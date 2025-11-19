트럼프, 2026 FIFA 월드컵 티켓 소지자 비자 인터뷰 우선권 부여

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 대통령이 17일, 2026 FIFA 월드컵 백악관 태스크포스 회의 후 오벌 오피스 밖에서 앤드루 줄리아니, FIFA 회장 지아니 인판티노, FIFA 수석 고문 카를로스 코르데이로, 그리고 공화당 일리노이주 하원의원 다린 라후드와 대화하고 있다. ⓒ 백악관 관련사진보기

AD

미국이 내년에 열리는 FIFA 월드컵﻿을 앞두고, 해외 축구팬들이 미국 비자 인터뷰﻿를 더 쉽게 예약할 수 있도록 새로운 우선 예약 시스템인 'FIFA Pass﻿'를 도입한다.로이터 통신등에 따르면 17일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령﻿은 내년 6월 11일부터 7월 19일까지 미국, 멕시코, 캐나다 16개 도시﻿에서 열리는 월드컵 경기 티켓 소지자들을 위한 비자 심사를 신속히 처리할 별도의 예약 체계를 마련할 것이라고 밝혔다.이 중 미국 내 개최 도시는 모두 11개로, 뉴욕﻿, 로스앤젤레스﻿, 시애틀﻿, 보스턴﻿, 필라델피아﻿, 애틀랜타﻿, 휴스턴﻿, 댈러스﻿, 마이애미﻿, 캔자스시티﻿, 샌프란시스코﻿가 포함된다. 마르코 루비오 국무장관은 추가로 400명의 영사관 직원을 투입해 비자 심사 속도를 높였으며, 현재 전 세계 약 80% 지역에서는 60일 이내에 비자 인터뷰 예약이 가능하다고 설명했다.이 프로그램은 티켓 소지자가 별도의 'FIFA 포털﻿'을 통해 우선적으로 비자 신청과 인터뷰 예약을 할 수 있도록 돕는다. 루비오 장관은 "신청자는 일반 보안 심사와 인터뷰 절차를 받지만, 대기 줄에서 우선권을 갖는다"고 말했다. FIFA 사무총장 지아니 인판티노﻿는 트럼프 대통령과 함께 백악관에서 이 제도를 설명하며 "월드컵 티켓﻿이 있으면 비자를 위한 우선 예약이 가능하다"며 "미국은 전 세계 방문객을 환영한다"고 강조했다.트럼프 대통령은 이번 월드컵이 미국 경제에 약 300억 달러의 효과를 내고, 20만 개의 일자리를 창출할 것으로 기대한다고 밝혔다. FIFA에 따르면, 전 세계 212개국 팬들이 2120만 장 이상의 티켓을 구매했으며, 자세한 우선 예약 시스템 안내는 2026년 초 공개될 예정이다.이번 'FIFA Pass﻿' 도입은 미국 행정부와 FIFA가 월드컵을 국가적 주요 행사로 보고 국제 방문객의 원활한 입국을 지원하기 위해 협력한 결과로 평가된다.2026년 북미 월드컵은 미국 11개 도시(뉴욕﻿, 로스앤젤레스﻿, 시애틀﻿, 보스턴﻿, 필라델피아﻿, 애틀랜타﻿, 휴스턴﻿, 댈러스﻿, 마이애미﻿, 캔자스시티﻿, 샌프란시스코﻿)에서 열리며, 전체 개최 도시는 미국 11개﻿, 캐나다 2개﻿(토론토﻿, 밴쿠버﻿), 멕시코 3개﻿(멕시코시티﻿, 몬테레이﻿, 과달라하라﻿)를 포함해 총 16개다.