검사들의 집단 항명이 아이들에게 건넨 '교훈'

A 교사 : "윤석열이 검찰총장과 대통령이던 시절, 그와 김건희의 온갖 명백한 부정부패 사안에 모르쇠로 일관하던 검찰이, 그에 견주면 '새 발의 피'도 안 되는 이번 일에는 떼를 지어 저항하는 모습이 황당하다 못해 기괴하기까지 합니다."

B 학생 : "아무리 로또에 당첨될 확률이라고는 하지만, 이 정도면 검사직에 도전해 볼만하다는 생각입니다. AI가 보편화하면 가장 먼저 사라질 직업이 법조인들일 거라고 우려하지만, 검사의 위세만큼은 앞으로도 철옹성처럼 굳건할 것 같습니다."

최근 서울중앙지법의 대장동 사건 항소 포기 결정에 대한 일선 검사들의 집단적 항명 사태를 두고 기성세대인 교사와 미래 세대인 아이들의 '관전평'은 하늘과 땅 차이만큼 달랐다. 교사들은 검찰의 '선택적 분노'에 치를 떨었지만, 아이들은 검찰의 '권능'을 실감한 계기였다는 거다.아이들은 검사가 법무부 산하의 행정 공무원이라는 당연한 사실을 낯설어했다. 검사를 판사가 근무하는 사법부의 소속인 줄로 아는 경우가 태반이었다. 검사 역시 행정부의 수반인 대통령의 권력을 견제해야 할 사명이 있으며, 나아가 검사를 '삼권분립'의 한 축이라고까지 말했다.황당하기 짝이 없는 무지의 소산이지만, 그렇다고 이해 못 할 건 없다. 이른바 '법조 삼륜'이라고 하여 판사와 검사, 변호사를 한데 묶어 이해하는 게 보통이다. 사법부에 속한 판사와 행정부 소속인 검사, 시민 사회의 영역인 변호사가 서로 견제하는 위치라는 인식이 부족하다.언론에서도 검사들의 집합체인 검찰은 언뜻 행정부와는 무관한 독립된 사법 조직인 양 소개된다. 당장 용어부터 여느 공무원들과는 다르다. 교사는 교육 공무원, 경찰은 경찰 공무원, 공공 병원의 직원은 보건 공무원, 교도관은 교정 공무원 등으로 불리지만, 검사는 그냥 검사다.같은 공무원이지만, 검사는 처우부터 남다르다. 초임 검사의 봉급이 다른 공무원보다 높다. 검사를 제외하곤, 고시 합격자들은 5급 사무관으로 공직 생활을 시작한다. 흔히 '검사의 꽃'이라는 검사장에게는 전용 차량과 사무실이 제공되는 등 거의 차관급 대우를 받는다. 처우에 대한 법적인 근거는 없지만, 오랜 관행으로 묵인해 왔다. 물론, 그들은 이를 '특혜'라고 여기지 않을 것이다.윤석열 검찰총장 시절 이후엔 아예 검사는 '일인지하 만인지상'의 직책으로 여겨졌다. 여기서 '일인'이란 조직의 수장인 검찰총장이고, 나머지는 모두 발밑이라는 식이다. 검찰총장이 상급자인 법무부 장관의 지시를 무시하고, 선거로 국민이 선출한 대통령마저도 '5년짜리'라고 비아냥대는 행태에 그들은 아무런 문제의식이 없다.무소불위 검사의 위세와 특권은 기성세대에게는 바루어야 할 구태지만, 아이들에게는 선망의 대상이자 열심히 공부해야 하는 이유가 된다. 그들이 이번 사달과 같은 검사들의 비루한 집단 이기주의적 행태에 분노하기는커녕 부러워하는 것도 그래서다. 학창 시절 공부를 잘한 만큼 그만한 대우를 받는 건 당연할뿐더러 공정하다고 여긴다.최근 전개되는 상황만 놓고 보면, 대다수의 검사가 아이들과 같은 인식을 공유하고 있는 듯하다. 극소수의 '정치 검사'들의 반발이라고 보기가 어려워서다. 지난 10일 이후 검찰 내부망에 노만석 검찰총장 권한대행을 향해 사실상 퇴진을 요구한 검사장 18명의 목소리는, 정도의 차이는 있을지언정 '검사 동일체 원칙'을 신줏단지처럼 모시는 검사 집단 전체의 공통 의견이라고 봐도 무방하다.서울과 부산, 인천, 광주, 수원의 지검장들과 각 지검에 소속된 안양, 부산 동부, 대구 서부, 순천 등 전국 각지의 지청장들도 검찰의 존재 이유를 상실했다며 분노했다. 대검의 연구관들까지 항명에 합세했고, 울산지검 소속의 초임 검사조차도 법무부 장관과 대검 수뇌부의 사퇴를 요구하는 지경에 이르렀다. '검란'이라는 표현이 전혀 어색하지 않은 상황이다.사의를 표한 노만석 권한대행은 후배 검사들에게 축출당한 모양새가 됐다. 명백한 항명이었지만, 그들을 일벌백계하기는커녕 언론 앞에서 법무부의 압력을 받았다는 식으로 둘러대며 기꺼이 검사들 편에 섰다. '조직에 충성하는' 이가 비단 윤석열 전 대통령만은 아니었던 셈이다.그들은 검사가 더 이상 '공익의 대변자'가 아님을 순순히 자백한 꼴이 됐다. 이번 사달로 검찰이 '불의는 참아도 불이익은 못 참는' 저열한 이익 집단이라는 사실이 명확해졌다. 조직의 안녕을 위해서는 그 어떤 수난도 기꺼이 감내하는 '조폭스러운' 감수성도 고스란히 드러냈다."검사들의 집단행동이 지난번 정부의 의료 정책에 맞선 의사들의 그것과 비슷하지 않아요?"한 아이의 질문에 무릎을 쳤다. 그가 자문자답한 검사와 의사의 유사점은 상대를 향해 개인으로 덤비지 않는다는 것과, 패배에 대한 두려움이 전혀 없다는 것이라 말했다. 우리 사회에서 그들보다 목소리가 크고 연대 의식까지 투철한 집단은 없는 것 같다고 꼬집었다.그는 뉴스에서 검사보다 '검찰'을, 의사보다 '의협'이라는 단어를 더 자주 접했다면서, 개인보다 조직의 이름을 앞세우는 게 이상했단다. 조직을 방패 삼아 개인을 보호하는 건, 사회 경제적 약자들의 모습 아니냐는 거다. 그들을 기득권 세력으로 부르는 데엔 그만한 이유가 있다고 고개를 주억거렸다.우리 사회의 검사와 의사의 공고한 기득권을 그가 새삼 일깨워주었다. 막강한 권력을 손에 쥐고도 개인행동을 하지 않는 집요함과, 숱한 갈등과 논란 속에서도 지금껏 단 한 번도 져본 적 없는 역사적 경험이 그들을 더욱 '후안무치'하게 만든 건 아닐는지. 최고 기득권 집단의 희박한 윤리의식이 우리 사회의 최대 비극이라고 말한다면 억측일까.'12.3 내란'의 주범인 윤석열에겐 무기징역 또는 사형이라는 무시무시한 형벌이 기다리고 있다. 그럼에도 법정에 나와 한결같이 웃는 표정을 짓는 여유 또한 '믿는 구석'이 있다는 방증 아닐까. 오로지 '조직에 충성하는' 후배 검사들이 '조직에 충성했던' 선배 검사를 결코 나 몰라라 하지 않으리라는 기대 말이다.여전히 아이들은 검사들의 집단 항명 사태에 대해 뜨뜻미지근한 반응을 보인다. 지난 정부 때 윤석열과 김건희의 온갖 범죄 행각을 눈감아 준 것도 잘못이지만, 대장동 사건의 항소 포기를 압박한 법무부의 행위도 옳지 못하다는 식이다. 가장 안전한, 전형적인 양비론이다.보수 언론과 극우 유튜브에 길들어진 탓이기도 하지만, 요즘 아이들은 '항명'이라는 행동보다 '검사'라는 직책에 더 솔깃해한다. 공부 잘하는 아이는 뭘 해도 용서가 되듯, 우리 사회 최고의 엘리트라는 검사의 항명은 어느 정도 용인될 수 있다는 납작한 인식이다. 그들 사이에 검찰과 법무부가 한 걸음씩 양보해야 한다는 하나 마나 한 이야기가 버젓한 것도 그래서다.사족. 지난 의료 파업 사태를 겪고도, 올해도 어김없이 1등부터 10등까지 최상위권 아이들은 죄다 의치대에 지원했다. 인문 사회 계열로 진학한 아이들은 예외 없이 전공과 무관하게 로스쿨을 목표로 한다. 이게 어디 아이들만 탓할 일이랴마는, 특권을 타파해야 한다는 건 말뿐이고, 어떻게 해서든 특권을 누리겠다는 욕망만 가득한 사회가 돼버렸다. '검란'을 일으키고도 기세등등한 검사들이 두려운 이유다.