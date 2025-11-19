진영제일고 '경남 그린스마트 미래학교'개관식 열어

큰사진보기 ▲진영제일고‘경남 그린스마트 미래학교’개관식 ⓒ 경남교육청 관련사진보기

경상남도교육청은 19일 진영제일고등학교에서 '경남 그린스마트 미래학교 사업' 개관식을 열었다.박종훈 교육감은 영상인사를 통해 "진영제일고가 이번 사업으로 미래 산업을 이끄는 직업교육 중심의 특성화고로 재탄생했다"라며 "학생들이 꿈과 잠재력을 마음껏 펼칠 수 있는 터전이자, 미래교육의 중심으로 도약하는 출발점이 되길 기대한다"라고 밝혔다.경남교육청은 도내에서 추진 중인 '미래학교 공간 재구조화 사업' 104개 학교 중 41번째로 진영제일고 그린스마트 미래학교 사업을 완공했다.해당 사업은 2021년 3월 착공해 총 183억 원의 예산을 투입, 지상 3층, 총면적 5,062.8㎡ 규모로 조성됐다. 학생, 학부모, 교직원 등 교육공동체가 설계 단계부터 참여해 모두가 만족할 수 있는 미래형 교육 공간을 완성했다.진영제일고는 이번 사업으로 상업·경영·금융·판매 등 실무 능력을 갖춘 전문 인재를 양성하기 위해 상업정보과 전용 교육 공간을 새로 마련했다. 이 공간은 스마트 교수·학습 시스템을 기반으로 설계되어 학생들이 체계적인 직업교육을 받을 수 있는 미래형 학습 환경을 제공한다.1층 도서관도 새롭게 꾸몄다. 도서관은 외부 산책길과 자연스럽게 연결되도록 설계해 학생들이 실내·외를 자유롭게 오가며 독서와 휴식을 즐길 수 있는 치유 공간으로 활용된다.