정도였다. 땅속에 묻힌 부분까지 전체 길이는 3m가 넘을 듯했다. 이렇게 큰 석재 당간지주를 운반하려면 쉬운 일이 아니었을 것이다. 양기권 선생은 이 지역 가까운 어느 폐허된 큰 사찰 터에서 옮겨왔을 것이라고 추정했다.
방동마을 앞 언덕을 '선두거리(船頭거리)'라 하는데, 옛날에 섬진강 물길이 마을 앞까지 들어왔을 때 배가 닻을 내리던 곳이라고 한다. 이곳을 '도끼머리(斧頭)'라고도 했다. 마을 뒷산 언덕을 도끼날 같은 형국으로 보아서, 그 '도끼살'을 풍수적으로 막기 위해 당간지주를 선돌로 세웠다고 한다.
민화로 되살아나는 남원의 설화
석천마을의 조용한 위치에 자리한 김종숙 민화 작가의 자택에는 '매강민화공방' 간판이 붙은 작업실이 있었다. 민화공방 벽면에 붙은 두 점의 민화 작품이 눈길을 끌었다.
한 작품은 큰 저수지 위로 청룡이 승천하는데, 호랑이 한 마리가 승천하는 청룡을 바라보고 놀란 표정이다. 다른 한 작품은 황룡이 승천하는데, 호랑이가 물끄러미 바라보고 있었다. 작가는 남원 보절면의 용호저수지를 소재로 창작한 민화 작품이라고 하였다.
양기권 명창이 지켜온 소리 전통처럼, 마을의 다른 예술가도 지역 설화를 민화로 되살리고 있었다. 김종숙 민화 작가는 내년 3월에 남원 지역 여러 마을에 전승되는 설화나 역사를 소재로 한 민화 작품의 전시회를 구상하고 있다고 말했다. 인월면과 아영면의 흥부와 놀부, 운봉읍의 황산대첩 이성계 장군 등의 창작 민화가 기대된다.
김종숙 작가는 앞으로, 자택 뒷마당 공간에 판소리와 민화 체험관 시설을 조성해 운영할 계획이라고 했다. 이번 겨울부터 우선 가덕마을 회관에서 민화와 판소리의 체험 교실을 시작할 계획이라고 했다. 남원 대강면 가덕마을에는 오래된 설화와 농사꾼의 삶, 민화와 판소리가 자연스레 어우러지는 정겨운 기운이 흘렀다.
양기권 명창의 낮에는 논밭을 지키고 밤에는 소리를 잇는 삶이야말로 남원 대강면이 간직한 문화유산의 또 다른 원형이었다. 민화의 상징 세계와 판소리의 구비 전통이 섬진강 변의 한 마을에서 만나는 풍경은 이곳이 지닌 문화적 깊이를 보여주는 듯했다. 이 작은 마을에 켜켜이 쌓인 문화의 힘을 다시 느끼며 여행을 마무리했다.