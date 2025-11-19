트럼프, 2026 FIFA 월드컵 티켓 소지자 비자 인터뷰 우선권 부여

미국이 내년에 열리는 FIFA 월드컵을 앞두고, 해외 축구팬들이 미국 비자 인터뷰를 더 쉽게 예약할 수 있도록 새로운 우선 예약 시스템인 'FIFA Pass'를 도입한다.
로이터 통신등에 따르면 17일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령은 내년 6월 11일부터 7월 19일까지 미국, 멕시코, 캐나다 16개 도시에서 열리는 월드컵 경기 티켓 소지자들을 위한 비자 심사를 신속히 처리할 별도의 예약 체계를 마련할 것이라고 밝혔다.
이 중 미국 내 개최 도시는 모두 11개로, 뉴욕, 로스앤젤레스, 시애틀, 보스턴, 필라델피아, 애틀랜타, 휴스턴, 댈러스, 마이애미, 캔자스시티, 샌프란시스코가 포함된다. 마르코 루비오 국무장관은 추가로 400명의 영사관 직원을 투입해 비자 심사 속도를 높였으며, 현재 전 세계 약 80% 지역에서는 60일 이내에 비자 인터뷰 예약이 가능하다고 설명했다.
이 프로그램은 티켓 소지자가 별도의 'FIFA 포털'을 통해 우선적으로 비자 신청과 인터뷰 예약을 할 수 있도록 돕는다. 루비오 장관은 "신청자는 일반 보안 심사와 인터뷰 절차를 받지만, 대기 줄에서 우선권을 갖는다"고 말했다. FIFA 사무총장 지아니 인판티노는 트럼프 대통령과 함께 백악관에서 이 제도를 설명하며 "월드컵 티켓이 있으면 비자를 위한 우선 예약이 가능하다"며 "미국은 전 세계 방문객을 환영한다"고 강조했다.
트럼프 대통령은 이번 월드컵이 미국 경제에 약 300억 달러의 효과를 내고, 20만 개의 일자리를 창출할 것으로 기대한다고 밝혔다. FIFA에 따르면, 전 세계 212개국 팬들이 2120만 장 이상의 티켓을 구매했으며, 자세한 우선 예약 시스템 안내는 2026년 초 공개될 예정이다.
이번 'FIFA Pass' 도입은 미국 행정부와 FIFA가 월드컵을 국가적 주요 행사로 보고 국제 방문객의 원활한 입국을 지원하기 위해 협력한 결과로 평가된다.
2026년 북미 월드컵은 미국 11개 도시(뉴욕, 로스앤젤레스, 시애틀, 보스턴, 필라델피아, 애틀랜타, 휴스턴, 댈러스, 마이애미, 캔자스시티, 샌프란시스코)에서 열리며, 전체 개최 도시는 미국 11개, 캐나다 2개(토론토, 밴쿠버), 멕시코 3개(멕시코시티, 몬테레이, 과달라하라)를 포함해 총 16개다.