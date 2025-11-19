태화강국가정원 방문한 김 총리 "아름다운 자연, 차별 없이 이용되길"

큰사진보기 ▲김민석 국무총리가 19일 관광취약계층을 포함한 모든 국민이 안전하고 편리하게 관광을 즐길 수 있는 무장애 관광지, 울산광역시 태화강 국가정원을 방문해 울산시 담당 국장으로부터 설명을 듣고 있다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

김민석 국무총리가 19일 울산에서 개막한 '2025 대한민국 지방시대 엑스포'에 참석하고 울산 태화강 국가정원을 방문해 무장애 관광지를 점검했다.김민석 총리는 문화체육관광부 제2차관, 김두겸 울산시장을 비롯해 울산시 문화체육관광국장, 녹지정원국장 등과 태화강 국가정원 주요 구간의 동선을 따라 직접 이동하며 휠체어·유모차 사용자의 이동 편의성을 확인했다. 또 장애인·고령층이 이용하는 화장실⸱휴게시설⸱안내센터의 접근성과 안전성, 점자⸱음성 안내 서비스 운영 실태를 이용자 눈높이에서 하나하나 꼼꼼히 살폈다.김 총리는 이 과정에서 태화강 국가정원의 무장애 환경 조성을 위해 노력하고 있는 현장 관계자들을 격려하며 현장의 애로사항과 편의 개선에 필요한 의견에 귀 기울였다.앞서 김 총리는 지난 10월 국무회의에서 경주 APEC의 성공 사례를 통해 지역관광 활성화의 필요성을 강조한 바 있다.국무총리실에 따르면, 총리의 이번 현장방문은 APEC 이후 각 지역관광 현장의 목소리에 귀 기울이기 위한 첫 번째 행보로, APEC 열기가 지역관광으로 확산되도록 앞으로도 연속적인 행보를 이어간다는 계획이다.김민석 총리는 "무장애 시설은 단지 설치하는 것에 그치지 않고, 실제 이용자들의 불편함이 없는지 지속적으로 점검하고 개선하는 것이 중요하다"라며 "작은 경사로, 단 하나의 문턱도 누군가에게는 큰 장벽이 될 수 있음을 명심해야 한다"라고 강조했다.아울러 "태화강 국가정원이 아름다운 자연경관 뿐만 아니라 모든 국민이 차별 없이 이용할 수 있는 포용 관광의 모델이 되기를 기대한다"라며 "관광취약 계층을 포함한 모든 관광객이 제약 없이 편리하게 관광할 수 있도록 지역 관광 여건 개선을 위해 정부 차원의 필요한 지원을 아끼지 않겠다"라고 했다.동석한 김두겸 울산시장은 "김 총리가 '울산이 색다른 매력과 편의성을 갖춘 열린관광 선도도시로 거듭나길 기대한다'라고 말했다"라며 "울산시는 앞으로도 관광취약계층의 관광향유권 보장과 무장애 관광 확산을 위해 적극 노력하겠다"라고 했다.