9개 대정부 건의안 박형준 "정권 바뀌어도 일관성 유지해야"

큰사진보기 ▲박형준 부산시장과 정동만 국회의원 등 국민의힘 부산시당이 19일 국회에서 '글로벌 해양허브도시 릴레이 세미나'를 열고 있다. ⓒ 부산시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲박형준 부산시장과 정동만 국회의원 등 국민의힘 부산시당이 19일 국회에서 '글로벌 해양허브도시 릴레이 세미나'를 열고 있다. 이번 행사에는 김도읍, 이헌승, 김희정, 조승환, 곽규택, 박수영, 백종헌, 이성권, 서지영 의원 등 부산지역 국민의힘 국회의원들이 대거 참석했다. ⓒ 부산시 관련사진보기

이재명 정부와 국회를 상대로 박형준 부산시장, 국민의힘이 조속한 가덕도신공항 건설, 글로벌허브도시 특별법 통과 등을 촉구했다. 해양수산부와 관련해선 부처 기능 강화, 해양 공공기관 동시 이전, 해운기업 유치 추진을 재차 공식적으로 요청했다.박 시장은 19일 오후 국회 소통관을 찾아 9개에 달하는 대정부 건의 과제를 발표했다. 현장에는 국민의힘 부산시당 위원장인 정동만 국회의원 등이 함께했다. 이들은 준비한 자료에서 ▲가덕도 신공항 조속 건설과 적기 개항 ▲글로벌허브도시 특별법 통과 ▲해수부 기능 강화 및 해양공공기관 이전 ▲한국산업은행 부산 이전 ▲해사전문법원 부산 개원 ▲2028년 UN 해양총회 등을 요구안으로 내세웠다.세계 2위 환적항, 세계 7위의 컨테이너 물동량 등 해양물류 성적표를 공개한 박 시장은 "부산은 준비를 마쳤고, 이제는 정부가 나설 차례"라고 말했다. 시작부터 재입찰로 나아가지 못하고 있는 가덕신공항 건설사업을 소환한 그는 "정치적 논리보다 국가균형발전 관점 등에서 조기 착공이 이루어져야 한다"고 강조했다.해수부를 옮기는 문제 역시 부처만이 아닌 해양 공공기관 이전, 물류기업 유치 '동시 추진'을 제안했다. 박 시장은 부산과 대한민국의 경쟁력 확보 차원에서 결단이 필요하다고 봤다. 그는 특히 해수부 집적화가 실현될 때 "부산이 글로벌 해양허브도시로 성장할 수 있다"라는 말을 덧붙였다.지난 윤석열 정부가 공약하고, 이번 대선에서 논쟁거리였던 산업은행 이전 카드도 다시 꺼냈다. 최근 전재수 해수부 장관이 "동남권 투자공사가 고래고, 동남권 투자은행이 멸치"라고 직격하자 박 시장은 산업은행 우선론으로 맞대응했다. 그는 "정권이 바뀌어도 정책의 일관성이 유지돼야 한다"라며 그 사례로 산업은행을 꼽았다.정동만 의원은 북극항로 인프라 구축, 해사법원 부산 개원, UN해양총회 부산 유치에 힘을 기울여달라고 호소했다. 정 의원은 국정과제이기도 한 북극항로에 이견이 없다면서 위원회 신설과 컨트롤타워 마련, 차세대 쇄빙연구선 모항 등의 기반을 부산에서 다져야 한다고 밝혔다. 해사법원에 대해선 "부산이 설립의 최적지"라며 "(결정이) 지연될수록 국부 유출, 국민 불편만 가중될 것"이라고 우려했다.정부가 공을 들이는 UN 해양총회 유치 또한 그 장소를 부산으로 가져와야 한다고 주장했다. 현재 정부는 2028년으로 예정된 4차 UN해양총회를 우리나라에서 개최할 수 있도록 외교력을 집중하고 있다. 이를 놓고 정 의원은 "가장 권위 있는 국제협력 플랫폼을 부산에서 개최한다면 국제 해양질서와 의제를 주도하는 리더로 도약할 수 있을 것"이라며 기대감을 드러냈다.내년 선거가 코앞으로 다가온 까닭에 "지역의 염원" "필수과제" 표현도 마지막 발언에 담았다. 이를 연이어 말한 정 의원은 "절박하지만, 지금이라도 늦지 않았다. 중요한 건 속도와 실행 의지"라며 공을 정부와 더불어민주당이 다수인 국회로 넘겼다.이날 박 시장과 국민의힘 부산시당 기자회견은 '글로벌 해양허브도시 부산 국회 릴레이 세미나' 직후 열렸다. 앞서 행사에서 부산시는 세계 5위 해양도시 도약, 해양수도 신전략 거점 조성 구상을 제시하며 야당과의 공조 의지를 다졌다. 시는 이게 끝이 아니라는 입장이다. 앞으로 2차·3차 세미나를 개최해 대정부 목소리를 키운다. 이를 두고 시는 "부산의 미래전략을 국가정책으로 공식화하는 과정"이라고 설명했다.