"돌봄 민영화 반대" 공공연대노조, 아이돌봄지원법 개정안 철회 촉구

큰사진보기 ▲아이돌봄 민간기관등록제 반대 및 장기근속장려금 촉구 기자회견 사진 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲전종덕 진보당 국회의원 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲김남희 더불어민주당 국회의원 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲이영훈 공공연대노동조합 위원장 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과 세계에도 실립니다.

민주노총 민주일반연맹 공공연대노동조합 아이돌보미 조합원들과 전종덕 진보당 의원(비례), 김남희 더불어민주당 의원(경기광명시을)은 19일 오후 1시 30분 서울 여의도 국회의사당 본청 앞에서 기자회견을 열고, 지난 8월 송석준 국민의힘 의원(경기이천) 등이 발의한 '아이돌봄지원법 일부 개정안'의 즉각 철회를 요구했다.현재 국회 성평등가족위원회에서 심사 중인 이 '아이돌봄지원법 일부 개정안'은 현행 아이돌봄지원법에서 지방자치단체가 지정한 기관에만 정부가 운영비를 지원할 수 있었던 구조를 손질하는 내용을 담고 있다. 일정 요건을 갖춘 민간 '등록 아이돌봄서비스제공기관'에도 국가가 운영비 등을 지원할 수 있는 근거를 신설하는 것이다.앞서 4월 2일 김한규 더불어민주당 의원(제주시을)이 대표 발의한 '아이돌봄지원법 일부 개정안'이 국회 본회의를 통과된 이후 4개월 만이다. 2026년 4월부터 시행되는 이 개정안은 정부와 지자체가 운영·지정하던 공공 아이돌봄 지원체계에 더해, 일정 기준을 갖춘 민간기관도 '아이돌봄서비스제공기관'으로 등록하여 사업에 참여할 수 있게 된다는 것을 골자로 한다. 이후 4개월 만에 발의된 이번 개정안에서 이 민간돌봄기관에 정부의 예산까지 지원하겠다는 것이다.공공연대노조 아이돌보미 조합원들은 그간 아이돌봄 사업에 민간기관이 참여하면 수익을 남기려 할 것이고, 그 결과 돌봄이 돈벌이 수단으로 전락할 것이라며 '아이돌봄지원법 일부개정안' 법안 폐기를 요구해왔다.이날 기자회견에서 이영훈 공공연대노조위원장은 "공공연대노조는 지난 3년간 아이돌봄의 민간 등록제, 즉 민영화 정책을 반대해 왔다"며 "윤석열 정부의 사회서비스 고도화 정책의 대표적인 정책으로, 지난한 과정을 통해 반대했음에도 불구하고 올해 4월 '아이돌봄 지원법 일부개정안'법안이 개정되었고 내년에 시행을 앞두고 있다"고 말했다.이어 이 위원장은 "아이돌봄지원법 일부를 개정하는 과정 당시 법안 개정을 추진했던 여성가족위원회의 여러 의원들과 토론을 했다. 당시 (국회의원들은) 민간기관을 (돌봄서비스제공기관으로) 등록만 하는 것이지, (운영비) 지원은 일절 하지 않을 것이라고 이야기 했지만, 아니나 다를까 송석준 의원이 운영비 지원이 가능한 '아이돌봄 지원법 일부개정안'을 제출한 상태"라고 비판했다.김남희 의원은 성평등가족위원회에서 아이돌봄 민간등록제를 도입하는 법안을 지난 4월 통과시키던 당시를 회상하며 "이렇게 졸속으로 통과되어서는 안 된다고 굉장히 강력하게 문제 제기를 하고 소통을 했었다"고 밝혔다.앞서 이재명 대통령은 대선 공약으로 '5대 돌봄 국가책임제'와 돌봄 기본사회를 내놓은 바 있다. 전종덕 의원은 이를 언급하며 "돌봄 국가책임제가 실현된다는 것은 돌봄을 국가가 책임진다는 것이고, 이것은 민간 기관이 (돌봄을) 하지 않고 국가가 직접 운영해 공공성을 강화한다는 의미 아니겠나"라고 반문하며 "그렇다면 민간기관 등록제를 도입해선 안 된다. 공공성을 강화하고 돌봄 국가책임제를 제대로 실현하기 위해서 돌봄 노동자들과 함께 끝까지 싸우겠다"고 목소리를 높였다.이날 백영숙 공공연대노조 아이돌봄분과 인천지부장 또한 "민간 아이돌봄은 대부분 온라인 플랫폼으로 운영되고 있다. 대부분의 기관이 중개자의 역할을 하면서 수수료를 받는 형태로 운영되고 있다"며 "이런 업체들을 등록업체라는 이유로 (운영비를) 지원한다면 국가에서 시행하고 있는 아이돌봄은 민간기관과 경쟁하게 되는 구조로 갈 수밖에 없다"고 우려를 표했다.이날 공공연대노동조합 아이돌보미 조합원들은 국회의사당에서부터 더불어민주당 중앙당사와 국민의힘 중앙당사까지 행진하며 '아이돌봄 민간기관등록제 폐기촉구' 서한문을 전달했다.