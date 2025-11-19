버튼 뒤에 숨은 진실, 수세식 화장실을 다시 생각한다

큰사진보기 ▲세계 화장실의 날11월 19일은 세계 화장실의 날이다. 좋은 점도 있지만 나쁜 점도 찾아서 개선해 나가야 할 것이다. ⓒ 한무영(Chat GPT 생성) 관련사진보기

덧붙이는 글 | 다음 기사에서는 더 흥미로운 이야기들을 이어갈 예정이다. 빌 게이츠가 왜 ‘화장실 혁신’을 외쳤는지, NASA가 우주인의 배설물을 위해 어떤 기술을 개발했는지 그리고 인류 역사상 가장 훌륭한 화장실은 무엇이었는지를 살펴볼 예정이다. 똥을 바라보는 시각이 바뀌면 미래도 달라질 수 있다.

11월 19일은 세계화장실의 날이다. 수세식 화장실은 지난 100년 동안 인류의 건강을 지켜온 위대한 발명품이다. 안전한 배변 환경은 감염병을 줄였고, 도시 위생 수준을 크게 향상했다. 그 공로는 부정할 수 없다.그러나 기후위기와 물 부족이 심화되는 21세기에는, 우리가 늘 당연하게 사용해 온 이 화장실을 다시 바라볼 필요가 있다. 플러시 버튼을 누르는 단 몇 초 동안, 우리 눈에 보이지 않는 곳에서 많은 변화가 일어나기 때문이다.가정에서 물 소비가 가장 많은 곳은 부엌이나 욕실이 아니라 바로 화장실이다. 한 번의 플러시에는 평균 6~12리터가 사용된다. 네 식구 기준으로 따져 보면, 1년 동안 변기에서만 100톤이 넘는 물이 사용된다. 우리가 사용하는 수돗물은 정수, 송수, 압력 유지까지 많은 전력을 들여 만들어진 소중한 자원이다. 그런데 이 깨끗한 물 대부분이 배설물과 섞여 바로 배출되고 있다.물 사용이 많아지면 하수도 양도 같이 늘어난다. 하수처리장에서는 더 많은 에너지를 사용해 오염된 물을 처리해야 하고, 이는 곧 탄소 배출과 비용 증가로 이어진다. 기후위기 시대에 '물-에너지-탄소'는 하나의 연결 고리이며, 화장실이 이 연결의 핵심 지점이라는 사실을 우리는 거의 인식하지 못한다.인류는 오랫동안 배설물을 농사의 비료로 사용하며 순환을 이루어왔다. 분뇨에는 질소(N), 인(P), 칼륨(K) 같은 비료 성분이 풍부하다. 그러나 수세식 화장실에서는 이 자원이 모두 물과 함께 흘러가 버린다. 특히 '인(P)'은 지구적으로 매장량이 제한된 중요한 자원으로, 미래 식량문제와 직결된다. 우리는 소중한 자원을 눈앞에서 놓치고 있는 셈이다.분뇨가 물과 섞여 하천으로 유입되면 부영양화와 녹조 문제로 이어질 수 있다. 자연은 원래 땅을 통해 분해와 순환을 돕지만, 물로 흘러가면 오염원이 된다. 이는 자연의 순환이 끊겼다는 신호이기도 하다.해결 방법은 기술적으로 어렵지 않다. 이미 여러 형태의 대안적 화장실이 실험되고 있다. 물을 거의 쓰지 않는 초절수 변기, 대변과 소변을 분리해 자원으로 활용하는 분리형 화장실, 재난 지역에서 활용되는 비상용 화장실, 빗물을 이용하여 자연 순환을 돕는 화장실이런 변화는 단지 "화장실 기술의 발전"이 아니라 도시 물순환을 건강하게 만드는 전환점이 될 수 있다. 특히 빗물을 활용한 자연순환형 화장실은 숲, 학교, 재난 현장에서 점차 효과가 입증되고 있다.그러나 무엇보다 필요한 것은 기술보다 인식 변화다. 수세식 화장실은 여전히 좋은 발명품이다. 다만 기후위기 시대에는 더 나은 방식이 가능하다는 사실을 받아들이는 것이 중요하다.세계 화장실의 날은 단지 위생의 날이 아니라, '물-에너지-자원'이라는 큰 틀 안에서 화장실을 새롭게 바라보는 날이다. 우리가 화장실을 바꾸면, 물 소비가 바뀌고, 도시의 하수와 에너지 구조가 바뀌며, 지구의 미래도 달라질 수 있다.