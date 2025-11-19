"화성시연구원, 조직 신뢰도 문제 있어 보여"

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

AD

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

"이 정도의 일은 충분히 대화로 해결할 수 있는 문제라고 보는데, 연구원 내의 문제로 의회에서 자주 지적받게 돼 송구스럽다."19일 열린 화성특례시의회 기획행정위원회 행정사무감사장에서 화성시연구원 채용과 직원 업무와 관련된 사항이 도마 위에 올랐다.화성시연구원은 정원 33명에 현원 22명으로 37억여 원의 예산이 수립됐으며 2024년 기준 불용액이 6억 7천여만 원이다.행감장 다수 의원에 따르면 화성시연구원 관련 익명 공익제보가 의원별로 1건에서 많게는 3건 이상 접수됐다.화성시연구원 직원 채용 현황을 보면 2024년 10월부터 2025년 9월까지 총 16명이 채용됐고, 같은 기간 퇴사자가 총 11명이었다. 신규채용과 퇴사자의 대부분이 초빙연구원인 계약직이다.행감장에서 장철규 기행위 위원장은 박철수 연구원장에게 익명 제보로 온 여러 사안이 있는데 팩트체크를 위해 묻겠다라며 입을 열었다.장철규 위원장은 "계약직에게 근무시간 연장 제한을 종용한 적이 있는가?"라고 질의했다.박철수 화성시연구원장은 "계약직 오버타임 수당이 일주일에 20시간 있다. 정규직에게 추가 근무시간이 소진돼서 업무를 줄이라는 이야기를 한 적 있는 건 사실이다. 다만 계약직에게 근무를 못하게 한 적은 없다"고 답했다.김경희 의원도 "비정규직 10개월짜리 단기계약이 업무에 대한 연속성이 있는지, 전문성이 지속하기 어려운 조직 구성이라고 본다. 인건비 1억 원이 불용됐다. 매우 이례적이다"라고 지적했다.김미영 기행위 부위원장도 계약직 직원의 불안함에 대해 화성시연구원에서 대책을 세워야 한다고 제안했다. 김미영 부위원장은 "내년도 화성시연구원 계약직을 대폭 줄일 계획이라면 고용의 불안정 때문에 불안한 직원을 생각해야 한다. 화성시연구원은 공식적인 채용 계획을 세워서 직원들에게 잘 설명하길 바란다"고 말했다.박철수 화성시연구원장은 "의회에서 벌써 세 번째 지적을 받고 있어 원장으로서 송구하고 부덕의 소치가 아닌가 유감스럽다. 이런 정도의 일은 충분히 대화로 조직 내부에서 해결할 수 있을 만한 사항으로 보는데, 투서와 민원으로 넣는 것에 대해 문화원 내부의 소통 방법이나 접근 방법 등에 대해 반성하고 일을 해결해 나가겠다"라고 밝혔다.